Augstspiediena mazgātājs HD 10/21-4 SXA Plus

HD 10/21-4 SXA Plus aukstā ūdens augstspiediena tīrīšanas iekārta. Izgatavots no augstākās kvalitātes materiāliem, aprīkots ar automātisku šļūtenes spoli un Vibrasoft rotējošo uzgali veiktspējai un komfortam.

HD 10/21-4 SXA Plus aukstā ūdens augstspiediena tīrīšanas iekārta nodrošina iespaidīgu ergonomiku un izcilu kvalitāti. Vienkārša lietošana bez spiešanas spēka EASY!Force Advanced augstspiediena pistoles dēļ. Spiediens un ūdens daudzums tiek regulēts, izmantojot Servo Control regulatoru. Vibrasoft rotējošais uzgalis samazina vibrācijas un troksni līdz pat 30%. Atbalsta sistēmas un LED statusa indikators nodrošina skaidru un saprotamu informāciju. Meistarīgs izpildījums un vislabākie materiāli izceļ šo Super klases iekārtu. Vertikāli uzstādītais motors un sūkņa bloks, kas sastāv no izturīga nerūsējošā tērauda virzuļiem un misiņa cilindra galvas, saglabā konstrukciju kompaktu, lai nodrošinātu maksimālu mobilitāti. Papildināts ar jaudīgu četrpolu zemu apgriezienu motoru ar gaisa un ūdens dzesēšanas sistēmu. Alumīnija rāmja turētāji veido vieglu, bet izturīgu šasiju, kas piemērota iekraušanai ar celtni. Iekļauta īpaši droša augstspiediena šļūtene ar izturīgu Teflon® pārklājumu un automātisku šļūtenes spoli, kas spēj uztīt/attīt līdz 45° leņķim pat zem spiediena, lai nodrošinātu līdz pat 50% ātrāku uzstādīšanas laiku.

Īpašības un ieguvumi
Augstspiediena mazgātājs HD 10/21-4 SXA Plus: Automātiska šļūtenes spole
Automātiska šļūtenes spole
Automātiska uztīšana un attīšana līdz 45° leņķim, pat zem spiediena. Pret skrāpējumiem izturīga un gluda Ultra Guard augstspiediena šļūtene ar Teflon® pārklājumu.
Augstspiediena mazgātājs HD 10/21-4 SXA Plus: Kompakta vertikāla konstrukcija, kuras pamatā ir motora un sūkņa bloka vertikālais izvietojums
Kompakta vertikāla konstrukcija, kuras pamatā ir motora un sūkņa bloka vertikālais izvietojums
Aizņem maz platības, vietu taupošas proporcijas. Viegli manevrējams un pārvietojams. Ierīces noturīgais pamats nodrošina maksimālu stabilitāti.
Augstspiediena mazgātājs HD 10/21-4 SXA Plus: Četrpolu zemapgriezienu motors ar gaisa un ūdens dzesēšanas sistēmu, izturīgu sūkni ar nerūsējošā tērauda virzuļiem un misiņa cilindra galvu
Četrpolu zemapgriezienu motors ar gaisa un ūdens dzesēšanas sistēmu, izturīgu sūkni ar nerūsējošā tērauda virzuļiem un misiņa cilindra galvu
Ilgs kalpošanas laiks un zemas uzturēšanas izmaksas. Ar sūkšanas funkciju un iespēju izmantot ūdeni ar temperatūru līdz 60 °C.
Ergonomiska Vibrasoft dubļu frēze
  • Samazina vibrācijas līdz pat 30%.
  • Samazina skaļuma un trokšņa līmeni
  • Dubļu frēze atvieglo nogurdinošo ilgstošās tīrīšanas darbu
Pārdomāti izstrādāta servisa koncepcija nodrošina ātru darbību uz vietas
  • Aksiālā sūkņa galva
  • Parocīgs eļļas līmeņa noteikšanas skatlodziņš un eļļas noliešanas atvere, kas ir iekļauta rāmī.
  • Modulāra konstrukcija, kas sastāv no sūkņa, motora un vadības bloka.
Plašs piederumu klāsts ar EASY!Lock
  • Spiedienu un ūdens daudzumu var regulēt ar Servo Control regulatoru, kas atrodas starp stobru un pistoli.
  • Rotējošs 1050 mm nerūsējošā tērauda stobrs.
Vairākas iekārtā iebūvētas piederumu glabāšanas vietas
  • Glabāšanas nodalījums.
  • Pielāgojami āķi, piem., otra stobra vai elektriskā kabeļa uzglabāšanai.
  • Vieta augstspiediena šļūtenes uzglabāšanai.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Fāžu skaits (Ph) 3
Spriegums (V) 376 - 424
Frekvence (Hz) 50
Caurplūde (l/h) 500 - 1000
Ieplūdes temperatūra (°C) 60
Darba spiediens (bar) 50 - 210
Maks. spiediens (bar) 250
Pieslēgtā elektriskā slodze (kW) 8
Barošanas kabelis (m) 5
Sprauslas izmērs 050
Ūdens ieplūde 1″
Krāsa antracīta
Svars (ar piederumiem) (kg) 75.5
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 83.8
Izmēri (G x P x A) (mm) 607 x 518 x 1063

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Pistole: EASY!Force Advanced
  • Pistole ar mīkstu roktura polsterējumu
  • Augstspiediena šļūtenes garums: 20 m
  • Augstspiediena šļūtenes tips: Ultra Guard
  • Augstspiediena šļūtenes specifikācija: ID 8, 315 bar
  • Stobrs: 1050 mm
  • Power sprausla
  • Dubļu frēze
  • Augstspiediena stobrs
  • Servo Control

Aprīkojums

  • Četrpolu, trīsfāzu motors ar gaisa un ūdens dzesēšanu
  • Trīs virzuļu aksiālais sūknis: Ar nerūsējošā tērauda virzuļiem
  • Spiediena samazināšana
  • Integrēts smalkais ūdens filtrs
  • Eļļas līmeņa indikators
  • Misiņa ūdens ieplūde
Augstspiediena mazgātājs HD 10/21-4 SXA Plus
Augstspiediena mazgātājs HD 10/21-4 SXA Plus
Augstspiediena mazgātājs HD 10/21-4 SXA Plus
Augstspiediena mazgātājs HD 10/21-4 SXA Plus
Augstspiediena mazgātājs HD 10/21-4 SXA Plus
Augstspiediena mazgātājs HD 10/21-4 SXA Plus
Augstspiediena mazgātājs HD 10/21-4 SXA Plus
Augstspiediena mazgātājs HD 10/21-4 SXA Plus
Augstspiediena mazgātājs HD 10/21-4 SXA Plus
Augstspiediena mazgātājs HD 10/21-4 SXA Plus
Augstspiediena mazgātājs HD 10/21-4 SXA Plus
Videos
Pielietošanas veidi
  • Tīrīšana lauksaimniecības nozarē (traktori, mašīnas, agregāti)
  • Tīrīšana celtniecības nozarē (piemēram, būvlaukumā esošie cementa maisītāji, sastatnes, frontālie iekrāvēji, ekskavatori, betona sūkņa kravas mašīnas)
  • Tīrīšana rūpniecības nozarē (piemēram, ražošanas iekārtas krāsotavās, pārtikas ražošanā vai apstrādes rūpniecībā)
  • Tīrīšana transporta nozarē (piemēram, tādi transportlīdzekļi kā kravas automobiļi, kuģi, lidmašīnas, autobusi)
  • Koplietošanas zonu tīrīšana (piemēram, publiskie laukumi, piebraucamie ceļi, strūklakas, autostāvvietas)
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Atrast HD 10/21-4 SXA Plus rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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