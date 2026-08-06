Augstspiediena mazgātājs HD 17/14-4 SX Plus
Pateicoties aukstā ūdens augstspiediena tīrīšanas iekārtas HD 17/14-4 SX Plus vertikāli veidotajai konstrukcijai, EASY!Force augstspiediena pistolei un Servo vadības sistēmai, tai ir uzlabots darba ērtums.
Ērta lietošana pat vissmagākajos apstākļos. Augstspiediena tīrīšanas iekārta HD 17/14-4 SX Plus mazgāšanai ar aukstu ūdeni ar trīsfāzu elektromotoru pārsteidz ar plašu pārdomātu risinājumu klāstu. Inovatīvi risinājumu garantē darbību, nenogurdinot operatoru, ātru tās sagatavošanu darbam, kā arī vienkāršu piederumu nomaiņu. Iekārtai ir EASY!Force augstspiediena pistole, kas efektīvi absorbē augstspiediena strūklas atsitiena spēku, un nodrošina ērtu tās sprūda lietošanu, savukārt EASY!Lock ātrizjaucamie savienojumi ļauj pievienot un atvienot piederumus piecas reizes ātrāk par parastajiem skrūvju savienojumiem, un nebūt neatpaliek no tiem uzticamības un ilgkalpošanas ziņā. Tā kā šai iekārtai ir vērā ņemama mazgāšanas veiktspēja, un pateicoties tās ūdens plūsmas ātrumam — 1700 litri stundā (pie darba spiediena 140 bāri) — tā ir īpaši piemērota intensīvai lietošanai uz lielām virsmām. Pat pie pilnas jaudas stobru var grozīt par 360°. Tās vietu ekonomējošā vertikāli veidotā konstrukcija ne tikai garantē ļoti labu manevrēšanas spēju, bet arī piešķir iekārtai mobilitāti, ļaujot apiet šķēršļus un kāpnes, kā arī pārvarēt nelīdzenas virsmas. Un, visbeidzot, HD 17/14-4 SX Plus iekārtai ir vadības sistēma ar manometrisko slēdzi, kas automātiski izslēdz iekārtu, kad pistoles sprūds ir aizvērts.
Īpašības un ieguvumi
Ietaupiet enerģiju un laiku! EASY!Force augstspiediena pistole un EASY!Lock ātrie savienojumi.EASY!Force augstspiediena pistoles risinājums, kas ļauj darboties ilgstoši un bez paguruma. Īpaši izturīgi un ilgi kalpojoši EASY!Lock ātrizjaucamie savienojumi. Turklāt tos var pievienot, atvienot piecas reizes ātrāk nekā skrūvjveida savienojumus.
Pārbaudīta Kärcher kvalitāteČetrpolu ūdensdzeses elektromotors Izturīgs misiņa cilindra uzgalis un keramiskie virzuļi Stiegrota, nesalaužama plastmasas šasija
Šļūtenes uzglabāšanaStiprinājumi abās pusēs; 20 m augstspiediena šļūtenei Šļūtenes padeve zem ierīces; ļoti stabila Ātrai, ērtai pievienošanai un noņemšanai
Paaugstinātai drošībai
- Integrēta elektronikas sistēma iekārtas pārraudzībai.
- Automātiska izslēgšanās zema sprieguma vai pārsprieguma gadījumā.
- Izslēdzas noplūdes vai fāzes bojājuma gadījumā.
Lieliska mobilitāte
- Lielākas gumijas riepas nelīdzenu virsmu, kāpņu un laukumu pārvarēšanai
- Pārbaudīts maisu pārvadājamo ratiņu princips vienkāršai, ergonomiskai transportēšanai
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Fāžu skaits (Ph)
|3
|Spriegums (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Caurplūde (l/h)
|650 - 1700
|Ieplūdes temperatūra (°C)
|60
|Darba spiediens (bar/MPa)
|30 - 140 / 3 - 14
|Maks. spiediens (bar/MPa)
|154 / 15.4
|Pieslēgtā elektriskā slodze (kW)
|9.4
|Krāsa
|antracīta
|Svars (ar piederumiem) (kg)
|76
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|82
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|560 x 500 x 1090
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Pistole: EASY!Force Advanced
- Pistole ar mīkstu roktura polsterējumu
- Augstspiediena šļūtenes garums: 15 m
- Stobrs: 1050 mm
- Power sprausla
- Dubļu frēze
- Servo Control
Aprīkojums
- Integrēta augstspiediena šļūtenes spole
- Četrpolu, trīsfāzu motors ar gaisa un ūdens dzesēšanu
- Trīs virzuļu aksiālais sūknis: Ar keramikas virzuļiem
- Spiediena samazināšana
- Integrēts smalkais ūdens filtrs
- Elektroniska motora aizsardzība ar LED ekrānu
- Eļļas līmeņa indikators
- Misiņa ūdens ieplūde
Pielietošanas veidi
- Lauksaimniecība
- Staļļu tīrīšanai
- Transportlīdzekļu tīrīšana
- Iekārtu tīrīšanai.
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
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