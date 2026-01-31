Augstspiediena mazgātājs HD 10/25-4 S

HD 10/25-4 S aukstā ūdens augstspiediena tīrīšanas iekārta nodrošina augstākās kvalitātes, veiktspējas un atbalsta sistēmas. Paredzēta ergonomiskam darbam un maksimālai mobilitātei.

HD 10/25-4 S aukstā ūdens augstspiediena tīrīšanas iekārta paaugstina darba ergonomiku nākamajā līmenī. Praktiski izstrādātā EASY!Force Advanced pistole padara to lietojamu ar mazāku piepūli, bez jebkāda turēšanas spēka. Rotējoša 1050 milimetru nerūsējošā tērauda sprausla nodrošina maksimālu efektivitāti. Servo Control ļauj lietotājam kontrolēt spiedienu un ūdens daudzumu tieši no pistoles/stobra. LED statusa indikators nodrošina skaidru un saprotamu informāciju. Varat būt drošs, ka Kärcher izmantos labākos materiālus, lai garantētu visaugstāko un ilgstošāko kvalitāti. Iekārtas iekšpusē darbojas izturīgs, amortizējošs sūknis ar nerūsējošā tērauda virzuļiem un misiņa cilindra galvu. HD 10/25-4 S darbina četrpolu zemu apgriezienu motors ar gaisa un ūdens dzesēšanas sistēmu. Iebūvēti alumīnija rāmja turētāji samazina svaru un nodrošina vieglu, bet izturīgu šasiju, padarot iespējamu iekraušanu ar celtni. Vertikāli uzstādītais motors un sūkņa bloks nodrošina maksimālu mobilitāti. Kompaktā konstrukcija ietver arī ērtu piederumu glabātuvi un āķus vieglākai pārvietošanai.

Īpašības un ieguvumi
Augstspiediena mazgātājs HD 10/25-4 S: Kompakta vertikāla konstrukcija, kuras pamatā ir motora un sūkņa bloka vertikālais izvietojums
Kompakta vertikāla konstrukcija, kuras pamatā ir motora un sūkņa bloka vertikālais izvietojums
Aizņem maz platības, vietu taupošas proporcijas. Viegli manevrējams un pārvietojams. Ierīces noturīgais pamats nodrošina maksimālu stabilitāti.
Augstspiediena mazgātājs HD 10/25-4 S: Četrpolu zemapgriezienu motors ar gaisa un ūdens dzesēšanas sistēmu, izturīgu sūkni ar nerūsējošā tērauda virzuļiem un misiņa cilindra galvu
Četrpolu zemapgriezienu motors ar gaisa un ūdens dzesēšanas sistēmu, izturīgu sūkni ar nerūsējošā tērauda virzuļiem un misiņa cilindra galvu
Ilgs kalpošanas laiks un zemas uzturēšanas izmaksas. Augsta veiktspēja un augsta efektivitāte. Ar sūkšanas funkciju un iespēju izmantot ūdeni ar temperatūru līdz 60 °C.
Augstspiediena mazgātājs HD 10/25-4 S: Pārdomāti izstrādāta servisa koncepcija nodrošina ātru darbību uz vietas
Pārdomāti izstrādāta servisa koncepcija nodrošina ātru darbību uz vietas
Parocīgs eļļas līmeņa noteikšanas skatlodziņš un eļļas noliešanas atvere, kas ir iekļauta rāmī. Modulāra konstrukcija, kas sastāv no sūkņa, motora un vadības bloka.
Atbalsta sistēmas un LED statusa indikators
  • Integrēta elektronikas sistēma iekārtas pārraudzībai.
  • Automātiska izslēgšanās zema sprieguma vai pārsprieguma gadījumā.
  • Izslēdzas noplūdes vai fāzes bojājuma gadījumā.
Plašs piederumu klāsts ar EASY!Lock
  • Spiedienu un ūdens daudzumu var regulēt ar Servo Control regulatoru, kas atrodas starp stobru un pistoli.
  • EASY!Force Advanced darbam bez noguruma un plaukstas sasprindzinājuma.
  • Rotējošs 1050 mm nerūsējošā tērauda stobrs.
Plašs piederumu un stiprinājumu komplektu klāsts
  • Glabāšanas nodalījums.
  • Pielāgojami āķi, piem., otra stobra vai elektriskā kabeļa uzglabāšanai.
  • Vieta augstspiediena šļūtenes uzglabāšanai.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Fāžu skaits (Ph) 3
Spriegums (V) 376 / 424
Frekvence (Hz) 50
Caurplūde (l/h) 500 - 1000
Ieplūdes temperatūra (°C) 60
Darba spiediens (bar) 80 - 250
Maks. spiediens (bar) 280
Pieslēgtā elektriskā slodze (kW) 8.8
Barošanas kabelis (m) 5
Sprauslas izmērs 047
Ūdens ieplūde 1″
Krāsa antracīta
Svars (ar piederumiem) (kg) 69.8
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 78.1
Izmēri (G x P x A) (mm) 607 x 518 x 1063

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Pistole: EASY!Force Advanced
  • Augstspiediena šļūtenes garums: 10 m
  • Augstspiediena šļūtenes tips: Augstākās kvalitātes
  • Augstspiediena šļūtenes specifikācija: ID 8, 315 bar
  • Stobrs: 1050 mm
  • Power sprausla
  • Servo Control

Aprīkojums

  • Četrpolu, trīsfāzu motors ar gaisa un ūdens dzesēšanu
  • Trīs virzuļu aksiālais sūknis: Ar nerūsējošā tērauda virzuļiem
  • Spiediena samazināšana
  • Integrēts smalkais ūdens filtrs
  • Elektroniska motora aizsardzība ar LED ekrānu
  • Eļļas līmeņa indikators
  • Misiņa ūdens ieplūde
Videos
Pielietošanas veidi
  • Tīrīšana lauksaimniecības nozarē (traktori, mašīnas, agregāti)
  • Tīrīšana celtniecības nozarē (piemēram, būvlaukumā esošie cementa maisītāji, sastatnes, frontālie iekrāvēji, ekskavatori, betona sūkņa kravas mašīnas)
  • Tīrīšana rūpniecības nozarē (piemēram, ražošanas iekārtas krāsotavās, pārtikas ražošanā vai apstrādes rūpniecībā)
  • Tīrīšana transporta nozarē (piemēram, tādi transportlīdzekļi kā kravas automobiļi, kuģi, lidmašīnas, autobusi)
  • Koplietošanas zonu tīrīšana (piemēram, publiskie laukumi, piebraucamie ceļi, strūklakas, autostāvvietas)
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Atrast HD 10/25-4 S rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

