Augstspiediena mazgātājs HD 9/20-4 SXA Plus
HD 9/20-4 SXA Plus aukstā ūdens augstspiediena tīrīšanas iekārta. Izgatavota no augstākās kvalitātes materiāliem un aprīkota ar automātisku šļūtenes spoli un Vibrasoft rotējošo uzgali veiktspējai un komfortam.
HD 9/20-4 SXA Plus aukstā ūdens augstspiediena tīrīšanas iekārta nodrošina iespaidīgu ergonomiku un izcilu kvalitāti. EASY!Force Advanced augstspiediena pistoles dēļ lietošana ir vienkārša, nav jāpielieto spiešanas spēks. Spiediens un ūdens daudzums tiek regulēts, izmantojot Servo Control regulatoru. Vibrasoft rotējošais uzgalis samazina vibrācijas un troksni līdz pat 30%. LED statusa indikators nodrošina skaidras un saprotamas informācijas saņemšanu. Meistarīgs izpildījums un vislabākie materiāli izceļ šo Super klases iekārtu. Vertikāli uzstādītais motors un sūkņa bloks, kas sastāv no izturīga nerūsējošā tērauda virzuļiem un misiņa cilindra galvas, saglabā konstrukciju kompaktu, lai nodrošinātu maksimālu mobilitāti. Papildināts ar jaudīgu četrpolu zemu apgriezienu motoru ar gaisa un ūdens dzesēšanas sistēmu. Alumīnija rāmja turētāji veido vieglu, bet izturīgu šasiju, kas piemērota iekraušanai ar celtni. Iekļauta īpaši droša augstspiediena šļūtene ar izturīgu Teflon® pārklājumu un automātisku šļūtenes spoli, kas spēj uztīt/attīt līdz 45° leņķim pat zem spiediena, lai nodrošinātu līdz pat 50% ātrāku uzstādīšanas laiku.
Īpašības un ieguvumi
Automātiska šļūtenes spoleAutomātiska uztīšana un attīšana līdz 45° leņķim, pat zem spiediena. Pret skrāpējumiem izturīga un gluda Ultra Guard augstspiediena šļūtene ar Teflon® pārklājumu.
Kompakta vertikāla konstrukcija, kuras pamatā ir motora un sūkņa bloka vertikālais izvietojumsAizņem maz platības, vietu taupošas proporcijas. Viegli manevrējams un pārvietojams. Ierīces noturīgais pamats nodrošina maksimālu stabilitāti.
Četrpolu zemapgriezienu motors ar gaisa un ūdens dzesēšanas sistēmu, izturīgu sūkni ar nerūsējošā tērauda virzuļiem un misiņa cilindra galvuIlgs kalpošanas laiks un zemas uzturēšanas izmaksas. Ar sūkšanas funkciju un iespēju izmantot ūdeni ar temperatūru līdz 60 °C.
Ergonomiska Vibrasoft dubļu frēze
- Samazina vibrācijas līdz pat 30%.
- Samazina skaļuma un trokšņa līmeni
- Dubļu frēze atvieglo nogurdinošo ilgstošās tīrīšanas darbu
Pārdomāti izstrādāta servisa koncepcija nodrošina ātru darbību uz vietas
- Aksiālā sūkņa galva
- Parocīgs eļļas līmeņa noteikšanas skatlodziņš un eļļas noliešanas atvere, kas ir iekļauta rāmī.
- Modulāra konstrukcija, kas sastāv no sūkņa, motora un vadības bloka.
Plašs piederumu klāsts ar EASY!Lock
- Spiedienu un ūdens daudzumu var regulēt ar Servo Control regulatoru, kas atrodas starp stobru un pistoli.
- Rotējošs 1050 mm nerūsējošā tērauda stobrs.
Vairākas iekārtā iebūvētas piederumu glabāšanas vietas
- Glabāšanas nodalījums.
- Pielāgojami āķi, piem., otra stobra vai elektriskā kabeļa uzglabāšanai.
- Vieta augstspiediena šļūtenes uzglabāšanai.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Fāžu skaits (Ph)
|3
|Spriegums (V)
|376 - 424
|Frekvence (Hz)
|50
|Caurplūde (l/h)
|500 - 900
|Ieplūdes temperatūra (°C)
|60
|Darba spiediens (bar)
|50 - 200
|Maks. spiediens (bar)
|250
|Pieslēgtā elektriskā slodze (kW)
|7
|Barošanas kabelis (m)
|5
|Sprauslas izmērs
|047
|Krāsa
|antracīta
|Svars (ar piederumiem) (kg)
|74.5
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|82.8
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|607 x 518 x 1063
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Pistole: EASY!Force Advanced
- Pistole ar mīkstu roktura polsterējumu
- Augstspiediena šļūtenes garums: 20 m
- Augstspiediena šļūtenes tips: Ultra Guard
- Augstspiediena šļūtenes specifikācija: ID 8, 315 bar
- Stobrs: 1050 mm
- Power sprausla
- Dubļu frēze
- Servo Control
Aprīkojums
- Četrpolu, trīsfāzu motors ar gaisa un ūdens dzesēšanu
- Trīs virzuļu aksiālais sūknis: Ar nerūsējošā tērauda virzuļiem
- Spiediena samazināšana
- Integrēts smalkais ūdens filtrs
- Eļļas līmeņa indikators
- Misiņa ūdens ieplūde
Videos
Pielietošanas veidi
- Tīrīšana lauksaimniecības nozarē (traktori, mašīnas, agregāti)
- Tīrīšana celtniecības nozarē (piemēram, būvlaukumā esošie cementa maisītāji, sastatnes, frontālie iekrāvēji, ekskavatori, betona sūkņa kravas mašīnas)
- Tīrīšana rūpniecības nozarē (piemēram, ražošanas iekārtas krāsotavās, pārtikas ražošanā vai apstrādes rūpniecībā)
- Tīrīšana transporta nozarē (piemēram, tādi transportlīdzekļi kā kravas automobiļi, kuģi, lidmašīnas, autobusi)
- Koplietošanas zonu tīrīšana (piemēram, publiskie laukumi, piebraucamie ceļi, strūklakas, autostāvvietas)
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
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