Augstspiediena mazgātājs HDS 8/20 D *EU
Jaunais HDS 8/20 De karstā ūdens augstspiediena tīrītājs pārsteidz ar jaudīgo dīzeļdzinēju un spēcīgo Kärcher kloķvārpstas sūkni, pat ja nav pieejams barošanas savienojums.
Karstā ūdens augstspiediena tīrītājam HDS 8/20 D ir jaudīgs dīzeļdzinējs ar elektrisko startu, izturīgs un ilgtspējīgs kloķvārpstas sūknis un ļoti efektīva degļu tehnoloģija. Tas nodrošina izcilus tīrīšanas rezultātus pat grūtākos apstākļos, piemēram, vietās, kur nav barošanas avota. Ideāli piemērots izmantošanai celtniecības nozarē, pašvaldības iestādēs vai celtniecības pakalpojumu uzņēmumos. Noņemot noturīgus netīrumus, iekārta nodrošina 800 litru stundas ūdens daudzumu un 200 bāru darba spiedienu. Iebūvēta 20 litru degvielas tvertne ļauj ilgstoši izmantot spiediena iekārtu. Izmēģināta un pārbaudīta drošības tehnoloģija, kas satur termostatu un drošības vārstu, ūdens filtru, izplūdes gāzu temperatūras uzraudzību un mīksto slāpēšanas sistēmu (SDS), droši aizsargā visas svarīgās sastāvdaļas, savukārt izturīgais cauruļu tērauda rāmis aizsargā mašīnu no ārējiem bojājumiem. Standarta aprīkojumā ir iekļautas arī necaurlaidīgas riepas, stūres veltnis/ritentiņš ar stāvbremzi, ergonomiskas spiedpogas un lietotājam draudzīgs vienas pogas izvēles slēdzis. Piederumus, piemēram, augstspiediena šļūteni un auklu, bez piepūles var uzglabāt tieši uz iekārtas.
Īpašības un ieguvumi
Ekonomisks ar dīzeļdegvielu darbināms iekšdedzes dzinējsSniedz neatkarību no ārējiem enerģijas avotiem. Atbilst izplūdes gāzu emisijas standarta ES V POSMA prasībām. Ar ērtu elektrisko startēšanu.
Lieliska mobilitāteLielas, necaurduramas riepas un stūres veltnis/ritentiņš ar stāvbremzi. Stumšanas rokturi nodrošina vienkāršu transportēšanu un manevrējamību. Kravas iekraušana ir iespējama, pateicoties izturīgajam cauruļveida tērauda rāmim.
Izturīgs dizains grūtākajiem darbiemIzturīgs cauruļveida tērauda rāmis aizsargā mašīnu no ārējiem efektiem. Pārbaudīta drošības tehnoloģija: termostats, drošības vārsts un ūdens filtrs. Piemērots celtņu iekraušanai nomas biznesā un būvniecībā.
Pārdomāti piederumi
- Visas piederumu detaļas var uzglabāt tieši uz ierīces.
- Viegli nospiežama EASY!Force augstspiediena pistole.
- Ergonomisks rokturis un šļūtenes uzglabāšana
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Caurplūde (l/h)
|800
|Darba spiediens (bar/MPa)
|200 / 20
|Temperatūra (padeve 12°C) (°C)
|maks. 80
|Ieplūdes temperatūra (°C)
|30
|Mazuta patēriņš, pilna slodze (kg/h)
|5.9
|Degvielas tvertne (l)
|30
|Degvielas
|Dīzeļdzinējs / Viegla eļļa
|Piedziņas veids
|Dīzeļdzinējs
|Vienlaicīgo lietotāju skaits
|1
|Pārvietojamība
|ratiņi
|Svars (ar piederumiem) (kg)
|243
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|248
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|1130 x 910 x 895
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Pistole: EASY!Force Advanced
- Power sprausla
Aprīkojums
- Augstspiediena šļūtenes garums: 10 m
- Augstspiediena šļūtenes tips: Ilgs kalpošanas laiks
- Augstspiediena šļūtenes specifikācija: ID 8, 315 bar
- Drošības rāmis
- Elektroniskais starteris
- Izturīgs cauruļveida tērauda rāmis celšanai ar krānu
Videos
Pielietošanas veidi
- Lieliski piemērots mašīnu vai transportlīdzekļu tīrīšanai celtniecības vai transporta nozarē
- Piemērots tīrīšanas speciālistiem un pašvaldību iestādēm, lai notīrītu sarežģīti noņemamus netīrumus
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Atrast HDS 8/20 D *EU rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.