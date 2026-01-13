Augstspiediena mazgātājs HD 5/11 P

HD 5/11 P ir kompakts, viegls un mobils. Aprīkojumā ir rokturis pārnēsāšanai, misiņa cilindra galva un automātiskā spiediena samazināšanas sistēma. Vertikālai un horizontālai darbībai.

HD 5/11 P augstspiediena tīrīšanas iekārtai ir kompakta konstrukcija, mazs svars un izcila mobilitāte. Iekārtai ir uzticams trīs virzuļu aksiālais sūknis ar misiņa cilindra galvu. Papildu rokturis pārnēsāšanai un pagarināmais stumšanas rokturis atvieglo tās transportēšanu un uzglabāšanu nelielās telpās. Piemērota vertikālai un horizontālai darbībai. Praktiskās piederumu glabāšanas funkcijas ietver sprauslu nodalījumu, skrūvjveida savienojumu (M 18 x 1,5) virsmas tīrītājam un praktisku gumiju augstspiediena šļūtenes nostiprināšanai. Automātiskā spiediena samazināšanas sistēma pasargā detaļas, pagarina iekārtas kalpošanas laiku, samazina remonta un apkopes izmaksas un samazina EASY!Force augstspiediena pistoles vilces spēku. Tā arī izmanto augstspiediena strūklas atsitiena spēku, lai samazinātu pistoles turēšanai pielietoto spēku. Arī EASY!Lock ātrie stiprinājumi nodrošina piecas reizes ātrāku darbu nekā ar parastajiem skrūvjveida savienojumiem, vienlaikus saglabājot izturību un ilgmūžību.

Īpašības un ieguvumi
Augstspiediena mazgātājs HD 5/11 P: Ietaupiet enerģiju un laiku! EASY!Force augstspiediena pistole un EASY!Lock ātrie savienojumi.
Ietaupiet enerģiju un laiku! EASY!Force augstspiediena pistole un EASY!Lock ātrie savienojumi.
EASY!Force augstspiediena pistoles risinājums, kas ļauj darboties ilgstoši un bez paguruma. Īpaši izturīgi un ilgi kalpojoši EASY!Lock ātrizjaucamie savienojumi. Turklāt tos var pievienot, atvienot piecas reizes ātrāk nekā skrūvjveida savienojumus.
Augstspiediena mazgātājs HD 5/11 P: Lieliska vadāmība
Lieliska vadāmība
Iekārtas priekšpusē integrētais pārvietošanas rokturis ļauj iekārtu ērti iekraut un transportēt. Kompakta konstrukcija un mazs svars.
Augstspiediena mazgātājs HD 5/11 P: Lielāka darbības brīvība
Lielāka darbības brīvība
Iespējama darbība kā vertikālā, tā horizontālā stāvoklī. Dažādas izsmidzināšanas ierīces uzglabāšanas un pārvietošanas pozīcijas. Maksimāla stabilitāte tiek nodrošināta horizontālā stāvoklī.
K valitāte
  • Automātiskā spiediena samazināšanas sistēma aizsargā sūkņa komponentus un paildzina tā kalpošanas laiku.
  • Augstas kvalitātes misiņa cilindra galva.
Piederumu novietne
  • Vītnes savienojums (M 18 × 1,5) virsmu tīrītāja uzglabāšanai tieši uz iekārtas.
  • Praktisks nodalījums trīsstrūklu un rotējošā uzgaļa uzglabāšanai.
  • Gumijas siksna augstspiediena šļūtenes pievienošanai.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Fāžu skaits (Ph) 1
Spriegums (V) 230
Frekvence (Hz) 50
Caurplūde (l/h) 490
Ieplūdes temperatūra (°C) 60
Darba spiediens (bar/MPa) 110 / 11
Maks. spiediens (bar/MPa) 160 / 16
Pieslēgtā elektriskā slodze (kW) 2.2
Barošanas kabelis (m) 5
Ūdens ieplūde 3/4″
Krāsa antracīta
Svars (ar piederumiem) (kg) 20.6
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 22.8
Izmēri (G x P x A) (mm) 351 x 312 x 904

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Pistole: EASY!Force
  • Augstspiediena šļūtenes garums: 10 m
  • Augstspiediena šļūtenes specifikācija: DN 6, 250 bāri
  • Stobrs: 840 mm

Aprīkojums

  • Spiediena samazināšana
Pielietošanas veidi
  • Fasāžu tīrīšana
  • Grīdu un sienu tīrīšana
  • Āra teritorija
  • Transportlīdzekļi
  • Mašīnas un iekārtas
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
