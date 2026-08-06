Augstspiediena mazgātājs HD 6/16-4 MXA Plus
700 l ūdens stundā pie 160 bāru darba spiediena un parocīgā šļūtenes spole padara HD 6/16-4 MXA Plus augstspiediena tīrīšanas iekārtu ideāli piemērotu ikdienas komerciālai tīrīšanai.
Mūsu kompaktajai un mobilajai HD 6/16-4 MXA Plus augstspiediena tīrīšanas iekārtai (bez ūdens apsildes) ar četrpolu zemapgriezienu trīsfāzu motoru ir plašs aprīkojuma klāsts un servisam draudzīgs dizains, kā arī tā ir piemērojama atšķirīgiem tīrīšanas uzdevumiem. Iebūvētā spole bezgalīgi atvieglo darbu ar augstspiediena šļūteni, un izturīgais trīs virzuļu aksiālais sūknis ar misiņa cilindra galvu palielina tīrīšanas veiktspēju un energoefektivitāti par iespaidīgiem 20 %, vienlaikus nodrošinot arī ilgu kalpošanas laiku. Augstas kvalitātes elementus aizsargā automātiskā spiediena samazināšanas funkcija un liels ūdens filtrs. Novatoriski risinājumi nodrošina iespēju strādāt bez paguruma un ietaupa sagatavošanās laiku: EASY!Force augstspiediena pistole izmanto augstspiediena strūklas atsitiena spēku, lai samazinātu pistoles turēšanai lietoto spēku, savukārt EASY!Lock ātrie savienojumi ļauj strādāt piecas reizes ātrāk nekā ar parastajiem skrūvjveida savienojumiem, nemazinot izturību un ilgmūžību. Piederumus, arī atsevišķi pieejamo putu uzgali, var uzglabāt tieši uz iekārtas, lai nodrošinātu drošu iekārtas pārvietošanu.
Īpašības un ieguvumi
Automātiskā šļūtenes spole ar atsperi
- Maksimāls komforts darbā ar augstspiediena šļūteni.
- Ātra šļūtenes atritināšana un uztīšana gādā par īsu sagatavošanās laiku.
- Novērš paklupšanas risku, tādējādi palielinot darba drošību.
Papildu balsta elements
- Palielina iekārtas pamatni, balsta daļu .
- Palielina stabilitāti vertikāli novietotai iekārtai.
Augstākās kvalitātes aprīkojums
- Automātiskā spiediena samazināšanas sistēma sūkņa komponentu aizsardzībai un to ilgākam kalpošanas laikam.
- Jaudīgs četrpolu zemapgriezienu elektromotors.
- Augstas kvalitātes misiņa cilindra galva.
Pārdomāta piederumu novietne
- Putu uzgaļa turētājs.
- EASY!Lock TR20 ātrizjaucamais savienojums ļauj Power uzgali vai virsmu tīrītāju uzglabāt tieši uz iekārtas.
- Praktisks nodalījums glabāšanai rotējošajam uzgalim.
Lieliska mobilitāte
- Virzīšanas rokturi var ērti nolocīt, nospiežot vienu pogu, tādējādi iekārta aizņems mazāk vietas.
- Viegli uzglabāt dienesta transportlīdzekļos.
- Integrēta vieta piederumu uzglabāšanai ļauj saīsināt uzstādīšanas laiku.
Iekārta ir pielāgojama atsevišķiem tīrīšanas uzdevumiem
- Iespējams izmantot kā vertikālā, tā horizontālā stāvoklī.
- Jūs iegūstat maksimālu iekārtas stabilitāti, to lietojot horizontālā stāvoklī, jo riteņi tiek pacelti no zemes.
Vienkārša apkope
- Viegli piekļūt cilindra galvai, kad ir atvērta iekārtas apakšējā daļa.
- Ātra piekļuve elektriskajam blokam, vienkārši noņemot pārsegu.
- Liels, viegli pieejams ūdens filtrs ar smalku sietu, kas aizsargā sūkni no ūdenī esošajām netīrumu daļiņām.
Efektīvi un laiku taupoši risinājumi
- Viegli nospiežama EASY!Force augstspiediena pistole.
- Īpaši izturīgi un ilgi kalpojoši EASY!Lock ātrizjaucamie savienojumi. Turklāt tos var pievienot, atvienot piecas reizes ātrāk nekā skrūvjveida savienojumus.
Uzlabota energoefektivitāte
- Novatorisks trīs virzuļu aksiālais sūknis ar būtiski samazinātu plūsmas un spiediena zudumu.
- Uzlabo tīrīšanas veiktspēju un energoefektivitāti par 20 % salīdzinājumā ar tā priekštečiem.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|230
|Frekvence (Hz)
|50
|Caurplūde (l/h)
|600
|Ieplūdes temperatūra (°C)
|līdz 60
|Darba spiediens (bar/MPa)
|160 / 16
|Maks. spiediens ( )
|240 / 24
|Pieslēgtā elektriskā slodze (kW)
|3.3
|Barošanas kabelis (m)
|5
|Ūdens ieplūde
|3/4″
|Krāsa
|antracīta
|Svars (ar piederumiem) (kg)
|43.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|47
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|400 x 455 x 966
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Pistole: EASY!Force
- Stobrs: 840 mm
- Power sprausla
- Dubļu frēze
Aprīkojums
- Augstspiediena šļūtenes garums: 15 m
- Augstspiediena šļūtenes tips: Lokana
- Integrēta augstspiediena šļūtenes spole
- ANTI!Twist sistēma
- Spiediena samazināšana
Videos
Pielietošanas veidi
- Ideāli piemērots izmantošanai būvniecības un transporta, kā arī rūpniecības nozares uzņēmumos.
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