HDS 8/20 G karstā ūdens augstspiediena tīrītājs ar benzīna motoru, spēcīgu kloķvārpstas sūkni un efektīvu degļa tehnoloģiju sarežģītiem tīrīšanas darbiem, turklāt -elektroenerģijas pieslēgums nav nepieciešams.

Ar ūdens tilpumu 800 litri stundā un 200 bāru darba spiedienu HDS 8/20 G karstā ūdens augstspiediena tīrītājs pārliecinoši paveic par sarežģītākos tīrīšanas darbus būvniecības nozarē, pašvaldībās un celtniecības uzņēmumos. Jaudīgais benzīna dzinējs, kas ārēju barošanas avotu padara nevajadzīgu, ļauj mašīnai noņemt pat noturīgus netīrumus, piemēram, grafiti vai smērvielas. To nodrošina ļoti efektīvā un izturīgā degļu tehnoloģija, kā arī izturīgais kloķvārpstas sūknis. Iebūvētā 20 litru degvielas tvertne nodrošina ilgu darbības laiku. Lai aizsargātu visas svarīgās sastāvdaļas, HDS 8/20 G ir aprīkots ar virkni drošības tehnoloģiju, piemēram, termostatu un drošības vārstu, lielu ūdens filtru, izplūdes gāzu temperatūras kontroli un mīksto slāpēšanas sistēmu (SDS). Augstu ergonomiku, mobilitāti, izturību un draudzīgumu lietotājam, cita starpā, nodrošina necaurduramās riepas, stūres veltnis arstāvbremzi, spiedpogas, viena pogas izvēles slēdzis un izturīgs cauruļveida tērauda rāmis. Piederumus, piemēram, augstspiediena šļūteni un lanceti, var viegli uzglabāt tieši uz mašīnas.

Augstspiediena mazgātājs HDS 8/20 G *EU: Jaudīgs benzīna motors
Jaudīgs benzīna motors
Sniedz neatkarību no ārējiem enerģijas avotiem. Atbilst izplūdes gāzu emisijas standarta ES V POSMA prasībām. Ērta manuāla palaišana.
Augstspiediena mazgātājs HDS 8/20 G *EU: Lieliska mobilitāte
Lieliska mobilitāte
Lielas, necaurduramas riepas un stūres veltnis/ritentiņš ar stāvbremzi. Stumšanas rokturi nodrošina vienkāršu transportēšanu un manevrējamību. Kravas iekraušana ir iespējama, pateicoties izturīgajam cauruļveida tērauda rāmim.
Augstspiediena mazgātājs HDS 8/20 G *EU: Izturīgs dizains grūtākajiem darbiem
Izturīgs dizains grūtākajiem darbiem
Izturīgs cauruļveida tērauda rāmis aizsargā mašīnu no ārējiem efektiem. Pārbaudīta drošības tehnoloģija: termostats, drošības vārsts un ūdens filtrs. Piemērots celtņu iekraušanai nomas biznesā un būvniecībā.
Pārdomāti piederumi
  • Visas piederumu detaļas var uzglabāt tieši uz ierīces.
  • Viegli nospiežama EASY!Force augstspiediena pistole.
  • Ergonomisks rokturis un šļūtenes uzglabāšana
Caurplūde (l/h) 800
Darba spiediens (bar/MPa) 200 / 20
Temperatūra (padeve 12°C) (°C) maks. 80
Ieplūdes temperatūra (°C) 30
Mazuta patēriņš, pilna slodze (kg/h) 5.9
Degvielas tvertne (l) 30
Degvielas Dīzeļdzinējs / Viegla eļļa
Piedziņas veids Benzīns
Vienlaicīgo lietotāju skaits 1
Pārvietojamība ratiņi
Svars (ar piederumiem) (kg) 175
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 180
Izmēri (G x P x A) (mm) 1130 x 910 x 895

  • Pistole: EASY!Force Advanced
  • Power sprausla

  • Augstspiediena šļūtenes garums: 10 m
  • Augstspiediena šļūtenes tips: Ilgs kalpošanas laiks
  • Augstspiediena šļūtenes specifikācija: ID 8, 315 bar
  • Drošības rāmis
  • Izturīgs cauruļveida tērauda rāmis celšanai ar krānu
  • Lieliski piemērots mašīnu vai transportlīdzekļu tīrīšanai celtniecības vai transporta nozarē
  • Piemērots tīrīšanas speciālistiem un pašvaldību iestādēm, lai notīrītu sarežģīti noņemamus netīrumus
