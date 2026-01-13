Augstspiediena mazgātājs HD 10/25-4 S Plus
HD 10/25-4 S Plus aukstā ūdens augstspiediena tīrīšanas iekārta pārsteidz ar augstu veiktspēju un kvalitāti. Ņemot vērā ergonomiku, tika izstrādātas atbalsta sistēmas, kā arī Vibrasoft rotējošais uzgalis.
HD 10/25-4 S Plus aukstā ūdens augstspiediena mazgātājs ir ideāla iekārta ergonomiskai un lietotājam draudzīgai tīrīšanai. Kärcher EASY!Force Advanced pistole padara to ērti lietojamu bez spiešanas spēka. Spiedienu un ūdens daudzuma padevi var regulēt tieši no pistoles. Ar šādu spiediena samazināšanas metodi var ātri reaģēt uz jutīgām un ne tik izturīgām virsmām, nenomainot sprauslu. Vibrasoft rotējošais uzgalis ievērojami samazina stobra vibrācijas. Atbalsta sistēmas un LED statusa indikators paaugstina lietotājam draudzīgu lietošanu. Rūpīgi atlasīti materiāli nodrošina augstāko kvalitāti Super klases iekārtās. Nodilumizturīgs, amortizējošs sūknis, nerūsējošā tērauda virzuļi un misiņa cilindra galvas darbojas kopā ar četrpolu zemu apgriezienu motoru ar gaisa un ūdens dzesēšanas sistēmu. Integrēti alumīnija rāmja turētāji veido vieglu šasiju, kas piemērota iekraušanai ar celtni. Vertikāli uzstādītais motors un sūkņa bloks nodrošina maksimālu mobilitāti, kā arī padara iekārtu kompaktu un ērti pārvietojamu.
Īpašības un ieguvumi
Kompakta vertikāla konstrukcija, kuras pamatā ir motora un sūkņa bloka vertikālais izvietojumsAizņem maz platības, vietu taupošas proporcijas. Viegli manevrējams un pārvietojams. Ierīces noturīgais pamats nodrošina maksimālu stabilitāti.
Četrpolu zemapgriezienu motors ar gaisa un ūdens dzesēšanas sistēmu, izturīgu sūkni ar nerūsējošā tērauda virzuļiem un misiņa cilindra galvuIlgs kalpošanas laiks un zemas uzturēšanas izmaksas. Augsta veiktspēja un augsta efektivitāte. Ar sūkšanas funkciju un iespēju izmantot ūdeni ar temperatūru līdz 60 °C.
Ergonomiska Vibrasoft dubļu frēzeSamazina vibrācijas līdz pat 30%. Samazina skaļuma un trokšņa līmeni Dubļu frēze atvieglo nogurdinošo ilgstošās tīrīšanas darbu
Atbalsta sistēmas un LED statusa indikators
- Integrēta elektronikas sistēma iekārtas pārraudzībai.
- Automātiska izslēgšanās zema sprieguma vai pārsprieguma gadījumā.
- Izslēdzas noplūdes vai fāzes bojājuma gadījumā.
Pārdomāti izstrādāta servisa koncepcija nodrošina ātru darbību uz vietas
- Aksiālā sūkņa galva
- Parocīgs eļļas līmeņa noteikšanas skatlodziņš un eļļas noliešanas atvere, kas ir iekļauta rāmī.
- Modulāra konstrukcija, kas sastāv no sūkņa, motora un vadības bloka.
Plašs piederumu klāsts ar EASY!Lock
- Spiedienu un ūdens daudzumu var regulēt ar Servo Control regulatoru, kas atrodas starp stobru un pistoli.
- EASY!Force Advanced darbam bez noguruma un plaukstas sasprindzinājuma.
- Rotējošs 1050 mm nerūsējošā tērauda stobrs.
Plašs piederumu un stiprinājumu komplektu klāsts
- Glabāšanas nodalījums.
- Pielāgojami āķi, piem., otra stobra vai elektriskā kabeļa uzglabāšanai.
- Vieta augstspiediena šļūtenes uzglabāšanai.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Fāžu skaits (Ph)
|3
|Spriegums (V)
|376 / 424
|Frekvence (Hz)
|50
|Caurplūde (l/h)
|500 - 1000
|Ieplūdes temperatūra (°C)
|60
|Darba spiediens (bar)
|80 - 250
|Maks. spiediens (bar/MPa)
|280 / 2.8
|Pieslēgtā elektriskā slodze (kW)
|8.8
|Barošanas kabelis (m)
|5
|Sprauslas izmērs
|047
|Ūdens ieplūde
|1″
|Krāsa
|antracīta
|Svars (ar piederumiem) (kg)
|70.3
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|78.6
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|607 x 518 x 1063
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Pistole: EASY!Force Advanced
- Pistole ar mīkstu roktura polsterējumu
- Augstspiediena šļūtenes garums: 10 m
- Augstspiediena šļūtenes tips: Augstākās kvalitātes
- Augstspiediena šļūtenes specifikācija: ID 8, 315 bar
- Stobrs: 1050 mm
- Power sprausla
- Dubļu frēze
- Servo Control
Aprīkojums
- Četrpolu, trīsfāzu motors ar gaisa un ūdens dzesēšanu
- Trīs virzuļu aksiālais sūknis: Ar nerūsējošā tērauda virzuļiem
- Spiediena samazināšana
- Integrēts smalkais ūdens filtrs
- Eļļas līmeņa indikators
- Misiņa ūdens ieplūde
Videos
Pielietošanas veidi
- Tīrīšana lauksaimniecības nozarē (traktori, mašīnas, agregāti)
- Tīrīšana celtniecības nozarē (piemēram, būvlaukumā esošie cementa maisītāji, sastatnes, frontālie iekrāvēji, ekskavatori, betona sūkņa kravas mašīnas)
- Tīrīšana rūpniecības nozarē (piemēram, ražošanas iekārtas krāsotavās, pārtikas ražošanā vai apstrādes rūpniecībā)
- Tīrīšana transporta nozarē (piemēram, tādi transportlīdzekļi kā kravas automobiļi, kuģi, lidmašīnas, autobusi)
- Koplietošanas zonu tīrīšana (piemēram, publiskie laukumi, piebraucamie ceļi, strūklakas, autostāvvietas)