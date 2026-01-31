Augstspiediena mazgātājs HD 7/14-4 M
Mobilajam HD 7/14-4 M augstspiediena tīrītājam ar maiņstrāvas elektromotoru ir trīs virzuļu aksiālais sūknis. Kompakta, uzticama energoefektīva iekārta ar augstu tīrīšanas veiktspēju ikdienas izmantošanai.
Mūsu mobilā HD 7/14-4 augstspiediena tīrītāja mazgāšanai ar auksto ūdeni standarta komplektācijā ir vairākas inovatīvas aprīkojuma iespējas, lai nodrošinātu ērtu un drošu darbošanos ar to. Iekārtai ir automātiskā spiediena samazināšanas sistēma, kas aizsargā augstspiediena komponentus pret bojājumiem gaidīšana režīmā, savukārt EASY!Force augstspiediena pistole efektīvi absorbē augstspiediena strūklas atsitiena spēku, padarot tās sprūda nospiešanu un turēšanu īpaši vieglu, bet EASY!Lock ātrizjaucamie savienojumi ļauj pievienot un atvienot piederumus piecas reizes ātrāk par parastajiem vītņu savienojumiem. Šī ir izturīga un ilgi kalpojoša iekārta, kas garantē darbu bez liekas piepūles. Šo ierīci var izmantot vertikālā stāvoklī un kā stacionāru iekārtu, tādējādi tai ir daudz pielietojuma iespēju. Tās izturīgais trīs virzuļu aksiālais sūknis ar misiņa cilindra galvu par 20 % ļauj uzlabot tā tīrīšanas jaudu un energoefektivitāti. HD 7/14-4 M iekārtai ir plašas piederumu uzglabāšanas iespējas (arī transportēšanas laikā), kā arī ļoti viegli veicama apkope.
Īpašības un ieguvumi
Augstākās kvalitātes aprīkojumsAutomātiskā spiediena samazināšanas sistēma sūkņa komponentu aizsardzībai un to ilgākam kalpošanas laikam. Jaudīgs četrpolu zemapgriezienu elektromotors. Augstas kvalitātes misiņa cilindra galva.
Iekārta ir pielāgojama atsevišķiem tīrīšanas uzdevumiemIespējams izmantot kā vertikālā, tā horizontālā stāvoklī. Jūs iegūstat maksimālu iekārtas stabilitāti, to lietojot horizontālā stāvoklī, jo riteņi tiek pacelti no zemes.
Lieliska mobilitāteVirzīšanas rokturi var ērti nolocīt, nospiežot vienu pogu, tādējādi iekārta aizņems mazāk vietas. Viegli uzglabāt dienesta transportlīdzekļos. Integrēta vieta piederumu uzglabāšanai ļauj saīsināt uzstādīšanas laiku.
Pārdomāta piederumu novietne
- Putu uzgaļa turētājs.
- EASY!Lock TR20 ātrizjaucamais savienojums ļauj Power uzgali vai virsmu tīrītāju uzglabāt tieši uz iekārtas.
- Praktisks nodalījums glabāšanai rotējošajam uzgalim.
Vienkārša apkope
- Viegli piekļūt cilindra galvai, kad ir atvērta iekārtas apakšējā daļa.
- Ātra piekļuve elektriskajam blokam, vienkārši noņemot pārsegu.
- Liels, viegli pieejams ūdens filtrs ar smalku sietu, kas aizsargā sūkni no ūdenī esošajām netīrumu daļiņām.
Efektīvi un laiku taupoši risinājumi
- Viegli nospiežama EASY!Force augstspiediena pistole.
- Īpaši izturīgi un ilgi kalpojoši EASY!Lock ātrizjaucamie savienojumi. Turklāt tos var pievienot, atvienot piecas reizes ātrāk nekā skrūvjveida savienojumus.
Uzlabota energoefektivitāte
- Novatorisks trīs virzuļu aksiālais sūknis ar būtiski samazinātu plūsmas un spiediena zudumu.
- Uzlabo tīrīšanas veiktspēju un energoefektivitāti par 20 % salīdzinājumā ar tā priekštečiem.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|230
|Frekvence (Hz)
|50
|Caurplūde (l/h)
|700
|Ieplūdes temperatūra (°C)
|60
|Darba spiediens (bar/MPa)
|140 / 14
|Maks. spiediens (bar/MPa)
|210 / 21
|Pieslēgtā elektriskā slodze (kW)
|3.4
|Barošanas kabelis (m)
|5
|Ūdens ieplūde
|3/4″
|Krāsa
|antracīta
|Svars (ar piederumiem) (kg)
|37
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|40.4
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|400 x 455 x 700
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Pistole: EASY!Force
- Stobrs: 840 mm
- Power sprausla
Aprīkojums
- Augstspiediena šļūtenes garums: 10 m
- Augstspiediena šļūtenes tips: Augstākās kvalitātes
- Spiediena samazināšana
Pielietošanas veidi
- Ideāli piemērota iekārta būvniekiem, tirgotājiem, celtniecības pakalpojumu sniedzējiem un pašvaldībām.
