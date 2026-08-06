Augstspiediena mazgātājs HD 6/15 MX Plus
Kompaktajam augstspiediena tīrītājam HD 6/15 MX ir maiņstrāvas elektromotors, integrēta spole ērtai 150 bāru darba spiediena šļūtenes uztīšanai/iztīšanai, kā arī automātiskā spiediena samazināšanas sistēma.
Mobils augstspiediena tīrītājs HD 6/15 MX, ko darbina maiņstrāvas elektromotors, ar spiediena slēdža vadību, integrētiem šļūtenes ratiņiem ērtai augstspiediena šļūtenes uztīšanai un izritināšanai, kā arī piederumu uzglabāšanas iespēju uz ierīces. Jaunizstrādātais, izturīgais trīs virzuļu aksiālais sūknis ar misiņa cilindra galvu garantē vienkāršu iekārtas manevrējamību un ilgu kalpošanas laiku. Iekārtai ir mazākas energoprasības, taču vienlaikus par aptuveni 20 % uzlabota tīrīšanas veiktspēja. Iekārtai ir EASY!Force augstspiediena pistole, kas efektīvi absorbē augstspiediena strūklas atsitiena spēku, un nodrošina ērtu tās sprūda lietošanu, savukārt EASY!Lock ātrizjaucamie savienojumi ļauj pievienot un atvienot piederumus piecas reizes ātrāk par parastajiem skrūvju savienojumiem un ir tikpat uzticami un ilgkalpojoši. Tādējādi jūs ietaupāt gan pūliņus, gan laiku. Automātiskā spiediena samazināšanas sistēma efektīvi un uzticami aizsargā sūkņa augstspiediena komponentus no pārslodzes iekārtas gaidstāves režīmā. Pateicoties iekārtas pārdomātajai konstrukcijai ir viegli piekļūt tās augstspiediena sūknim un elektroniskajiem komponentiem.
Īpašības un ieguvumi
Augstākās kvalitātes aprīkojumsAutomātiskā spiediena samazināšanas sistēma sūkņa komponentu aizsardzībai un to ilgākam kalpošanas laikam. Jaudīgs, ar gaisu dzesējams divpolu elektromotors. Augstas kvalitātes misiņa cilindra galva.
Iekārta ir pielāgojama atsevišķiem tīrīšanas uzdevumiemIespējams izmantot kā vertikālā, tā horizontālā stāvoklī. Jūs iegūstat maksimālu iekārtas stabilitāti, to lietojot horizontālā stāvoklī, jo riteņi tiek pacelti no zemes.
Lieliska mobilitāteVirzīšanas rokturi var ērti nolocīt, nospiežot vienu pogu, tādējādi iekārta aizņems mazāk vietas. Viegli uzglabāt dienesta transportlīdzekļos. Integrēta vieta piederumu uzglabāšanai ļauj saīsināt uzstādīšanas laiku.
Pārdomāta piederumu novietne
- Putu uzgaļa turētājs.
- EASY!Lock TR20 ātrizjaucamais savienojums ļauj Power uzgali vai virsmu tīrītāju uzglabāt tieši uz iekārtas.
- Praktisks nodalījums glabāšanai rotējošajam uzgalim.
Vienkārša apkope
- Viegli piekļūt cilindra galvai, kad ir atvērta iekārtas apakšējā daļa.
- Ātra piekļuve elektriskajam blokam, vienkārši noņemot pārsegu.
- Liels, viegli pieejams ūdens filtrs ar smalku sietu, kas aizsargā sūkni no ūdenī esošajām netīrumu daļiņām.
Efektīvi un laiku taupoši risinājumi
- Viegli nospiežama EASY!Force augstspiediena pistole.
- Īpaši izturīgi un ilgi kalpojoši EASY!Lock ātrizjaucamie savienojumi. Turklāt tos var pievienot, atvienot piecas reizes ātrāk nekā skrūvjveida savienojumus.
Uzlabota energoefektivitāte
- Novatorisks trīs virzuļu aksiālais sūknis ar būtiski samazinātu plūsmas un spiediena zudumu.
- Uzlabo tīrīšanas veiktspēju un energoefektivitāti par 20 % salīdzinājumā ar tā priekštečiem.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|230
|Frekvence (Hz)
|50
|Caurplūde (l/h)
|560
|Ieplūdes temperatūra (°C)
|60
|Darba spiediens (bar/MPa)
|150 / 15
|Maks. spiediens (bar/MPa)
|225 / 22.5
|Pieslēgtā elektriskā slodze (kW)
|3.1
|Barošanas kabelis (m)
|5
|Ūdens ieplūde
|3/4″
|Krāsa
|antracīta
|Svars (ar piederumiem) (kg)
|31.8
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|35.9
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|400 x 455 x 966
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Pistole: EASY!Force
- Stobrs: 840 mm
- Power sprausla
- Dubļu frēze
Aprīkojums
- Augstspiediena šļūtenes garums: 15 m
- Augstspiediena šļūtenes tips: Augstākās kvalitātes
- Integrēta augstspiediena šļūtenes spole
- Spiediena samazināšana
Videos
Pielietošanas veidi
- Ideāli piemērota iekārta būvniekiem, tirgotājiem, celtniecības pakalpojumu sniedzējiem un pašvaldībām.
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
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