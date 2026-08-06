Augstspiediena mazgātājs HD 6/15 M Cage

Izstrādāts ikdienas komerciālai lietošanai. Ļoti izturīgs un mobils augstspiediena tīrītājs HD 6/15 M Cage ar trīs virzuļu aksiālo sūkni un cauruļveida tērauda rāmi sūkņa aizsardzībai.

Neatkarīgi no tā, vai vēlaties to lietot vertikāli vai horizontāli, augstspiediena tīrītājs HD 6/15 M Cage (bez ūdens apsildes) tiks galā ar jebkuru sarežģītu ikdienas situāciju. Mobilā, ļoti izturīgā un ar trijām fāzēm darbināmā iekārta ir aprīkota ar jaunu trīs virzuļu aksiālo sūkni ar misiņa cilindra galvu, kas ļauj līdz pat 20 % uzlabot tīrīšanas veiktspēju un energoefektivitāti. Lai aizsargātu visus augstspiediena elementus, ir iebūvēta automātiskā spiediena samazināšanas funkcija, kā arī pašam sūknim ir uzstādīts papildu ūdens filtrs. HD 6/15 M Cage ir konstruēts tā, lai tā apkope būtu ļoti vienkārša, un tas ir aprīkots ar pulverkrāsotu tērauda cauruļveida rāmi, kas nodrošina, ka augstspiediena tīrītāju var lietot pat vissmagākajos apstākļos. Standarta aprīkojumā ietilpst arī mūsu novatoriskā EASY!Force augstspiediena pistole, kas izmanto augstspiediena strūklas atsitiena spēku, lai samazinātu pistoles turēšanai lietoto spēku. EASY!Lock ātrie savienojumi nodrošina piecas reizes ātrāku darbu nekā parastie skrūvjveida savienojumi, nemazinot izturību un iekārtas noturību.

Īpašības un ieguvumi
Augstspiediena mazgātājs HD 6/15 M Cage: Īpaši ilgmūžīga un izturīga iekārta
Īpaši ilgmūžīga un izturīga iekārta
Spēcīgs cauruļveida metāla aizsargrāmis pasargā visas detaļas. Cauruļveida metāla aizsargrāmis ir piemērots arī vienkāršai iekārtas nostiprināšanai transportlīdzeklī. Izturīga plastmasas šasija droši aizsargā sūkni no bojājumiem un netīrumiem.
Augstspiediena mazgātājs HD 6/15 M Cage: Augstākās kvalitātes aprīkojums
Augstākās kvalitātes aprīkojums
Automātiskā spiediena samazināšanas sistēma sūkņa komponentu aizsardzībai un to ilgākam kalpošanas laikam. Jaudīgs, ar gaisu dzesējams divpolu elektromotors. Augstas kvalitātes misiņa cilindra galva.
Augstspiediena mazgātājs HD 6/15 M Cage: Vienkārša apkope
Vienkārša apkope
Viegli piekļūt cilindra galvai, kad ir atvērta iekārtas apakšējā daļa. Ātra piekļuve elektriskajam blokam, vienkārši noņemot pārsegu. Liels, viegli pieejams ūdens filtrs ar smalku sietu, kas aizsargā sūkni no ūdenī esošajām netīrumu daļiņām.
Uzlabota energoefektivitāte
  • Novatorisks trīs virzuļu aksiālais sūknis ar būtiski samazinātu plūsmas un spiediena zudumu.
  • Uzlabo tīrīšanas veiktspēju un energoefektivitāti par 20 % salīdzinājumā ar tā priekštečiem.
Efektīvi un laiku taupoši risinājumi
  • Viegli nospiežama EASY!Force augstspiediena pistole.
  • Īpaši izturīgi un ilgi kalpojoši EASY!Lock ātrizjaucamie savienojumi. Turklāt tos var pievienot, atvienot piecas reizes ātrāk nekā skrūvjveida savienojumus.
Iekārta ir pielāgojama atsevišķiem tīrīšanas uzdevumiem
  • Iespējams izmantot kā vertikālā, tā horizontālā stāvoklī.
Pārdomāta piederumu novietne
  • Putu uzgaļa turētājs.
  • EASY!Lock TR20 ātrizjaucamais savienojums ļauj Power uzgali vai virsmu tīrītāju uzglabāt tieši uz iekārtas.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Fāžu skaits (Ph) 1
Spriegums (V) 230
Frekvence (Hz) 50
Caurplūde (l/h) 560
Ieplūdes temperatūra (°C) 60
Darba spiediens (bar/MPa) 150 / 15
Maks. spiediens (bar/MPa) 225 / 25
Pieslēgtā elektriskā slodze (kW) 3.1
Barošanas kabelis (m) 5
Ūdens ieplūde 3/4″
Krāsa antracīta
Svars (ar piederumiem) (kg) 34
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 38.3
Izmēri (G x P x A) (mm) 420 x 460 x 970

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Pistole: EASY!Force
  • Stobrs: 840 mm
  • Power sprausla

Aprīkojums

  • Augstspiediena šļūtenes garums: 10 m
  • Augstspiediena šļūtenes tips: Augstākās kvalitātes
  • Spiediena samazināšana
Augstspiediena mazgātājs HD 6/15 M Cage
Augstspiediena mazgātājs HD 6/15 M Cage
Augstspiediena mazgātājs HD 6/15 M Cage
Augstspiediena mazgātājs HD 6/15 M Cage
Augstspiediena mazgātājs HD 6/15 M Cage
Videos
Pielietošanas veidi
  • Ideāli piemērots izmantošanai būvniecības un transporta, kā arī rūpniecības nozares uzņēmumos.
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
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Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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