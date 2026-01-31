Augstspiediena mazgātājs HDS 1000 DE

Benzīna karstā ūdens augstspiediena tīrītājs ar pludiņa tvertni, aizsardzība pret apkaļķošanos, aizsardzība pret degvielas izbeigšanos, variējams tvaika spiediena līmenis un ūdens plūsmas ātrums. Mazgāšanas līdzekļa maisījums darbam augsta spiediena apstākļos. Elektriskā un mehāniskā darbības uzsākšana.

Jaudīgs karstā ūdens augstspiediena tīrītājs ar spēcīgu četrtaktu dīzeļa dzinēju un elektrisku starteri darbībai neatkarīgi no elektroenerģijas piegādes. Visas sastāvdaļas ir izvietotas uz izturīga cauruļveida tērauda rāmja, kas nodrošina vispārēju aizsardzību lielas slodzes apstākļos. Rāmis ir speciāli paredzētas mehāniskai transportēšanai ar celtni vai autokrāvēju. Motors ir aprīkots ar automātisko ātruma samazināšanas mehānismu, kas pazemina trokšņa līmeni darba pārtraukumos un ievērojami pagarina augstspiediena tīrītāja kalpošanas ilgumu. Standarta elektriskais starteris padara ērtāku darbības uzsākšanu. Kvalitatīvie augstspiediena sūkņa materiāli - misiņa cilindru galvas, nerūsējošā tērauda vārsti, virzuļi ar niķeļa-hroma pārklājumu no nerūsējošā tērauda - palīdz garantēt ilgu kalpošanas laiku un augstas klases darbības īpašības. Pārspiediena vārsts, integrēta spiediena un ūdensplūsmas vadība, kā arī tvaika režīms nodrošina to, ka darbību var ideāli piemērot dažādiem tīrīšanas uzdevumiem. Augstas veiktspējas deglim ar vertikālu sildītāja spoli un nedetonējošu nepārtrauktu aizdedzi ir neierobežoti maināmi iestatījumi starp 30°C un 98°C. Drošības pasākumi, piemēram, darbības apturēšana, ja eļļas līmenis ir pārāk zems, drošības vārsti, ūdens izslēgšana, ja tā līmenis ir pārāk zems, un zema apsilde, palīdz aizsargāt mašīnu grūtos ikdienas ekspluatācijas apstākļos. Pludiņa tvertne ar integrēto pilienu padeves dozētāju (DGT) droši izolē vienību no dzeramā ūdens maģistrāles un aizsargā visas sastāvdaļas, kas nonāk saskarē ar ūdenī esošo kaļķakmeni un citām nogulsnēm.

Īpašības un ieguvumi
Augstspiediena mazgātājs HDS 1000 DE: Optimāli vienkārša lietošana
Optimāli vienkārša lietošana
Automātiska degļa nodzēšana ūdens izbeigšanās gadījumā nodrošina aizsardzību pret pārkaršanu Ergonomiski izstrādāta Easy Press pistoles mēlīte ērtai lietošanai
Augstspiediena mazgātājs HDS 1000 DE: Maksimāls sniegums
Maksimāls sniegums
Efektīvs deglis ar statenisku sildīšanas spoli nepārtrauktai aizdedzei bez ātras sadegšanas Ieēdušos nosēdumu noņemšanai Divas integrētas dīzeļa un benzīna tvertnes nodrošina ilgu laiku.
Augstspiediena mazgātājs HDS 1000 DE: Ekonomisks ar dīzeļdegvielu darbināms iekšdedzes dzinējs
Ekonomisks ar dīzeļdegvielu darbināms iekšdedzes dzinējs
Atbilst izplūdes gāzu emisijas standarta ES V POSMA prasībām. Elektrostarteris, lai bez piepūles iedarbinātu ierīci
Lietotājdraudzīga darbība
  • Gaidstāves režīmā ātrums tiek automātiski samazināts. Tas pasargā motoru un taupa enerģiju
  • Kravas iekraušana ir iespējama, pateicoties izturīgajam cauruļveida tērauda rāmim.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Caurplūde (l/h) 450 - 900
Darba spiediens (bar/MPa) 40 - 200 / 4 - 20
Temperatūra (padeve 12°C) (°C) min. 80 - maks. 98
Mazuta patēriņš, pilna slodze (kg/h) 5.6
Sprauslas izmērs 048
Degvielas tvertne (l) 34
Degvielas Viegla eļļa / Dīzeļdzinējs
Piedziņas veids Dīzeļdzinējs
Motora ražotājs Yanmar
Motora tips L 100 V
Vienlaicīgo lietotāju skaits 1
Pārvietojamība Stacionārs
Svars (ar piederumiem) (kg) 188.3
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 194.1
Izmēri (G x P x A) (mm) 1100 x 750 x 785

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Pistole: EASY!Force Advanced
  • Power sprausla
  • Servo Control

Aprīkojums

  • Augstspiediena šļūtenes garums: 15 m
  • Augstspiediena šļūtenes tips: Augstākās kvalitātes
  • Augstspiediena šļūtenes specifikācija: ID 8, 315 bar
  • Drošības rāmis
  • Elektroniskais starteris
  • Izturīgs cauruļveida tērauda rāmis celšanai ar krānu
Augstspiediena mazgātājs HDS 1000 DE
Augstspiediena mazgātājs HDS 1000 DE
Augstspiediena mazgātājs HDS 1000 DE
Augstspiediena mazgātājs HDS 1000 DE
Augstspiediena mazgātājs HDS 1000 DE
Augstspiediena mazgātājs HDS 1000 DE
Augstspiediena mazgātājs HDS 1000 DE
Augstspiediena mazgātājs HDS 1000 DE
Augstspiediena mazgātājs HDS 1000 DE
Augstspiediena mazgātājs HDS 1000 DE
Augstspiediena mazgātājs HDS 1000 DE
Augstspiediena mazgātājs HDS 1000 DE
Augstspiediena mazgātājs HDS 1000 DE
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Atrast HDS 1000 DE rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija