Augstspiediena mazgātājs HD 7/17 MXA Plus

Ar 170 bāru darba spiedienu, 3 virzuļu aksiālo sūkni un parasto šļūtenes spoli mobilais HD 7/17 MX ir lieliski piemērots ikdienas lietošanā. Apkalpošanai draudzīga mašīnas uzbūve.

Pateicoties integrētajai šļūtenes spolei, šī jaudīgā mobilā HD 7/17 MX augstspiediena tīrītāja izmantošana ar augstspiediena šļūteni nevarētu būt vēl vienkāršāka. Tikpat viegli ir piekļūt servisa apkopēs nepieciešamajām sastāvdaļām, savukārt tādus piederumus kā rotācijas sprauslu, virsmas tīrītāju un papildu putuplasta vāku var ātri un tieši uzglabāt iekārtā, lai tos droši pārvadātu. Trīsfāzu motors ar spiediena slēdžu vadību un jauno sūkņu tehnoloģiju nodrošina līdz pat 20% augstāku energoefektivitāti un tīrīšanas efektivitāti. Automātiskā spiediena samazināšanas funkcija, kas ietilpst standarta komplektācijā, nodrošina augsta spiediena sastāvdaļu aizsardzību gaidīšanas režīmā. Aprīkojuma komplektācijā ietilpst EASY!Force augstspiediena pistole, kas izmanto augstspiediena strūklas atsitiena spēku, lai padarītu pistoles noturēšanu īpaši vieglu, un EASY! Lock ātrie savienojumi, kas ļauj darboties piecas reizes ātrāk nekā parastie skrūvju savienojumi, neapdraudot izturību vai ilgmūžību. HD 7/17 MX ir paredzēts gan vertikālai, gan horizontālai lietošanai.

Īpašības un ieguvumi
Automātiskā šļūtenes spole ar atsperi
  • Maksimāls komforts darbā ar augstspiediena šļūteni.
  • Ātra šļūtenes atritināšana un uztīšana gādā par īsu sagatavošanās laiku.
  • Novērš paklupšanas risku, tādējādi palielinot darba drošību.
Papildu balsta elements
  • Palielina iekārtas pamatni, balsta daļu .
  • Palielina stabilitāti vertikāli novietotai iekārtai.
Augstākās kvalitātes aprīkojums
  • Automātiskā spiediena samazināšanas sistēma sūkņa komponentu aizsardzībai un to ilgākam kalpošanas laikam.
  • Jaudīgs, ar gaisu dzesējams divpolu elektromotors.
  • Augstas kvalitātes misiņa cilindra galva.
Pārdomāta piederumu novietne
  • Putu uzgaļa turētājs.
  • EASY!Lock TR20 ātrizjaucamais savienojums ļauj Power uzgali vai virsmu tīrītāju uzglabāt tieši uz iekārtas.
  • Praktisks nodalījums glabāšanai rotējošajam uzgalim.
Lieliska mobilitāte
  • Virzīšanas rokturi var ērti nolocīt, nospiežot vienu pogu, tādējādi iekārta aizņems mazāk vietas.
  • Viegli uzglabāt dienesta transportlīdzekļos.
  • Integrēta vieta piederumu uzglabāšanai ļauj saīsināt uzstādīšanas laiku.
Iekārta ir pielāgojama atsevišķiem tīrīšanas uzdevumiem
  • Iespējams izmantot kā vertikālā, tā horizontālā stāvoklī.
  • Jūs iegūstat maksimālu iekārtas stabilitāti, to lietojot horizontālā stāvoklī, jo riteņi tiek pacelti no zemes.
Vienkārša apkope
  • Viegli piekļūt cilindra galvai, kad ir atvērta iekārtas apakšējā daļa.
  • Ātra piekļuve elektriskajam blokam, vienkārši noņemot pārsegu.
  • Liels, viegli pieejams ūdens filtrs ar smalku sietu, kas aizsargā sūkni no ūdenī esošajām netīrumu daļiņām.
Efektīvi un laiku taupoši risinājumi
  • Viegli nospiežama EASY!Force augstspiediena pistole.
  • Īpaši izturīgi un ilgi kalpojoši EASY!Lock ātrizjaucamie savienojumi. Turklāt tos var pievienot, atvienot piecas reizes ātrāk nekā skrūvjveida savienojumus.
Uzlabota energoefektivitāte
  • Novatorisks trīs virzuļu aksiālais sūknis ar būtiski samazinātu plūsmas un spiediena zudumu.
  • Uzlabo tīrīšanas veiktspēju un energoefektivitāti par 20 % salīdzinājumā ar tā priekštečiem.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Fāžu skaits (Ph) 3
Spriegums (V) 400
Frekvence (Hz) 50
Caurplūde (l/h) 700
Ieplūdes temperatūra (°C) 60
Darba spiediens (bar/MPa) 170 / 17
Maks. spiediens (bar/MPa) 255 / 25.5
Pieslēgtā elektriskā slodze (kW) 4.2
Barošanas kabelis (m) 5
Ūdens ieplūde 3/4″
Krāsa antracīta
Svars (ar piederumiem) (kg) 37.1
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 41
Izmēri (G x P x A) (mm) 400 x 455 x 966

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Pistole: EASY!Force
  • Stobrs: 840 mm
  • Power sprausla
  • Dubļu frēze

Aprīkojums

  • Augstspiediena šļūtenes garums: 15 m
  • Augstspiediena šļūtenes tips: Lokana
  • Integrēta augstspiediena šļūtenes spole
  • ANTI!Twist sistēma
  • Spiediena samazināšana
Augstspiediena mazgātājs HD 7/17 MXA Plus
Augstspiediena mazgātājs HD 7/17 MXA Plus
Augstspiediena mazgātājs HD 7/17 MXA Plus
Augstspiediena mazgātājs HD 7/17 MXA Plus
Augstspiediena mazgātājs HD 7/17 MXA Plus
Augstspiediena mazgātājs HD 7/17 MXA Plus
Videos
Pielietošanas veidi
  • Ideāli piemērots izmantošanai būvniecības un transporta, kā arī rūpniecības nozares uzņēmumos.
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Atrast HD 7/17 MXA Plus rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

VISA, MASTERCARD, GooglePay, ApplePay vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide aktuālajam preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

07.08. 8–15
08.08. Slēgts

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

07.08. 8–15
08.08. Slēgts

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

07.08. 9–14
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

07.08. 8–15
08.08. Slēgts

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

07.08. 9–13
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

07.08. 9–13
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher centrs Valmiera, Cepļa iela 1
veikals.valmiera@karcher.com, +371 20 922 859

07.08. 9–14
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Valmiera, Cepļa iela 1
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

07.08. 9–14
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

SADARBOJAMIES AR
JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija