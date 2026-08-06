Augstspiediena mazgātājs HD 17/14-4 S Plus
Augstspiediena tīrīšanas iekārta mazgāšanai ar aukstu ūdeni HD 17/14-4 S Plus ir aprīkota ar EASY!Force augstspiediena pistoli un Servo vadības sistēmu — spiediena un plūsmas regulēšanai.
HD 17/14-4 S Plus ir viens no jaudīgākajām augstspiediena tīrīšanas iekārtām mazgāšanai ar aukstu ūdeni ar trīsfāzu elektromotoru, kas ir paredzēts ikdienas izmantošanai skarbos apstākļos. Šai iekārtai ir vērā ņemama mazgāšanas veiktspēja, un pateicoties tās ūdens plūsmas ātrumam — 1700 litri stundā pie darba spiediena 140 bāri — tā patīkami pārsteigs pat visprasīgākos. Tās vietu ekonomējošas vertikāli veidotā konstrukcija un lieli gumijas riteņi garantē ļoti labu manevrēšanas spēju, ļaujot apiet šķēršļus un kāpnes, kā arī pārvarēt nelīdzenas virsmas. Inovatīvi risinājumu garantē darbību, nenogurdinot operatoru, ātru tās sagatavošanu darbam, kā arī vienkāršu piederumu nomaiņu. Iekārtai ir EASY!Force augstspiediena pistole, kas efektīvi absorbē augstspiediena strūklas atsitiena spēku, un nodrošina ērtu tās sprūda lietošanu, savukārt EASY!Lock ātrizjaucamie savienojumi ļauj pievienot un atvienot piederumus piecas reizes ātrāk par parastajiem skrūvju savienojumiem, un nebūt neatpaliek no tiem uzticamības un ilgkalpošanas ziņā. Iekārtas spiediena slēdža vadības sistēma automātiski izslēdz motoru, līdzko kā pistoles sprūds ir aizvērts. Uzgaļus var ērti uzglabāt tiem paredzētajā nodalījumā, tādējādi neuztraucoties par to nozaudēšanu.
Īpašības un ieguvumi
Ietaupiet enerģiju un laiku! EASY!Force augstspiediena pistole un EASY!Lock ātrie savienojumi.EASY!Force augstspiediena pistoles risinājums, kas ļauj darboties ilgstoši un bez paguruma. Īpaši izturīgi un ilgi kalpojoši EASY!Lock ātrizjaucamie savienojumi. Turklāt tos var pievienot, atvienot piecas reizes ātrāk nekā skrūvjveida savienojumus.
Pārbaudīta Kärcher kvalitāteČetrpolu ūdensdzeses elektromotors Izturīgs misiņa cilindra uzgalis un keramiskie virzuļi Stiegrota, nesalaužama plastmasas šasija
Paaugstinātai drošībaiIntegrēta elektronikas sistēma iekārtas pārraudzībai. Automātiska izslēgšanās zema sprieguma vai pārsprieguma gadījumā. Izslēdzas noplūdes vai fāzes bojājuma gadījumā.
Lieliska mobilitāte
- Lielākas gumijas riepas nelīdzenu virsmu, kāpņu un laukumu pārvarēšanai
- Pārbaudīts maisu pārvadājamo ratiņu princips vienkāršai, ergonomiskai transportēšanai
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Fāžu skaits (Ph)
|3
|Spriegums (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Caurplūde (l/h)
|650 - 1700
|Ieplūdes temperatūra (°C)
|60
|Darba spiediens (bar/MPa)
|30 - 140 / 3 - 14
|Maks. spiediens (bar/MPa)
|154 / 15.4
|Pieslēgtā elektriskā slodze (kW)
|9.4
|Krāsa
|antracīta
|Svars (ar piederumiem) (kg)
|72.2
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|78.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|560 x 500 x 1090
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Pistole: EASY!Force Advanced
- Pistole ar mīkstu roktura polsterējumu
- Augstspiediena šļūtenes garums: 10 m
- Stobrs: 1050 mm
- Power sprausla
- Dubļu frēze
- Servo Control
Aprīkojums
- Četrpolu, trīsfāzu motors ar gaisa un ūdens dzesēšanu
- Trīs virzuļu aksiālais sūknis: Ar keramikas virzuļiem
- Spiediena samazināšana
- Integrēts smalkais ūdens filtrs
- Elektroniska motora aizsardzība ar LED ekrānu
- Eļļas līmeņa indikators
- Misiņa ūdens ieplūde
Pielietošanas veidi
- Lauksaimniecība
- Staļļu tīrīšanai
- Transportlīdzekļu tīrīšana
- Iekārtu tīrīšanai.
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
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