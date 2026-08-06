Augstspiediena mazgātājs HD 6/15 MXA Plus
Kompakts HD 6/15 MX augstspiediena tīrītājs ar maiņstrāvas motoru, šļūtenes spoli, lai ērti darbotos ar augstspiediena šļūteni, 150 bar darba spiedienu un automātisku spiediena samazināšanu.
Ar maiņstrāvu darbināms HD 6/15 MX mobilais augstspiediena tīrītājs ar spiediena slēdža vadību, iebūvētu šļūtenes spoli ērtai augsta spiediena šļūtenes izmantošanai un daudzām piederumu glabāšanas un novietošanas iespējām. Jaunais un izturīgais 3 virzuļu aksiālais sūknis ar misiņa cilindra galvu garantē, ka viegli manevrējamai un uzglabājamajai iekārtai ir ilgs kalpošanas laiks, vienlaikus samazinot enerģijas patēriņu un uzlabojot tīrīšanas rezultātus attiecīgi par aptuveni 20%. EASY!Force augstspiediena pistole, kas izmanto augstspiediena strūklas atsitiena spēku, lai padarītu pistoles noturēšanu īpaši vieglu, un EASY!Lock ātrie savienojumi, kas ļauj rīkoties piecas reizes ātrāk nekā parastie skrūvju savienojumi, neapdraudot izturību vai ilgmūžību, gādā par to, ka varat strādāt nepaguruši un ietaupīt laiku,kuru parasti veltāt piestiprināšanas un noņemšanas darbos. Automātiskā spiedienasamazināšanas funkcija efektīvi un uzticami aizsargā augstspiediena sastāvdaļas no slodzēm, darbojoties gaidīšanas režīmā. Augstspiediena sūknim un elektroniskajām sastāvdaļām ir īpaši viegli piekļūt, pateicoties apkopei draudzīgajai mašīnas uzbūvei.
Īpašības un ieguvumi
Automātiskā šļūtenes spole ar atsperi
- Maksimāls komforts darbā ar augstspiediena šļūteni.
- Ātra šļūtenes atritināšana un uztīšana gādā par īsu sagatavošanās laiku.
- Novērš paklupšanas risku, tādējādi palielinot darba drošību.
Papildu balsta elements
- Palielina iekārtas pamatni, balsta daļu .
- Palielina stabilitāti vertikāli novietotai iekārtai.
Augstākās kvalitātes aprīkojums
- Automātiskā spiediena samazināšanas sistēma sūkņa komponentu aizsardzībai un to ilgākam kalpošanas laikam.
- Jaudīgs, ar gaisu dzesējams divpolu elektromotors.
- Augstas kvalitātes misiņa cilindra galva.
Pārdomāta piederumu novietne
- Putu uzgaļa turētājs.
- EASY!Lock TR20 ātrizjaucamais savienojums ļauj Power uzgali vai virsmu tīrītāju uzglabāt tieši uz iekārtas.
- Praktisks nodalījums glabāšanai rotējošajam uzgalim.
Lieliska mobilitāte
- Virzīšanas rokturi var ērti nolocīt, nospiežot vienu pogu, tādējādi iekārta aizņems mazāk vietas.
- Viegli uzglabāt dienesta transportlīdzekļos.
- Integrēta vieta piederumu uzglabāšanai ļauj saīsināt uzstādīšanas laiku.
Iekārta ir pielāgojama atsevišķiem tīrīšanas uzdevumiem
- Iespējams izmantot kā vertikālā, tā horizontālā stāvoklī.
- Jūs iegūstat maksimālu iekārtas stabilitāti, to lietojot horizontālā stāvoklī, jo riteņi tiek pacelti no zemes.
Vienkārša apkope
- Viegli piekļūt cilindra galvai, kad ir atvērta iekārtas apakšējā daļa.
- Ātra piekļuve elektriskajam blokam, vienkārši noņemot pārsegu.
- Liels, viegli pieejams ūdens filtrs ar smalku sietu, kas aizsargā sūkni no ūdenī esošajām netīrumu daļiņām.
Efektīvi un laiku taupoši risinājumi
- Viegli nospiežama EASY!Force augstspiediena pistole.
- Īpaši izturīgi un ilgi kalpojoši EASY!Lock ātrizjaucamie savienojumi. Turklāt tos var pievienot, atvienot piecas reizes ātrāk nekā skrūvjveida savienojumus.
Uzlabota energoefektivitāte
- Novatorisks trīs virzuļu aksiālais sūknis ar būtiski samazinātu plūsmas un spiediena zudumu.
- Uzlabo tīrīšanas veiktspēju un energoefektivitāti par 20 % salīdzinājumā ar tā priekštečiem.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|230
|Frekvence (Hz)
|50
|Caurplūde (l/h)
|560
|Ieplūdes temperatūra (°C)
|60
|Darba spiediens (bar/MPa)
|150 / 15
|Maks. spiediens (bar/MPa)
|225 / 22.5
|Pieslēgtā elektriskā slodze (kW)
|3.1
|Barošanas kabelis (m)
|5
|Ūdens ieplūde
|3/4″
|Krāsa
|antracīta
|Svars (ar piederumiem) (kg)
|35.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|39
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|400 x 455 x 966
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Pistole: EASY!Force
- Stobrs: 840 mm
- Power sprausla
- Dubļu frēze
Aprīkojums
- Augstspiediena šļūtenes garums: 15 m
- Augstspiediena šļūtenes tips: Lokana
- Integrēta augstspiediena šļūtenes spole
- ANTI!Twist sistēma
- Spiediena samazināšana
Videos
Pielietošanas veidi
- Ideāli piemērota iekārta būvniekiem, tirgotājiem, celtniecības pakalpojumu sniedzējiem un pašvaldībām.
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
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