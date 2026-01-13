Augstspiediena mazgātājs HD 10/25-4 S

Augstspiediena tīrīšanas iekārta mazgāšanai ar auksto ūdeni HD 10/25-4 S ar vertikāli veidotu konstrukciju pārsteidz ar vadības sistēmu ar manometrisko slēdzi, EASY!Force augstspiediena pistoli un Servo vadības sistēmu.

Augstspiediena tīrīšanas iekārta mazgāšanai ar aukstu ūdeni HD 10/25-4 S ar trīsfāzu elektrodzinēju pārsteidz ar lietošanas ērtumu un vērā ņemamu jaudu (250 bāru spiediens) un maksimālu plūsmas ātrumu (1000 l/st.). Iekārtas vertikāli veidotā konstrukcija ļauj iekārtai aizņemt mazāk vietas, kas nepieciešama tās uzglabāšanai, kā arī padara to vieglāk manevrējamu. Iekārtas lielie gumijas riteņi ļauj tai viegli apbraukt visus šķēršļus, kā arī ļauj to pārvietot uz tīrāmo objektu pat pa nelīdzenu apvidu. Uzgaļus var ērti uzglabāt tiem paredzētajā nodalījumā, tādējādi neuztraucoties par to nozaudēšanu. Inovatīvi risinājumu garantē darbību, nenogurdinot operatoru, ātru tās sagatavošanu darbam, kā arī vienkāršu piederumu nomaiņu. Iekārtai ir EASY!Force augstspiediena pistole, kas efektīvi absorbē augstspiediena strūklas atsitiena spēku, un nodrošina ērtu tās sprūda lietošanu, savukārt EASY!Lock ātrizjaucamie savienojumi ļauj pievienot un atvienot piederumus piecas reizes ātrāk par parastajiem skrūvju savienojumiem, un nebūt neatpaliek no tiem uzticamības un ilgkalpošanas ziņā. 10/25-4 S iekārta ir paredzēta ikdienas lietošanai skarbos apstākļos. Ķīmisks noturīgais misiņa cilindra bloks un nerūsējošā tērauda virzuļi ar keramikas uzmavām nodrošina ilgu iekārtas kalpošanas laiku.

Īpašības un ieguvumi
EASY!Force augstspiediena pistole un EASY!Lock ātrie savienojumi.
Ietaupiet enerģiju un laiku! EASY!Force augstspiediena pistole un EASY!Lock ātrie savienojumi.
EASY!Force augstspiediena pistoles risinājums, kas ļauj darboties ilgstoši un bez paguruma. Īpaši izturīgi un ilgi kalpojoši EASY!Lock ātrizjaucamie savienojumi. Turklāt tos var pievienot, atvienot piecas reizes ātrāk nekā skrūvjveida savienojumus.
Augstspiediena mazgātājs HD 10/25-4 S: Pārbaudīta Kärcher kvalitāte
Pārbaudīta Kärcher kvalitāte
Četrpolu ūdensdzeses elektromotors Izturīgs misiņa cilindra uzgalis un keramiskie virzuļi Stiegrota, nesalaužama plastmasas šasija
Augstspiediena mazgātājs HD 10/25-4 S: Paaugstinātai drošībai
Paaugstinātai drošībai
Integrēta elektronikas sistēma iekārtas pārraudzībai. Automātiska izslēgšanās zema sprieguma vai pārsprieguma gadījumā. Izslēdzas noplūdes vai fāzes bojājuma gadījumā.
Lieliska mobilitāte
  • Lielākas gumijas riepas nelīdzenu virsmu, kāpņu un laukumu pārvarēšanai
  • Pārbaudīts maisu pārvadājamo ratiņu princips vienkāršai, ergonomiskai transportēšanai
Specifikācijas

Tehniskie dati

Fāžu skaits (Ph) 3
Spriegums (V) 400
Frekvence (Hz) 50
Caurplūde (l/h) 500 - 1000
Ieplūdes temperatūra (°C) 60
Darba spiediens (bar/MPa) 30 - 250 / 3 - 25
Maks. spiediens (bar/MPa) 275 / 27.5
Pieslēgtā elektriskā slodze (kW) 9.2
Krāsa antracīta
Svars (ar piederumiem) (kg) 68
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 73.5
Izmēri (G x P x A) (mm) 560 x 500 x 1090

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Pistole: EASY!Force Advanced
  • Augstspiediena šļūtenes garums: 10 m
  • Stobrs: 1050 mm
  • Power sprausla
  • Servo Control

Aprīkojums

  • Četrpolu, trīsfāzu motors ar gaisa un ūdens dzesēšanu
  • Trīs virzuļu aksiālais sūknis: Ar keramikas virzuļiem
  • Spiediena samazināšana
  • Integrēts smalkais ūdens filtrs
  • Elektroniska motora aizsardzība ar LED ekrānu
  • Eļļas līmeņa indikators
  • Misiņa ūdens ieplūde
Atrast HD 10/25-4 S rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas.

