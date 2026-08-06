Augstspiediena mazgātājs HD 9/20-4 S Plus
HD 9/20-4 S Plus aukstā ūdens augstspiediena tīrīšanas iekārta nodrošina lielu veiktspēju un izcilu kvalitāti. Vibrasoft rotējošais uzgalis un EASY!Force Advanced ergonomiskā pistole padara darbu ērtāku.
HD 9/20-4 S Plus aukstā ūdens augstspiediena tīrīšanas iekārta ergonomiskam darbam bez noguruma. Kärcher EASY!Force Advanced pistole padara to ērti lietojamu bez jebkāda turēšanas spēka. Servo Control regulators regulē spiedienu un ūdens daudzumu. Vibrasoft rotējošais uzgalis samazina vibrācijas stobrā līdz pat 30%. Rūpīgi atlasīti augstākās kvalitātes materiāli ir HD 9/20-4 S Plus kvalitātes zīme. Nodilumizturīgs, amortizējošs sūknis, nerūsējošā tērauda virzuļi un misiņa cilindra galva darbojas ar četrpolu zemu apgriezienu motoru ar gaisa un ūdens dzesēšanas sistēmu. Integrēti rāmja turētāji, kas izgatavoti no alumīnija, veido vieglu, bet izturīgu šasiju, padarot to atbilstošu iekraušanai ar celtni. Lai nodrošinātu maksimāli iespējamu mobilitāti, motors un sūkņa bloks ir uzstādīti vertikāli. Uzgaļus var ērti uzglabāt tiem paredzētajā nodalījumā, lai neraizētos par to nozaudēšanu.
Īpašības un ieguvumi
Kompakta vertikāla konstrukcija, kuras pamatā ir motora un sūkņa bloka vertikālais izvietojumsAizņem maz platības, vietu taupošas proporcijas. Viegli manevrējams un pārvietojams. Ierīces noturīgais pamats nodrošina maksimālu stabilitāti.
Četrpolu zemapgriezienu motors ar gaisa un ūdens dzesēšanas sistēmu, izturīgu sūkni ar nerūsējošā tērauda virzuļiem un misiņa cilindra galvuIlgs kalpošanas laiks un zemas uzturēšanas izmaksas. Augsta veiktspēja un augsta efektivitāte. Ar sūkšanas funkciju un iespēju izmantot ūdeni ar temperatūru līdz 60 °C.
Ergonomiska Vibrasoft dubļu frēzeSamazina vibrācijas līdz pat 30%. Samazina skaļuma un trokšņa līmeni Dubļu frēze atvieglo nogurdinošo ilgstošās tīrīšanas darbu
Pārdomāti izstrādāta servisa koncepcija nodrošina ātru darbību uz vietas
- Aksiālā sūkņa galva
- Parocīgs eļļas līmeņa noteikšanas skatlodziņš un eļļas noliešanas atvere, kas ir iekļauta rāmī.
- Modulāra konstrukcija, kas sastāv no sūkņa, motora un vadības bloka.
Plašs piederumu klāsts ar EASY!Lock
- Spiedienu un ūdens daudzumu var regulēt ar Servo Control regulatoru, kas atrodas starp stobru un pistoli.
- EASY!Force Advanced darbam bez noguruma un plaukstas sasprindzinājuma.
- Rotējošs 1050 mm nerūsējošā tērauda stobrs.
Plašs piederumu un stiprinājumu komplektu klāsts
- Glabāšanas nodalījums.
- Pielāgojami āķi, piem., otra stobra vai elektriskā kabeļa uzglabāšanai.
- Vieta augstspiediena šļūtenes uzglabāšanai.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Fāžu skaits (Ph)
|3
|Spriegums (V)
|376 - 424
|Frekvence (Hz)
|50
|Caurplūde (l/h)
|500 - 900
|Ieplūdes temperatūra (°C)
|60
|Darba spiediens (bar)
|50 - 200
|Maks. spiediens (bar)
|250
|Pieslēgtā elektriskā slodze (kW)
|7
|Barošanas kabelis (m)
|5
|Sprauslas izmērs
|047
|Ūdens ieplūde
|1″
|Krāsa
|antracīta
|Svars (ar piederumiem) (kg)
|62.9
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|71.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|607 x 518 x 1063
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Pistole: EASY!Force Advanced
- Pistole ar mīkstu roktura polsterējumu
- Augstspiediena šļūtenes garums: 10 m
- Augstspiediena šļūtenes tips: Augstākās kvalitātes
- Augstspiediena šļūtenes specifikācija: ID 8, 315 bar
- Stobrs: 1050 mm
- Power sprausla
- Dubļu frēze
- Servo Control
Aprīkojums
- Četrpolu, trīsfāzu motors ar gaisa un ūdens dzesēšanu
- Trīs virzuļu aksiālais sūknis: Ar nerūsējošā tērauda virzuļiem
- Spiediena samazināšana
- Integrēts smalkais ūdens filtrs
- Eļļas līmeņa indikators
- Misiņa ūdens ieplūde
Videos
Pielietošanas veidi
- Tīrīšana lauksaimniecības nozarē (traktori, mašīnas, agregāti)
- Tīrīšana celtniecības nozarē (piemēram, būvlaukumā esošie cementa maisītāji, sastatnes, frontālie iekrāvēji, ekskavatori, betona sūkņa kravas mašīnas)
- Tīrīšana rūpniecības nozarē (piemēram, ražošanas iekārtas krāsotavās, pārtikas ražošanā vai apstrādes rūpniecībā)
- Tīrīšana transporta nozarē (piemēram, tādi transportlīdzekļi kā kravas automobiļi, kuģi, lidmašīnas, autobusi)
- Koplietošanas zonu tīrīšana (piemēram, publiskie laukumi, piebraucamie ceļi, strūklakas, autostāvvietas)
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Atrast HD 9/20-4 S Plus rezerves daļas
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