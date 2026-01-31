Augstspiediena mazgātājs HD 10/25-4 SXA Plus
HD 10/25-4 SXA Plus aukstā ūdens augstspiediena tīrīšanas iekārta ir izgatavota no augstākās kvalitātes materiāliem, lai nodrošinātu maksimālu veiktspēju. Ar atbalsta sistēmām, automātisko šļūtenes spoli un Vibrasoft rotējošo uzgali.
HD 10/25-4 SXA Plus aukstā ūdens augstspiediena tīrīšanas iekārta ir izstrādāta, balstoties uz ergonomikas un kvalitātes prasībām. Augstspiediena pistole EASY!Force Advanced padara to lietojamu ar mazāku piepūli, bez spiešanas spēka. Spiedienu un ūdens daudzuma padevi var regulēt tieši no pistoles, nemainot sprauslu vai neveicot regulējumus pašā iekārtā. Šī Super klases iekārta izceļas ar augstas kvalitātes materiāliem un izpildījumu, Vibrasoft rotējošo uzgali, kas slāpē troksni un vibrācijas, kā arī sūkni ar nerūsējošā tērauda virzuļiem un misiņa cilindra galvu. LED statusa indikators un atbalsta sistēmas nodrošina skaidras informācijas saņemšanu. Četrpolu zemu apgriezienu motors ar gaisa un ūdens dzesēšanas sistēmu ir jaudīgs un konstruēts tā, lai tas kalpotu ilgi. Integrēti alumīnija rāmja turētāji veido vieglu šasiju, kas piemērota iekraušanai ar celtni. Vertikāli uzstādītais motors un sūkņa bloks padara iekārtu kompaktu un ērti pārvietojamu. Tā aprīkota ar Ultra Guard augstspiediena šļūteni ar Teflon® pārklājumu un piederumu glabātuvi, kā arī automātisku šļūtenes spoles uztīšanas/attīšanas funkciju līdz pat 45 ° leņķim pat zem spiediena.
Īpašības un ieguvumi
Automātiska šļūtenes spoleAutomātiska uztīšana un attīšana līdz 45° leņķim, pat zem spiediena. Pret skrāpējumiem izturīga un gluda Ultra Guard augstspiediena šļūtene ar Teflon® pārklājumu. Divreiz ātrāks uzstādīšanas laiks
Kompakta vertikāla konstrukcija, kuras pamatā ir motora un sūkņa bloka vertikālais izvietojumsAizņem maz platības, vietu taupošas proporcijas. Viegli manevrējams un pārvietojams. Ierīces noturīgais pamats nodrošina maksimālu stabilitāti.
Četrpolu zemapgriezienu motors ar gaisa un ūdens dzesēšanas sistēmu, izturīgu sūkni ar nerūsējošā tērauda virzuļiem un misiņa cilindra galvuIlgs kalpošanas laiks un zemas uzturēšanas izmaksas. Augsta veiktspēja un augsta efektivitāte. Ar sūkšanas funkciju un iespēju izmantot ūdeni ar temperatūru līdz 60 °C.
Ergonomiska Vibrasoft dubļu frēze
- Samazina vibrācijas līdz pat 30%.
- Samazina skaļuma un trokšņa līmeni
- Dubļu frēze atvieglo nogurdinošo ilgstošās tīrīšanas darbu
Pārdomāti izstrādāta servisa koncepcija nodrošina ātru darbību uz vietas
- Aksiālā sūkņa galva
- Parocīgs eļļas līmeņa noteikšanas skatlodziņš un eļļas noliešanas atvere, kas ir iekļauta rāmī.
- Modulāra konstrukcija, kas sastāv no sūkņa, motora un vadības bloka.
Atbalsta sistēmas un LED statusa indikators
- Integrēta elektronikas sistēma iekārtas pārraudzībai.
- Automātiska izslēgšanās zema sprieguma vai pārsprieguma gadījumā
- Izslēdzas noplūdes vai fāzes bojājuma gadījumā.
Plašs piederumu klāsts ar EASY!Lock
- Spiedienu un ūdens daudzumu var regulēt ar Servo Control regulatoru, kas atrodas starp stobru un pistoli.
- EASY!Force Advanced darbam bez noguruma un plaukstas sasprindzinājuma.
- Rotējošs 1050 mm nerūsējošā tērauda stobrs.
Vairākas iekārtā iebūvētas piederumu glabāšanas vietas
- Glabāšanas nodalījums.
- Pielāgojami āķi, piem., otra stobra vai elektriskā kabeļa uzglabāšanai.
- Vieta augstspiediena šļūtenes uzglabāšanai.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Fāžu skaits (Ph)
|3
|Spriegums (V)
|376 / 424
|Frekvence (Hz)
|50
|Caurplūde (l/h)
|500 - 1000
|Ieplūdes temperatūra (°C)
|60
|Darba spiediens (bar)
|80 - 250
|Maks. spiediens (bar)
|280
|Pieslēgtā elektriskā slodze (kW)
|8.8
|Barošanas kabelis (m)
|5
|Sprauslas izmērs
|047
|Ūdens ieplūde
|1″
|Krāsa
|antracīta
|Svars (ar piederumiem) (kg)
|81.9
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|90.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|607 x 518 x 1063
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Pistole: EASY!Force Advanced
- Augstspiediena šļūtenes garums: 20 m
- Augstspiediena šļūtenes tips: Ultra Guard
- Augstspiediena šļūtenes specifikācija: ID 8, 315 bar
- Stobrs: 1050 mm
- Power sprausla
- Dubļu frēze
- Servo Control
Aprīkojums
- Četrpolu, trīsfāzu motors ar gaisa un ūdens dzesēšanu
- Trīs virzuļu aksiālais sūknis: Ar nerūsējošā tērauda virzuļiem
- Spiediena samazināšana
- Integrēts smalkais ūdens filtrs
- Elektroniska motora aizsardzība ar LED ekrānu
- Eļļas līmeņa indikators
- Misiņa ūdens ieplūde
Videos
Pielietošanas veidi
- Tīrīšana lauksaimniecības nozarē (traktori, mašīnas, agregāti)
- Tīrīšana celtniecības nozarē (piemēram, būvlaukumā esošie cementa maisītāji, sastatnes, frontālie iekrāvēji, ekskavatori, betona sūkņa kravas mašīnas)
- Tīrīšana rūpniecības nozarē (piemēram, ražošanas iekārtas krāsotavās, pārtikas ražošanā vai apstrādes rūpniecībā)
- Tīrīšana transporta nozarē (piemēram, tādi transportlīdzekļi kā kravas automobiļi, kuģi, lidmašīnas, autobusi)
- Koplietošanas zonu tīrīšana (piemēram, publiskie laukumi, piebraucamie ceļi, strūklakas, autostāvvietas)
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Atrast HD 10/25-4 SXA Plus rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.