Augstspiediena mazgātājs HD 10/23-4 S
Augstspiediena tīrīšanas iekārta mazgāšanai ar aukstu ūdeni HD 10/23-4 S ar vertikāli veidotu konstrukciju pārsteidz ar vadības sistēmu ar manometrisko slēdzi, EASY!Force augstspiediena pistoli un grozāmu stobru, kas izgatavots no nerūsējošā tērauda.
Augstspiediena tīrīšanas iekārta mazgāšanai ar aukstu ūdeni HD 10/23-4 S ar trīsfāzu elektrodzinēju pārsteidz ar lietošanas ērtumu un vērā ņemamu jaudu (210 bāri) un maksimālu plūsmas ātrumu (1000 l/st.). Iekārtas vertikāli veidotā konstrukcija ļauj iekārtai aizņemt mazāk vietas, kas nepieciešama tās uzglabāšanai, kā arī padara to vieglāk manevrējamu. Iekārtas lielie gumijas riteņi ļauj tai viegli apbraukt visus šķēršļus, kā arī ļauj to pārvietot uz tīrāmo objektu pat pa nelīdzenu apvidu. Uzgaļus var ērti uzglabāt tiem paredzētajā nodalījumā, tādējādi neuztraucoties par to nozaudēšanu. Inovatīvi risinājumi garantē darbību, nenogurdinot operatoru, ātru tās sagatavošanu darbam, kā arī vienkāršu piederumu nomaiņu. Iekārtai ir EASY!Force augstspiediena pistole, kas efektīvi absorbē augstspiediena strūklas atsitiena spēku, un nodrošina ērtu tās sprūda lietošanu, savukārt EASY!Lock ātrizjaucamie savienojumi ļauj pievienot un atvienot piederumus piecas reizes ātrāk par parastajiem skrūvju savienojumiem, un nebūt neatpaliek no tiem uzticamības un ilgkalpošanas ziņā. 10/23-4 S iekārta ir paredzēta ikdienas lietošanai nelabvēlīgos apstākļos. Ķīmiski noturīgais misiņa cilindra bloks un nerūsējošā tērauda virzuļi ar keramikas uzmavām nodrošina ilgu iekārtas kalpošanas laiku.
Īpašības un ieguvumi
Ietaupiet enerģiju un laiku! EASY!Force augstspiediena pistole un EASY!Lock ātrie savienojumi.EASY!Force augstspiediena pistoles risinājums, kas ļauj darboties ilgstoši un bez paguruma. Īpaši izturīgi un ilgi kalpojoši EASY!Lock ātrizjaucamie savienojumi. Turklāt tos var pievienot, atvienot piecas reizes ātrāk nekā skrūvjveida savienojumus.
Pārbaudīta Kärcher kvalitāteČetrpolu ūdensdzeses elektromotors Izturīgs misiņa cilindra uzgalis un keramiskie virzuļi Stiegrota, nesalaužama plastmasas šasija
Paaugstinātai drošībaiIntegrēta elektronikas sistēma iekārtas pārraudzībai. Automātiska izslēgšanās zema sprieguma vai pārsprieguma gadījumā. Izslēdzas noplūdes vai fāzes bojājuma gadījumā.
Lieliska mobilitāte
- Lielākas gumijas riepas nelīdzenu virsmu, kāpņu un laukumu pārvarēšanai
- Pārbaudīts maisu pārvadājamo ratiņu princips vienkāršai, ergonomiskai transportēšanai
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Fāžu skaits (Ph)
|3
|Spriegums (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Caurplūde (l/h)
|1000
|Ieplūdes temperatūra (°C)
|60
|Darba spiediens (bar/MPa)
|230 / 23
|Maks. spiediens (bar/MPa)
|253 / 25.3
|Pieslēgtā elektriskā slodze (kW)
|7.8
|Krāsa
|antracīta
|Svars (ar piederumiem) (kg)
|67
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|73
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|560 x 500 x 1090
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Pistole: EASY!Force Advanced
- Pistole ar mīkstu roktura polsterējumu
- Augstspiediena šļūtenes garums: 10 m
- Stobrs: 1050 mm
- Power sprausla
Aprīkojums
- Četrpolu, trīsfāzu motors ar gaisa un ūdens dzesēšanu
- Trīs virzuļu aksiālais sūknis: Ar keramikas virzuļiem
- Spiediena samazināšana
- Integrēts smalkais ūdens filtrs
- Eļļas līmeņa indikators
- Misiņa ūdens ieplūde
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Atrast HD 10/23-4 S rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.