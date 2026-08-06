Augstspiediena mazgātājs HD 8/18-4 MXA Plus
Lieliski veiktspējas dati (stundas ūdens tilpums 760 l pie 180 bāru darba spiediena) un ērta šļūtenes spole padara HD 8 / 18-4 MXA Plus īpaši piemērotu ikdienas komerciālā lietošanā.
Mūsu kompaktā, mobilā, neapsildāmā HD 8 / 18-4 MXA Plus augstspiediena tīrīšanas iekārta ar 4 polu lēni darbināmu trīsfāzu motoru pārsteidz ar lielu aprīkojuma klāstu, apkalpošanai draudzīgu dizainu un lietošanas elastību. Integrētā šļūtenes spole atvieglo darbu ar augstspiediena šļūteni, un jaunizveidotais izturīgais 3 virzienu aksiālais sūknis ar misiņa cilindra galvu palielina tīrīšanas efektivitāti un energoefektivitāti par 20%, vienlaikus nodrošinot arī ilgu kalpošanas laiku. Augstas kvalitātes sastāvdaļas aizsargā automātiska spiediena samazināšanas funkcija un liels ūdens filtrs. Inovatīvi risinājumi nodrošina to, ka jūs varat strādāt nepaguruši un ietaupīt laiku, kuru parasti veltāt piestiprināšanas un noņemšanas darbos: EASY!Force augstspiediena pistole izmanto augstspiediena strūklas atsitiena spēku, lai padarītu pistoles noturēšanu īpaši vieglu, bet EASY!Lock ātrie savienojumi nodrošina piecas reizes ātrāku darbību nekā parastie skrūvju savienojumi, neapdraudot izturību vai ilgmūžību. Pateicoties viediem risinājumiem, piederumus zem putuplasta vāciņa var droši uzglabāt iekārtā, lai tos droši pārvadātu.
Īpašības un ieguvumi
Automātiskā šļūtenes spole ar atsperiMaksimāls komforts darbā ar augstspiediena šļūteni. Ātra šļūtenes atritināšana un uztīšana gādā par īsu sagatavošanās laiku. Novērš paklupšanas risku, tādējādi palielinot darba drošību.
Papildu balsta elementsPalielina iekārtas pamatni, balsta daļu . Palielina stabilitāti vertikāli novietotai iekārtai.
Augstākās kvalitātes aprīkojumsAutomātiskā spiediena samazināšanas sistēma sūkņa komponentu aizsardzībai un to ilgākam kalpošanas laikam. Jaudīgs četrpolu zemapgriezienu elektromotors. Augstas kvalitātes misiņa cilindra galva.
Pārdomāta piederumu novietne
- Putu uzgaļa turētājs.
- EASY!Lock TR20 ātrizjaucamais savienojums ļauj Power uzgali vai virsmu tīrītāju uzglabāt tieši uz iekārtas.
- Praktisks nodalījums glabāšanai rotējošajam uzgalim.
Lieliska mobilitāte
- Virzīšanas rokturi var ērti nolocīt, nospiežot vienu pogu, tādējādi iekārta aizņems mazāk vietas.
- Viegli uzglabāt dienesta transportlīdzekļos.
- Integrēta vieta piederumu uzglabāšanai ļauj saīsināt uzstādīšanas laiku.
Iekārta ir pielāgojama atsevišķiem tīrīšanas uzdevumiem
- Iespējams izmantot kā vertikālā, tā horizontālā stāvoklī.
- Jūs iegūstat maksimālu iekārtas stabilitāti, to lietojot horizontālā stāvoklī, jo riteņi tiek pacelti no zemes.
Vienkārša apkope
- Viegli piekļūt cilindra galvai, kad ir atvērta iekārtas apakšējā daļa.
- Ātra piekļuve elektriskajam blokam, vienkārši noņemot pārsegu.
- Liels, viegli pieejams ūdens filtrs ar smalku sietu, kas aizsargā sūkni no ūdenī esošajām netīrumu daļiņām.
Efektīvi un laiku taupoši risinājumi
- Viegli nospiežama EASY!Force augstspiediena pistole.
- Īpaši izturīgi un ilgi kalpojoši EASY!Lock ātrizjaucamie savienojumi. Turklāt tos var pievienot, atvienot piecas reizes ātrāk nekā skrūvjveida savienojumus.
Uzlabota energoefektivitāte
- Novatorisks trīs virzuļu aksiālais sūknis ar būtiski samazinātu plūsmas un spiediena zudumu.
- Uzlabo tīrīšanas veiktspēju un energoefektivitāti par 20 % salīdzinājumā ar tā priekštečiem.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Fāžu skaits (Ph)
|3
|Spriegums (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Caurplūde (l/h)
|380 - 760
|Ieplūdes temperatūra (°C)
|60
|Darba spiediens (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Maks. spiediens (bar/MPa)
|270 / 27
|Pieslēgtā elektriskā slodze (kW)
|4.6
|Barošanas kabelis (m)
|5
|Ūdens ieplūde
|3/4″
|Krāsa
|antracīta
|Svars (ar piederumiem) (kg)
|45.7
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|49.6
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|400 x 455 x 966
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Pistole: EASY!Force
- Stobrs: 840 mm
- Power sprausla
- Dubļu frēze
- Servo Control
Aprīkojums
- Augstspiediena šļūtenes garums: 15 m
- Augstspiediena šļūtenes tips: Lokana
- Integrēta augstspiediena šļūtenes spole
- ANTI!Twist sistēma
- Spiediena samazināšana
Videos
Pielietošanas veidi
- Ideāli piemērots izmantošanai būvniecības un transporta, kā arī rūpniecības nozares uzņēmumos.
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