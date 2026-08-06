Augstspiediena mazgātājs HD 7/17 P Modul
HD 7/17 M PU sūkņa iekārta ar jaudīgu un robustu 3-virzienu aksiālo sūkni ar rūdītiem nerūsējošā tērauda virzuļiem, trīsfāzu motoru un sienas stiprinājumu stacionārai lietošanai.
Mūsu jaudīgais HD 7/17 M St motors/sūknis ar trīsfāzu motoru un spiediena slēdža vadību ir pierādījis sevi smagajos ikdienas apstākļos ar aptuveni 700 litru stundā plūsmas ātrumu un darba spiedienu līdz 170 bāriem. Jaunizveidotā sūkņu tehnoloģija ar 3 virzuļu aksiālo sūkni ar rūdīta nerūsējošā tērauda virzuļiem un misiņa cilindra galvu garantē ilgu kalpošanas laiku un palielina energoefektivitāti un tīrīšanas veiktspēju vismaz par 20%. Iekārta ir paredzēta stacionārai lietošanai, un to var uzstādīt un darbināt gan horizontāli, gan vertikāli. Trīspunktu balsts aizmugurē nodrošina vertikālu vai horizontālu montāžu. Piekļuve augstspiediena sūknim un elektroniskajiem komponentiem ir vienkārša un tāpēc ērta apkalpošanai - pats sūknis ir efektīvi aizsargāts no netīrumiem atgūstamajā ūdenī, izmantojot lielu ūdens smalko filtru.
Īpašības un ieguvumi
Augstākās kvalitātes aprīkojumsAutomātiskā spiediena samazināšanas sistēma sūkņa komponentu aizsardzībai un to ilgākam kalpošanas laikam. Jaudīgs, ar gaisu dzesējams divpolu elektromotors. Augstas kvalitātes misiņa cilindra galva.
Iekārta ir pielāgojama atsevišķiem tīrīšanas uzdevumiemIespējams izmantot kā vertikālā, tā horizontālā stāvoklī.
Sagatavots stacionārai darbībaiVienkāršs un izturīgs 3 punktu sienas stiprinājums ierīces aizmugurē. Taupa vietu, kompakts dizains Izturīga plastmasas šasija droši aizsargā sūkni no bojājumiem un netīrumiem.
Vienkārša apkope
- Viegli piekļūt cilindra galvai, kad ir atvērta iekārtas apakšējā daļa.
- Ātra piekļuve elektriskajam blokam, vienkārši noņemot pārsegu.
- Liels, viegli pieejams ūdens filtrs ar smalku sietu, kas aizsargā sūkni no ūdenī esošajām netīrumu daļiņām.
Uzlabota energoefektivitāte
- Novatorisks trīs virzuļu aksiālais sūknis ar būtiski samazinātu plūsmas un spiediena zudumu.
- Uzlabo tīrīšanas veiktspēju un energoefektivitāti par 20 % salīdzinājumā ar tā priekštečiem.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Fāžu skaits (Ph)
|3
|Spriegums (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Caurplūde (l/h)
|700
|Ieplūdes temperatūra (°C)
|60
|Darba spiediens (bar/MPa)
|170 / 17
|Maks. spiediens (bar/MPa)
|255 / 25.5
|Pieslēgtā elektriskā slodze (kW)
|4.2
|Barošanas kabelis (m)
|5
|Ūdens ieplūde
|3/4″
|Krāsa
|antracīta
|Svars (ar piederumiem) (kg)
|23.2
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|25.7
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|290 x 300 x 565
Aprīkojums
- Spiediena samazināšana
Videos
Pielietošanas veidi
- Ideāli piemērots izmantošanai būvniecības un transporta, kā arī rūpniecības nozares uzņēmumos.
Piederumi
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