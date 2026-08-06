Augstspiediena mazgātājs HD 6/15 MX Plus

Kompaktajam augstspiediena tīrītājam HD 6/15 MX ir maiņstrāvas elektromotors, integrēta spole ērtai 150 bāru darba spiediena šļūtenes uztīšanai/iztīšanai, kā arī automātiskā spiediena samazināšanas sistēma.

Mobils augstspiediena tīrītājs HD 6/15 MX, ko darbina maiņstrāvas elektromotors, ar spiediena slēdža vadību, integrētiem šļūtenes ratiņiem ērtai augstspiediena šļūtenes uztīšanai un izritināšanai, kā arī piederumu uzglabāšanas iespēju uz ierīces. Jaunizstrādātais, izturīgais trīs virzuļu aksiālais sūknis ar misiņa cilindra galvu garantē vienkāršu iekārtas manevrējamību un ilgu kalpošanas laiku. Iekārtai ir mazākas energoprasības, taču vienlaikus par aptuveni 20 % uzlabota tīrīšanas veiktspēja. Iekārtai ir EASY!Force augstspiediena pistole, kas efektīvi absorbē augstspiediena strūklas atsitiena spēku, un nodrošina ērtu tās sprūda lietošanu, savukārt EASY!Lock ātrizjaucamie savienojumi ļauj pievienot un atvienot piederumus piecas reizes ātrāk par parastajiem skrūvju savienojumiem un ir tikpat uzticami un ilgkalpojoši. Tādējādi jūs ietaupāt gan pūliņus, gan laiku. Automātiskā spiediena samazināšanas sistēma efektīvi un uzticami aizsargā sūkņa augstspiediena komponentus no pārslodzes iekārtas gaidstāves režīmā. Pateicoties iekārtas pārdomātajai konstrukcijai ir viegli piekļūt tās augstspiediena sūknim un elektroniskajiem komponentiem.

Īpašības un ieguvumi
Augstspiediena mazgātājs HD 6/15 MX Plus: Augstākās kvalitātes aprīkojums
Augstākās kvalitātes aprīkojums
Automātiskā spiediena samazināšanas sistēma sūkņa komponentu aizsardzībai un to ilgākam kalpošanas laikam. Jaudīgs, ar gaisu dzesējams divpolu elektromotors. Augstas kvalitātes misiņa cilindra galva.
Augstspiediena mazgātājs HD 6/15 MX Plus: Iekārta ir pielāgojama atsevišķiem tīrīšanas uzdevumiem
Iekārta ir pielāgojama atsevišķiem tīrīšanas uzdevumiem
Iespējams izmantot kā vertikālā, tā horizontālā stāvoklī. Jūs iegūstat maksimālu iekārtas stabilitāti, to lietojot horizontālā stāvoklī, jo riteņi tiek pacelti no zemes.
Augstspiediena mazgātājs HD 6/15 MX Plus: Lieliska mobilitāte
Lieliska mobilitāte
Virzīšanas rokturi var ērti nolocīt, nospiežot vienu pogu, tādējādi iekārta aizņems mazāk vietas. Viegli uzglabāt dienesta transportlīdzekļos. Integrēta vieta piederumu uzglabāšanai ļauj saīsināt uzstādīšanas laiku.
Pārdomāta piederumu novietne
  • Putu uzgaļa turētājs.
  • EASY!Lock TR20 ātrizjaucamais savienojums ļauj Power uzgali vai virsmu tīrītāju uzglabāt tieši uz iekārtas.
  • Praktisks nodalījums glabāšanai rotējošajam uzgalim.
Vienkārša apkope
  • Viegli piekļūt cilindra galvai, kad ir atvērta iekārtas apakšējā daļa.
  • Ātra piekļuve elektriskajam blokam, vienkārši noņemot pārsegu.
  • Liels, viegli pieejams ūdens filtrs ar smalku sietu, kas aizsargā sūkni no ūdenī esošajām netīrumu daļiņām.
Efektīvi un laiku taupoši risinājumi
  • Viegli nospiežama EASY!Force augstspiediena pistole.
  • Īpaši izturīgi un ilgi kalpojoši EASY!Lock ātrizjaucamie savienojumi. Turklāt tos var pievienot, atvienot piecas reizes ātrāk nekā skrūvjveida savienojumus.
Uzlabota energoefektivitāte
  • Novatorisks trīs virzuļu aksiālais sūknis ar būtiski samazinātu plūsmas un spiediena zudumu.
  • Uzlabo tīrīšanas veiktspēju un energoefektivitāti par 20 % salīdzinājumā ar tā priekštečiem.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Fāžu skaits (Ph) 1
Spriegums (V) 230
Frekvence (Hz) 50
Caurplūde (l/h) 560
Ieplūdes temperatūra (°C) 60
Darba spiediens (bar/MPa) 150 / 15
Maks. spiediens (bar/MPa) 225 / 22.5
Pieslēgtā elektriskā slodze (kW) 3.1
Barošanas kabelis (m) 5
Ūdens ieplūde 3/4″
Krāsa antracīta
Svars (ar piederumiem) (kg) 31.8
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 35.9
Izmēri (G x P x A) (mm) 400 x 455 x 966

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Pistole: EASY!Force
  • Stobrs: 840 mm
  • Power sprausla
  • Dubļu frēze

Aprīkojums

  • Augstspiediena šļūtenes garums: 15 m
  • Augstspiediena šļūtenes tips: Augstākās kvalitātes
  • Integrēta augstspiediena šļūtenes spole
  • Spiediena samazināšana
Augstspiediena mazgātājs HD 6/15 MX Plus
Augstspiediena mazgātājs HD 6/15 MX Plus
Augstspiediena mazgātājs HD 6/15 MX Plus
Augstspiediena mazgātājs HD 6/15 MX Plus
Augstspiediena mazgātājs HD 6/15 MX Plus
Videos
Pielietošanas veidi
  • Ideāli piemērota iekārta būvniekiem, tirgotājiem, celtniecības pakalpojumu sniedzējiem un pašvaldībām.
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Atrast HD 6/15 MX Plus rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

VISA, MASTERCARD, GooglePay, ApplePay vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide aktuālajam preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

07.08. 8–15
08.08. Slēgts

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

07.08. 8–15
08.08. Slēgts

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

07.08. 9–14
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

07.08. 8–15
08.08. Slēgts

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

07.08. 9–13
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

07.08. 9–13
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher centrs Valmiera, Cepļa iela 1
veikals.valmiera@karcher.com, +371 20 922 859

07.08. 9–14
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Valmiera, Cepļa iela 1
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

07.08. 9–14
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

SADARBOJAMIES AR
JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija