HDS piekabe HDS 13/20 De Tr1
HDS 13/20 piekabe darbojas ar 200 bāru spiedienu un ir ideāls risinājums mobilai, neatkarīgai tīrīšanai ar karstu ūdeni un augstu spiedienu. Ideāli piemērota dažādu nozaru vajadzībām.
HDS 13/20 karstā ūdens augstspiediena tīrīšanas iekārta, kuras konstrukcija ir bāzēta uz piekabes, nodrošina 200 bāru spiedienu un izceļas ar izcilu mobilitāti, kā arī neatkarīgas darbības iespējām. Iekārtu raksturo augsta efektivitāte, uzticamība un viegla apkope, turklāt tā ir vienkārši un ērti lietojama. HDS 13/20 var pielāgot atbilstoši individuālajām vajadzībām. Iekārta ir lieliski piemērota visdažādākajām jomām, piemēram, celtniecībai, lauksaimniecībai, rūpniecībai un komunālās uzkopšanas nozarei.
Īpašības un ieguvumi
Maksimāla efektivitāteĪpaši efektīva, testēta un pārbaudīta degļa tehnoloģija. Siltuma recirkulācija, izmantojot motora izplūdes siltumu . Videi draudzīga darbība un zemas lietošanas izmaksas Kärcher eco!efficiency režīma dēļ.
Vienkārša darbībaIekārta ir viegli lietojama ar centrālo slēdzi. Vieglu uzstādīšanu un demontāžu nodrošina divas papildu šļūtenes spoles vadības zonā. Droša un ietilpīga piederumu glabāšanas vieta aizsargapģērba, piederumu un tīrīšanas līdzekļu uzglabāšanai.
Neatkarīga lietošanaLiela, 500 litru ūdens tvertne līdz 30 minūšu ilgai tīrīšanai ar lielāko tīrīšanas veiktspēju. Ar 100 litru dīzeļdegvielas tvertni. Ideāli piemērota ilgstošam darbam. Jaudīgie Yanmar dīzeļdzinēji ļauj iekārtu izmantot neatkarīgi no strāvas padeves.
Izcila pielāgojamība
- Katru piekabi ir iespējams pielāgot, izgatavot atbilstoši klienta vēlmēm.
- Pieejams kā platformas vai kabīnes piekabes variants mobilai lietošanai vai kā stacionārs risinājums .
- Liels pārsegs ļauj servisa tehniķiem vieglāk piekļūt iekšējām detaļām.
Viegla apkope
- Izstrādāta programmatūra ātrai defektu diagnostikai apkopes laikā.
- Pārbaudītas, testētas augstas kvalitātes Kärcher detaļas garantē ilgu kalpošanas laiku.
- Ūdens mīkstināšanas sistēma, kas aizsargā sildelementu pret pārkaļķošanos.
Uzticamība
- Vairākas drošības funkcijas aizsargā HDS piekabi pret bojājumiem kļūdas gadījumā.
- Iekārtā integrēts aizsardzības režīms pret salu, kas pasargās visas detaļas no zemas temperatūras.
- Īpaši efektīva, testēta un pārbaudīta degļa tehnoloģija.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Piedziņas veids
|Dīzeļdzinējs
|Motora ražotājs
|Yanmar
|Dzinēja jauda (kW/ZS)
|19 / 26
|Caurplūde (l/h)
|900 - 1300
|Spiediens (bar/MPa)
|60 - 200 / 6 - 20
|Degvielas patēriņš sildīšanai eco!efficiency režīmā (kg/h)
|8.2
|Svars (ar piederumiem) (kg)
|945
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|3646 x 1747 x 1735
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Pistole: EASY!Force Advanced
- Augstspiediena šļūtene: 30 m
- Stobrs: 1050 mm
- Power sprausla
- Servo Control
Videos
Pielietošanas veidi
- Apsaimniekošanas darbi pilsētā (publisko ārtelpu un satiksmes ceļu uzkopšana, grafiti un košļājamo gumiju noņemšana)
- Būvniecība (būvniecības mašīnu, sastatņu, korpusu, aprīkojuma tīrīšana)
- Industriālie darbi (krāsas un pārklājumu noņemšana, iekārtu, detaļu un aprīkojuma tīrīšana)