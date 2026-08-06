Augstspiediena mazgātājs HD 9/20-4 S/ S Plus

HD 9/20-4 S Classic aukstā ūdens augstspiediena tīrīšanas iekārta nodrošina lielu jaudu un Super klases kvalitāti. Tās ergonomiskais dizains padara to par ideālu darbarīku ikdienas lietošanai.

HD 9/20-4 S/ S Plus aukstā ūdens augstspiediena tīrīšanas iekārta ir ideāli piemērota ikdienas lietošanai smagos apstākļos. Kvalitatīvi materiāli garantē visaugstāko kvalitāti. Iekārtas iekšpusē ir izturīgs misiņa sūknis ar nerūsējošā tērauda virzuļiem un misiņa cilindra galvu, kura nodrošina lielu veiktspēju. To papildina četrpolu zemu apgriezienu motors ar gaisa un ūdens dzesēšanas sistēmu. Iebūvēti alumīnija rāmja turētāji samazina svaru un nodrošina vieglu, bet izturīgu šasiju, kura piemērota iekraušanai ar celtni. Lai nodrošinātu kompaktu dizainu un maksimālu pārvietojamību, motors un sūkņa bloks ir uzstādīti vertikāli. Turklāt tajā ir piederumu uzglabāšanas nodalījums, kā arī pieejami regulējami āķi. HD 9/20-4 S/ S Plus padara darbu ergonomiskāku, un EASY!Force Advanced pistoles dēļ to var darbināt bez piepūles, kam lieliski palīdz rotējošs 1050 milimetru nerūsējošā tērauda stobrs. Spiediena un ūdens daudzuma regulēšanai var izmantot Servo Control regulatoru, kas atrodas starp pistoli un stobru.

Īpašības un ieguvumi
Augstspiediena mazgātājs HD 9/20-4 S/ S Plus: Kompakta vertikāla konstrukcija, kuras pamatā ir motora un sūkņa bloka vertikālais izvietojums
Kompakta vertikāla konstrukcija, kuras pamatā ir motora un sūkņa bloka vertikālais izvietojums
Aizņem maz platības, vietu taupošas proporcijas. Viegli manevrējams un pārvietojams. Ierīces noturīgais pamats nodrošina maksimālu stabilitāti.
Augstspiediena mazgātājs HD 9/20-4 S/ S Plus: Četrpolu zemapgriezienu motors ar gaisa un ūdens dzesēšanas sistēmu, izturīgu sūkni ar nerūsējošā tērauda virzuļiem un misiņa cilindra galvu
Četrpolu zemapgriezienu motors ar gaisa un ūdens dzesēšanas sistēmu, izturīgu sūkni ar nerūsējošā tērauda virzuļiem un misiņa cilindra galvu
Ilgs kalpošanas laiks un zemas uzturēšanas izmaksas. Augsta veiktspēja un augsta efektivitāte. Ar sūkšanas funkciju un iespēju izmantot ūdeni ar temperatūru līdz 60 °C.
Augstspiediena mazgātājs HD 9/20-4 S/ S Plus: Pārdomāti izstrādāta servisa koncepcija nodrošina ātru darbību uz vietas
Pārdomāti izstrādāta servisa koncepcija nodrošina ātru darbību uz vietas
Aksiālā sūkņa galva Parocīgs eļļas līmeņa noteikšanas skatlodziņš un eļļas noliešanas atvere, kas ir iekļauta rāmī. Modulāra konstrukcija, kas sastāv no sūkņa, motora un vadības bloka.
Plašs piederumu klāsts ar EASY!Lock
  • Spiedienu un ūdens daudzumu var regulēt ar Servo Control regulatoru, kas atrodas starp stobru un pistoli.
  • EASY!Force Advanced darbam bez noguruma un plaukstas sasprindzinājuma.
  • Rotējošs 1050 mm nerūsējošā tērauda stobrs.
Vairākas iekārtā iebūvētas piederumu glabāšanas vietas
  • Glabāšanas nodalījums.
  • Pielāgojami āķi, piem., otra stobra vai elektriskā kabeļa uzglabāšanai.
  • Vieta augstspiediena šļūtenes uzglabāšanai.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Fāžu skaits (Ph) 3
Spriegums (V) 376 - 424
Frekvence (Hz) 50
Caurplūde (l/h) 500 - 900
Ieplūdes temperatūra (°C) 60
Darba spiediens (bar) 50 - 200
Maks. spiediens (bar) 250
Pieslēgtā elektriskā slodze (kW) 7
Barošanas kabelis (m) 5
Sprauslas izmērs 047
Ūdens ieplūde 1″
Krāsa antracīta
Svars (ar piederumiem) (kg) 62.4
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 70.7
Izmēri (G x P x A) (mm) 607 x 518 x 1063

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Pistole: EASY!Force Advanced
  • Pistole ar mīkstu roktura polsterējumu
  • Augstspiediena šļūtenes garums: 10 m
  • Augstspiediena šļūtenes tips: Augstākās kvalitātes
  • Augstspiediena šļūtenes specifikācija: ID 8, 315 bar
  • Stobrs: 1050 mm
  • Power sprausla
  • Servo Control

Aprīkojums

  • Četrpolu, trīsfāzu motors ar gaisa un ūdens dzesēšanu
  • Trīs virzuļu aksiālais sūknis: Ar nerūsējošā tērauda virzuļiem
  • Spiediena samazināšana
  • Integrēts smalkais ūdens filtrs
  • Eļļas līmeņa indikators
  • Misiņa ūdens ieplūde
Augstspiediena mazgātājs HD 9/20-4 S/ S Plus
Augstspiediena mazgātājs HD 9/20-4 S/ S Plus
Augstspiediena mazgātājs HD 9/20-4 S/ S Plus
Augstspiediena mazgātājs HD 9/20-4 S/ S Plus
Augstspiediena mazgātājs HD 9/20-4 S/ S Plus
Augstspiediena mazgātājs HD 9/20-4 S/ S Plus
Augstspiediena mazgātājs HD 9/20-4 S/ S Plus
Augstspiediena mazgātājs HD 9/20-4 S/ S Plus
Videos
Pielietošanas veidi
  • Tīrīšana lauksaimniecības nozarē (traktori, mašīnas, agregāti)
  • Tīrīšana celtniecības nozarē (piemēram, būvlaukumā esošie cementa maisītāji, sastatnes, frontālie iekrāvēji, ekskavatori, betona sūkņa kravas mašīnas)
  • Tīrīšana rūpniecības nozarē (piemēram, ražošanas iekārtas krāsotavās, pārtikas ražošanā vai apstrādes rūpniecībā)
  • Tīrīšana transporta nozarē (piemēram, tādi transportlīdzekļi kā kravas automobiļi, kuģi, lidmašīnas, autobusi)
  • Koplietošanas zonu tīrīšana (piemēram, publiskie laukumi, piebraucamie ceļi, strūklakas, autostāvvietas)
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Atrast HD 9/20-4 S/ S Plus rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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