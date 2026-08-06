HDS piekabe HDS 17/20 De Tr1

Neatkarīga un mobila. HDS 17/20 karstā ūdens augstspiediena tīrīšanas iekārta darbojas bez elektrības pieslēguma un ar 200 bāru spiedienu. Īpaši efektīvā HDS piekabe ir piemērota tīrīšanai dažādu nozaru vajadzībām.

Karstā ūdens augstspiediena tīrīšanas iekārta HDS 17/20 ar savu jaudīgo dīzeļdzinēju un 200 bāru spiedienu nodrošina nevainojamus tīrīšanas rezultātus pat bez elektrības pieslēguma. Piemēroti iekārtas pielietojuma piemēri – celtniecības, lauksaimniecības, rūpniecības un komunālās uzkopšanas nozares. Līdztekus maksimālai mobilitātei un pielāgojamībai šī uzticamā iekārta gādās arī par priekšzīmīgu efektivitāti. HDS piekabe izceļas ar operatoram ērtu lietošanu un vienkāršu apkopi. Iekārtu ir iespējams pielāgot individuālajām vajadzībām.

Īpašības un ieguvumi
HDS piekabe HDS 17/20 De Tr1: Maksimāla efektivitāte
Maksimāla efektivitāte
Īpaši efektīva, testēta un pārbaudīta degļa tehnoloģija. Siltuma recirkulācija, izmantojot motora izplūdes siltumu . Videi draudzīga darbība un zemas lietošanas izmaksas Kärcher eco!efficiency režīma dēļ.
HDS piekabe HDS 17/20 De Tr1: Vienkārša darbība
Vienkārša darbība
Iekārta ir viegli lietojama ar centrālo slēdzi. Vieglu uzstādīšanu un demontāžu nodrošina divas papildu šļūtenes spoles vadības zonā. Drošu iekārtas uzglabāšanu nodrošina plašās aizsargaprīkojuma, piederumu un tīrīšanas līdzekļu novietošanas iespējas.
HDS piekabe HDS 17/20 De Tr1: Neatkarīga lietošana
Neatkarīga lietošana
Liela, 500 litru ūdens tvertne līdz 30 minūšu ilgai tīrīšanai ar lielāko tīrīšanas veiktspēju. Ar 100 litru dīzeļdegvielas tvertni. Ideāli piemērota ilgstošam darbam. Jaudīgie Yanmar dīzeļdzinēji ļauj izmantot iekārtu neatkarīgi no strāvas padeves.
Izcila pielāgojamība
  • Katru piekabi ir iespējams pielāgot, izgatavot atbilstoši klienta vēlmēm.
  • Pieejams kā platformas vai kabīnes piekabes variants mobilai lietošanai vai kā stacionārs risinājums .
  • Liels pārsegs ļauj servisa tehniķiem vieglāk piekļūt iekšējām detaļām.
Viegla apkope
  • Izstrādāta programmatūra ātrai defektu diagnostikai apkopes laikā.
  • Pārbaudītas, testētas augstas kvalitātes Kärcher detaļas garantē ilgu kalpošanas laiku.
  • Ūdens mīkstināšanas sistēma, kas aizsargā sildelementu pret pārkaļķošanos.
Uzticamība
  • Vairākas drošības funkcijas aizsargā HDS piekabi pret bojājumiem kļūdas gadījumā.
  • Iekārtā integrēts aizsardzības režīms pret salu, kas pasargās visas detaļas no zemas temperatūras.
  • Īpaši efektīva, testēta un pārbaudīta degļa tehnoloģija.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Piedziņas veids Dīzeļdzinējs
Motora ražotājs Yanmar
Dzinēja jauda (kW/ZS) 19 / 26
Caurplūde (l/h) 900 - 1700
Spiediens (bar/MPa) 60 - 200 / 6 - 20
Degvielas patēriņš sildīšanai eco!efficiency režīmā (kg/h) 9.7
Svars (ar piederumiem) (kg) 945
Izmēri (G x P x A) (mm) 3646 x 1747 x 1735

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Pistole: EASY!Force Advanced
  • Augstspiediena šļūtene: 40 m
  • Stobrs: 1050 mm
  • Power sprausla
  • Servo Control
HDS piekabe HDS 17/20 De Tr1
HDS piekabe HDS 17/20 De Tr1
HDS piekabe HDS 17/20 De Tr1
HDS piekabe HDS 17/20 De Tr1
HDS piekabe HDS 17/20 De Tr1
HDS piekabe HDS 17/20 De Tr1
HDS piekabe HDS 17/20 De Tr1
HDS piekabe HDS 17/20 De Tr1
HDS piekabe HDS 17/20 De Tr1
HDS piekabe HDS 17/20 De Tr1
Videos
Pielietošanas veidi
  • Apsaimniekošanas darbi pilsētā (publisko ārtelpu un satiksmes ceļu uzkopšana, grafiti un košļājamo gumiju noņemšana)
  • Būvniecība (būvniecības mašīnu, sastatņu, korpusu, aprīkojuma tīrīšana)
  • Industriālie darbi (krāsas un pārklājumu noņemšana, iekārtu, detaļu un aprīkojuma tīrīšana)
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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