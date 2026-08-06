Augstspiediena mazgātājs HD 9/20-4 MX Plus

Aukstā ūdens augstspiediena tīrītājs ar spēcīgu četru polu zema ātruma trīsfāzu motoru.

Jaudīgs augstspiediena tīrītājs ar četru polu zema ātruma trīsfāzu motoru. Mazgātājam ir AVS, patentēta pretvērpes sistēma vieglai un drošai ekspluatācijai, izturīgs trīs virzuļu aksiālais sūknis, kas nodrošina ilgu kalpošanas laiku, un Kärcher automātiskais, ar spiedienu kontrolētais izslēgšanas mehānisms, kas nodrošina zemu enerģijas patēriņu. Ūdens plūsmas ātrumu un spiedienu var neierobežoti mainīt, pagriežot Servo kontroli uz pistoles sprūda. Jauno, viegli nospiežamo pistoles sprūdu var noturēt un darbināt ar ievērojami mazāku piepūli. Izturīgais nospiežamais rokturis (alumīnija), uz kura var novietot piederumus, nodrošina labu manevrētspēju. Novatoriskā mērīšanas un mazgāšanas sistēma Switch-Chem ilgiem nepārtrauktas darbības periodiem. Aprīkots ar divām 2,5 litru pudelēm, līdz ar to var vai nu dubultot tīrāmo platību, vai arī lietot divus tīrīšanas līdzekļus, veicot vienkāršu pāreju no viena uz otru, nepārtraucot darbu.

Īpašības un ieguvumi
Augstspiediena mazgātājs HD 9/20-4 MX Plus: Ietaupiet enerģiju un laiku! EASY!Force augstspiediena pistole un EASY!Lock ātrie savienojumi.
Ietaupiet enerģiju un laiku! EASY!Force augstspiediena pistole un EASY!Lock ātrie savienojumi.
EASY!Force augstspiediena pistoles risinājums, kas ļauj darboties ilgstoši un bez paguruma. Īpaši izturīgi un ilgi kalpojoši EASY!Lock ātrizjaucamie savienojumi. Turklāt tos var pievienot, atvienot piecas reizes ātrāk nekā skrūvjveida savienojumus.
Augstspiediena mazgātājs HD 9/20-4 MX Plus: CHEM slēdzis
CHEM slēdzis
Precīzai un maināmai tīrīšanas līdzekļa dozēšanai Divkanālu dozēšanas vārsts tīrīšanas līdzekļa maiņai Vienkārša tīrīšanas līdzekļa nomaiņa
Augstspiediena mazgātājs HD 9/20-4 MX Plus: Jaudīgs un ar ilgu kalpošanas laiku
Jaudīgs un ar ilgu kalpošanas laiku
Ar gaisu-ūdeni dzesējami elektromotori intensīvai lietošanai Četru polu lēngaitas elektromotors Virzulis ar keramikas pārklājumu.
Lieliska mobilitāte
  • Lieli ritentiņi nevienmērīgām virsmām
  • Vertikāli veidots dizains vienkāršai, ergonomiskai transportēšanai
  • Integrēts pagriešanas rokturis aizmugurē
Pārdomātas funkcijas
  • Elektrības vada novietošana ierīces aizmugurē
  • Integrēts smidzināšanas caurules turētājs ērtai transportēšanai
  • Novietošanas stāvoklis maziem pārtraukumiem
Specifikācijas

Tehniskie dati

Fāžu skaits (Ph) 3
Spriegums (V) 400
Frekvence (Hz) 50
Caurplūde (l/h) 460 - 900
Ieplūdes temperatūra (°C) 60
Darba spiediens (bar/MPa) 40 - 200 / 4 - 20
Maks. spiediens (bar/MPa) 220 / 22
Pieslēgtā elektriskā slodze (kW) 7
Krāsa antracīta
Svars (ar piederumiem) (kg) 57.6
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 61
Izmēri (G x P x A) (mm) 554 x 509 x 1000

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Pistole: EASY!Force
  • Stobrs: 1050 mm
  • Dubļu frēze
  • Servo Control

Aprīkojums

  • Augstspiediena šļūtenes garums: 15 m
  • Integrēta augstspiediena šļūtenes spole
  • ANTI!Twist sistēma
  • Tīrīšanas līdzekļa funkcija: 2 x 2.5 L
  • Spiediena samazināšana
Augstspiediena mazgātājs HD 9/20-4 MX Plus
Augstspiediena mazgātājs HD 9/20-4 MX Plus
Augstspiediena mazgātājs HD 9/20-4 MX Plus
Augstspiediena mazgātājs HD 9/20-4 MX Plus
Augstspiediena mazgātājs HD 9/20-4 MX Plus
Augstspiediena mazgātājs HD 9/20-4 MX Plus
Augstspiediena mazgātājs HD 9/20-4 MX Plus
Augstspiediena mazgātājs HD 9/20-4 MX Plus
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
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Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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S. 10–15
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