Augstspiediena mazgātājs HD 13/18-4 S Plus

HD 13/18-4 S Plus aukstā ūdens augstspiediena tīrīšanas iekārta pārsteidz ar augstu veiktspēju un kvalitāti. Ņemot vērā ergonomiku, izstrādātas atbalsta sistēmas, kā arī Vibrasoft rotējošais uzgalis.

HD 13/18-4 S Plus aukstā ūdens augstspiediena tīrīšanas iekārta ir ideāla ergonomiskai un lietotājam draudzīgai tīrīšanai. Kärcher EASY!Force Advanced pistole padara to ērti lietojamu bez spiešanas spēka. Spiedienu un ūdens daudzuma padevi var regulēt tieši no pistoles/stobra. Ar šādu spiediena samazināšanas metodi var ātri reaģēt uz jutīgām un ne tik izturīgām virsmām, nenomainot sprauslu. Vibrasoft rotējošais uzgalis ievērojami samazina stobra vibrācijas. Atbalsta sistēmas un LED statusa indikators padara lietošanu saprotamāku. Rūpīgi atlasīti materiāli nodrošina augstāko kvalitāti Super klases iekārtās. Nodilumizturīgs amortizējošs sūknis, nerūsējošā tērauda virzuļi un misiņa cilindra galvas darbojas kopā ar četrpolu zemu apgriezienu motoru ar gaisa un ūdens dzesēšanas sistēmu. Integrēti alumīnija rāmja turētāji veido vieglu šasiju, kas piemērota iekraušanai ar celtni. Vertikāli uzstādītais motors un sūkņa bloks nodrošina maksimālu mobilitāti, kā arī padara iekārtu kompaktu un ērti pārvietojamu. Uzgaļus var ērti uzglabāt tiem paredzētajā nodalījumā, lai neraizētos par to nozaudēšanu.

Īpašības un ieguvumi
Augstspiediena mazgātājs HD 13/18-4 S Plus: Kompakta vertikāla konstrukcija, kuras pamatā ir motora un sūkņa bloka vertikālais izvietojums
Kompakta vertikāla konstrukcija, kuras pamatā ir motora un sūkņa bloka vertikālais izvietojums
Aizņem maz platības, vietu taupošas proporcijas. Viegli manevrējams un pārvietojams. Ierīces noturīgais pamats nodrošina maksimālu stabilitāti.
Augstspiediena mazgātājs HD 13/18-4 S Plus: Četrpolu zemapgriezienu motors ar gaisa un ūdens dzesēšanas sistēmu, izturīgu sūkni ar nerūsējošā tērauda virzuļiem un misiņa cilindra galvu
Četrpolu zemapgriezienu motors ar gaisa un ūdens dzesēšanas sistēmu, izturīgu sūkni ar nerūsējošā tērauda virzuļiem un misiņa cilindra galvu
Ilgs kalpošanas laiks un zemas uzturēšanas izmaksas. Augsta veiktspēja un augsta efektivitāte. Ar sūkšanas funkciju un iespēju izmantot ūdeni ar temperatūru līdz 60 °C.
Augstspiediena mazgātājs HD 13/18-4 S Plus: Ergonomiska Vibrasoft dubļu frēze
Ergonomiska Vibrasoft dubļu frēze
Samazina vibrācijas līdz pat 30%. Samazina skaļuma un trokšņa līmeni Dubļu frēze atvieglo nogurdinošo ilgstošās tīrīšanas darbu
Atbalsta sistēmas un LED statusa indikators
  • Integrēta elektronikas sistēma iekārtas pārraudzībai.
  • Automātiska izslēgšanās zema sprieguma vai pārsprieguma gadījumā.
  • Izslēdzas noplūdes vai fāzes bojājuma gadījumā.
Pārdomāti izstrādāta servisa koncepcija nodrošina ātru darbību uz vietas
  • Aksiālā sūkņa galva
  • Parocīgs eļļas līmeņa noteikšanas skatlodziņš un eļļas noliešanas atvere, kas ir iekļauta rāmī.
  • Modulāra konstrukcija, kas sastāv no sūkņa, motora un vadības bloka.
Plašs piederumu klāsts ar EASY!Lock
  • Spiedienu un ūdens daudzumu var regulēt ar Servo Control regulatoru, kas atrodas starp stobru un pistoli.
  • EASY!Force Advanced darbam bez noguruma un plaukstas sasprindzinājuma.
  • Rotējošs 1050 mm nerūsējošā tērauda stobrs.
Plašs piederumu un stiprinājumu komplektu klāsts
  • Glabāšanas nodalījums.
  • Pielāgojami āķi, piem., otra stobra vai elektriskā kabeļa uzglabāšanai.
  • Vieta augstspiediena šļūtenes uzglabāšanai.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Fāžu skaits (Ph) 3
Spriegums (V) 376 - 424
Frekvence (Hz) 50
Caurplūde (l/h) 700 - 1300
Ieplūdes temperatūra (°C) 60
Darba spiediens (bar) 50 - 180
Maks. spiediens (bar) 250
Pieslēgtā elektriskā slodze (kW) 8.8
Barošanas kabelis (m) 5
Sprauslas izmērs 075
Ūdens ieplūde 1″
Krāsa antracīta
Svars (ar piederumiem) (kg) 70.3
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 78.6
Izmēri (G x P x A) (mm) 607 x 518 x 1063

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Pistole: EASY!Force Advanced
  • Pistole ar mīkstu roktura polsterējumu
  • Augstspiediena šļūtenes garums: 10 m
  • Augstspiediena šļūtenes tips: Augstākās kvalitātes
  • Stobrs: 1050 mm
  • Power sprausla
  • Dubļu frēze
  • Servo Control

Aprīkojums

  • Četrpolu, trīsfāzu motors ar gaisa un ūdens dzesēšanu
  • Trīs virzuļu aksiālais sūknis: Ar nerūsējošā tērauda virzuļiem
  • Spiediena samazināšana
  • Integrēts smalkais ūdens filtrs
  • Elektroniska motora aizsardzība ar LED ekrānu
  • Eļļas līmeņa indikators
  • Misiņa ūdens ieplūde
Augstspiediena mazgātājs HD 13/18-4 S Plus
Augstspiediena mazgātājs HD 13/18-4 S Plus
Augstspiediena mazgātājs HD 13/18-4 S Plus
Augstspiediena mazgātājs HD 13/18-4 S Plus
Augstspiediena mazgātājs HD 13/18-4 S Plus
Augstspiediena mazgātājs HD 13/18-4 S Plus
Augstspiediena mazgātājs HD 13/18-4 S Plus
Augstspiediena mazgātājs HD 13/18-4 S Plus
Augstspiediena mazgātājs HD 13/18-4 S Plus
Videos
Pielietošanas veidi
  • Tīrīšana lauksaimniecības nozarē (traktori, mašīnas, agregāti)
  • Tīrīšana celtniecības nozarē (piemēram, būvlaukumā esošie cementa maisītāji, sastatnes, frontālie iekrāvēji, ekskavatori, betona sūkņa kravas mašīnas)
  • Tīrīšana rūpniecības nozarē (piemēram, ražošanas iekārtas krāsotavās, pārtikas ražošanā vai apstrādes rūpniecībā)
  • Tīrīšana transporta nozarē (piemēram, tādi transportlīdzekļi kā kravas automobiļi, kuģi, lidmašīnas, autobusi)
  • Koplietošanas zonu tīrīšana (piemēram, publiskie laukumi, piebraucamie ceļi, strūklakas, autostāvvietas)
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Atrast HD 13/18-4 S Plus rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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