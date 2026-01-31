HDS piekabe HDS 13/35 De Tr1

HDS 13/35 piekabi var izmantot neatkarīgi, un tās spiediens spēj sasniegt 350 bāru. Tas ir ideāls risinājums augstspiediena tīrīšanai ar karsto ūdeni pašvaldību, celtniecības, lauksaimniecības un rūpniecības vajadzībām.

HDS 13/35 galvenā priekšrocība ir tās mobilitāte. Karstā ūdens augstspiediena tīrīšanas iekārta rada 350 bāru spiedienu un darbojas pilnīgi neatkarīgi no enerģijas pieslēguma, tādēļ tā ir pilnīgi pielāgojama dažādām vajadzībām, piemēram, būvlaukumos, rūpniecībā, lauksaimniecībā un komunālās uzkopšanas nozarē. Šī individuālajām vajadzībām pielāgojamā iekārta ir vispusīgs risinājums, kas balstās uzticamībā, iedarbīgumā, vienkāršā apkopē un lietošanas komfortā.

Īpašības un ieguvumi
Īpaši efektīva, testēta un pārbaudīta degļa tehnoloģija. Siltuma recirkulācija, izmantojot motora izplūdes siltumu . Videi draudzīga darbība un zemas lietošanas izmaksas Kärcher eco!efficiency režīma dēļ.
Iekārta ir viegli lietojama ar centrālo slēdzi. Vieglu uzstādīšanu un demontāžu nodrošina divas papildu šļūtenes spoles vadības zonā. Droša un ietilpīga piederumu glabāšanas vieta aizsargapģērba, piederumu un tīrīšanas līdzekļu uzglabāšanai.
Liela, 500 litru ūdens tvertne līdz 30 minūšu ilgai tīrīšanai ar lielāko tīrīšanas veiktspēju. 100 litru dīzeļdegvielas tvertne ir ideāli piemērota ilgstošai darbībai. Jaudīgie Yanmar dīzeļdzinēji ļauj iekārtu izmantot neatkarīgi no strāvas padeves.
Izcila pielāgojamība
  • Katru piekabi ir iespējams pielāgot, izgatavot atbilstoši klienta vēlmēm.
  • Pieejams kā platformas vai kabīnes piekabes variants mobilai lietošanai vai kā stacionārs risinājums.
Viegla apkope
  • Liels pārsegs ļauj servisa tehniķiem vieglāk piekļūt iekšējām detaļām.
  • Izstrādāta programmatūra ātrai defektu diagnostikai apkopes laikā.
  • Pārbaudītas, testētas augstas kvalitātes Kärcher detaļas garantē ilgu kalpošanas laiku.
Uzticamība
  • Ūdens mīkstināšanas sistēma, kas aizsargā sildelementu pret pārkaļķošanos.
  • Vairākas drošības funkcijas aizsargā HDS piekabi pret bojājumiem kļūdas gadījumā.
  • Iekārtā integrēts aizsardzības režīms pret salu, kas pasargās visas detaļas no zemas temperatūras.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Piedziņas veids Dīzeļdzinējs
Motora ražotājs Yanmar
Dzinēja jauda (kW/ZS) 19 / 26
Caurplūde (l/h) 650 - 1300
Spiediens (bar/MPa) 100 - 350 / 10 - 35
Degvielas patēriņš sildīšanai eco!efficiency režīmā (kg/h) 9.3
Izmēri (G x P x A) (mm) 3646 x 1747 x 1735

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Pistole: Rūpniecība
  • Augstspiediena šļūtene: 30 m
  • Stobrs: 700 mm
  • Power sprausla

Aprīkojums

  • Spiediena pielāgošana ūdens apjomam
Pielietošanas veidi
  • Apsaimniekošanas darbi pilsētā (publisko ārtelpu un satiksmes ceļu uzkopšana, grafiti un košļājamo gumiju noņemšana)
  • Būvniecība (būvniecības mašīnu, sastatņu, korpusu, aprīkojuma tīrīšana)
  • Industriālie darbi (krāsas un pārklājumu noņemšana, iekārtu, detaļu un aprīkojuma tīrīšana)
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
