Augstspiediena mazgātājs HD 6/15 P Modul

Kompakts HD 6/15 M PU motora / sūkņa bloks stacionārai lietošanai ar maiņstrāvas motoru, sienas stiprinājumu, 600 litru stundā plūsmas ātrumu un automātisku spiediena samazināšanu.

Jaunizveidotais 3 virzuļu aksiālais sūknis ar rūdītiem nerūsējošā tērauda virzuļiem ir mūsu jaudīgā HD 6/15 M St motora/sūkņa ar maiņstrāvas motoru kodols. Tas nodrošina līdz pat 20% lielāku energoefektivitāti un tīrīšanas veiktspēju, garantē ilgu kalpošanas laiku un bez piepūles nodrošina 150 bāru darba spiedienu. Lai aizsargātu sūkni, iebūvēts smalks ūdens filtrs, kas uzticami noņem netīrumu daļiņas no atgūtā ūdens. Automātiskā spiediena samazināšanas funkcija arī aizsargā sūkni un citus augstspiediena komponentus no iespējamām slodzēm gaidīšanas režīmā. Turklāt vidējās klases iekārtai ir ārkārtīgi viegli uzturams un lietotājam draudzīgs dizains, kas nozīmē, ka svarīgākajām sastāvdaļām var viegli piekļūt. Neatkarīgi no tā, vai to lieto vertikālā vai horizontālā stāvoklī: gudrs trīspunktu balsts iekārtas aizmugurē nodrošina ērtu vertikālu montāžu uz sienām (vai horizontāli kā iebūvētu iekārtu).

Īpašības un ieguvumi
Augstspiediena mazgātājs HD 6/15 P Modul: Augstākās kvalitātes aprīkojums
Augstākās kvalitātes aprīkojums
Automātiskā spiediena samazināšanas sistēma sūkņa komponentu aizsardzībai un to ilgākam kalpošanas laikam. Jaudīgs, ar gaisu dzesējams divpolu elektromotors. Augstas kvalitātes misiņa cilindra galva.
Augstspiediena mazgātājs HD 6/15 P Modul: Iekārta ir pielāgojama atsevišķiem tīrīšanas uzdevumiem
Iekārta ir pielāgojama atsevišķiem tīrīšanas uzdevumiem
Iespējams izmantot kā vertikālā, tā horizontālā stāvoklī.
Augstspiediena mazgātājs HD 6/15 P Modul: Sagatavots stacionārai darbībai
Sagatavots stacionārai darbībai
Vienkāršs un izturīgs 3 punktu sienas stiprinājums ierīces aizmugurē. Taupa vietu, kompakts dizains Integrēta vieta piederumu uzglabāšanai ļauj saīsināt uzstādīšanas laiku.
Vienkārša apkope
  • Viegli piekļūt cilindra galvai, kad ir atvērta iekārtas apakšējā daļa.
  • Ātra piekļuve elektriskajam blokam, vienkārši noņemot pārsegu.
  • Liels, viegli pieejams ūdens filtrs ar smalku sietu, kas aizsargā sūkni no ūdenī esošajām netīrumu daļiņām.
Uzlabota energoefektivitāte
  • Novatorisks trīs virzuļu aksiālais sūknis ar būtiski samazinātu plūsmas un spiediena zudumu.
  • Uzlabo tīrīšanas veiktspēju un energoefektivitāti par 20 % salīdzinājumā ar tā priekštečiem.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Fāžu skaits (Ph) 1
Spriegums (V) 230
Frekvence (Hz) 50
Caurplūde (l/h) 560
Ieplūdes temperatūra (°C) 60
Darba spiediens (bar/MPa) 150 / 15
Maks. spiediens (bar/MPa) 225 / 22.5
Pieslēgtā elektriskā slodze (kW) 3.1
Barošanas kabelis (m) 5
Ūdens ieplūde 3/4″
Krāsa antracīta
Svars (ar piederumiem) (kg) 20.5
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 22.9
Izmēri (G x P x A) (mm) 290 x 300 x 565

Aprīkojums

  • Spiediena samazināšana
Augstspiediena mazgātājs HD 6/15 P Modul
Augstspiediena mazgātājs HD 6/15 P Modul
Augstspiediena mazgātājs HD 6/15 P Modul
Augstspiediena mazgātājs HD 6/15 P Modul
Augstspiediena mazgātājs HD 6/15 P Modul
Videos
Pielietošanas veidi
  • Ideāli piemērota iekārta būvniekiem, tirgotājiem, celtniecības pakalpojumu sniedzējiem un pašvaldībām.
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Atrast HD 6/15 P Modul rezerves daļas

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Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

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