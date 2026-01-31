Augstspiediena mazgātājs HD 13/18-4 S Classic
Izturīgā HD 13/18-4 S Classic aukstā ūdens augstspiediena tīrīšanas iekārta ir paredzēta sarežģītu ikdienas darbu veikšanai. Superklase visos aspektos – liela jauda uzticamam tīrīšanas rezultātam.
HD 13/18-4 S Classic aukstā ūdens augstspiediena tīrīšanas iekārta ir izstrādāta ikdienas lietošanai sarežģītos apstākļos un nekad nepārstāj pārsteigt ar savu lielo jaudu. Tai ir izturīga konstrukcija un izturīgs tērauda rāmis. To ir viegli un saprotami iestatīt, kā arī ātri un bez problēmām lietot. Visām svarīgākajām daļām var piekļūt ātri un viegli. Superklases augstspiediena tīrītājs ir aprīkots ar Classic augstspiediena pistoli, kas paredzēta HD Classic klāsta iekārtām. Tai ir arī augstākās klases EASY!Lock ātrais stiprinājums, kas nodrošina piecas reizes ātrāku uzstādīšanu, ietaupot laiku un pūles. Iebūvētais ūdens filtrs droši aizsargā augstspiediena sūkni no netīrumu daļiņām un piesārņojuma, tādējādi pagarinot iekārtas kalpošanas laiku. Augstspiediena tīrītāja pamatā ir jaudīgs kloķvārpstas sūknis un izturīgas detaļas – cilindra galva izgatavota no misiņa, bet virzuļiem ir keramikas uzmavas. Spiedienu var regulēt pēc vajadzības uz sūkņa. Četrpolu zemapgriezienu motors ar gaisa un ūdens dzesēšanas sistēmu nodrošina ilgstošu un uzticamu darbību.
Īpašības un ieguvumi
Jaudīgs un izturīgs kloķvārpstas sūknis ar misiņa cilindra galvu un virzuļiem ar keramikas uzmavāmAugsta veiktspēja un augsta efektivitāte. Ilgs kalpošanas laiks un zemas uzturēšanas izmaksas. Ar iesūkšanas funkciju un ūdens temperatūru līdz 60 °C.
Izturīgs tērauda rāmis ar lieliem riteņiem maksimālai pārvietojamībaiAizsargā iekārtu pat nelabvēlīgos apstākļos. Vienkārši un parocīgi pārvietojama iekārta. Integrēta piederumu novietne.
Klasiskie piederumi ar EASY!Lock savienojumiemĀtra iekārtas uzstādīšana un novākšana, kā arī vienkārša piederumu nomaiņa. Izturīgi un ilgmūžīgi piederumi. Viegla un saprotama lietošana.
Saprotams iekārtas dizains
- Integrēto ūdens filtru var noņemt un iztīrīt bez papildinstrumentiem.
- Spiedienu un patērēto ūdens daudzumu var noregulēt uz paša sūkņa.
- Eļļas uzpildes līmeni un kvalitāti var viegli pārbaudīt, izmantojot pārbaudes stikliņu un dziļuma mērītāju.
Četrpolu zemapgriezienu motors ar gaisa un ūdens dzeses sistēmu
- Ilgs kalpošanas laiks un zemas uzturēšanas izmaksas.
- Apvienota efektīva ūdensdzese ar spēcīgu gaisa dzesēšanas sistēmu, lai nodrošinātu maksimālu dzesēšanas spēju pat svārstīgas apkārtējās vides un ūdens temperatūras apstākļos.
- Kompakta konstrukcija maksimālai pārvietojamībai.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Fāžu skaits (Ph)
|3
|Spriegums (V)
|376 / 424
|Frekvence (Hz)
|50
|Caurplūde (l/h)
|700 - 1300
|Ieplūdes temperatūra (°C)
|60
|Darba spiediens (bar)
|50 - 180
|Maks. spiediens (bar/MPa)
|240 / 2.4
|Pieslēgtā elektriskā slodze (kW)
|8.8
|Barošanas kabelis (m)
|5
|Sprauslas izmērs
|075
|Ūdens ieplūde
|1″
|Krāsa
|antracīta
|Svars (ar piederumiem) (kg)
|60
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|67.9
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|720 x 637 x 1060
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Augstspiediena šļūtenes garums: 10 m
- Augstspiediena šļūtenes specifikācija: ID 8, 315 bar
- Stobrs: 840 mm
- Power sprausla
Aprīkojums
- Kloķvārpstas sūknis ar keramiskajiem virzuļiem
- Četrpolu, trīsfāzu motors ar gaisa un ūdens dzesēšanu
- Spiediena samazināšana
- Integrēts smalkais ūdens filtrs
- Eļļas līmeņa indikators
- Misiņa ūdens ieplūde
Videos
Pielietošanas veidi
- Tīrīšana lauksaimniecības nozarē (mājlopu kūtis, zirgu staļļi)
- Tīrīšana lauksaimniecības nozarē (traktori, mašīnas, agregāti)
- Tīrīšana celtniecības nozarē (apšuvums, betona lējumi )
- Tīrīšana celtniecības nozarē (piemēram, būvlaukumā esošie cementa maisītāji, sastatnes, frontālie iekrāvēji, ekskavatori, betona sūkņa kravas mašīnas)
- Tīrīšana rūpniecības nozarē (piemēram, ražošanas iekārtas krāsotavās, pārtikas ražošanā vai apstrādes rūpniecībā)
- Tīrīšana transporta nozarē (piemēram, tādi transportlīdzekļi kā kravas automobiļi, kuģi, lidmašīnas, autobusi)
- Koplietošanas zonu tīrīšana (piemēram, publiskie laukumi, piebraucamie ceļi, strūklakas, autostāvvietas)
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Atrast HD 13/18-4 S Classic rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.