HDS piekabe HDS 9/50 De Tr1
Neatkarīga augstspiediena tīrīšana ar karstu ūdeni un 500 bāru lielu spiedienu. HDS 9/50, kuras konstrukcija ir bāzēta uz piekabes, ar jaudīgo dīzeļdzinēju ir ideāla izvēle lietošanā dažādu nozaru uzkopšanas vajadzībām.
HDS 9/50 rada 500 bāru lielu spiedienu, nodrošina lielisku pārvietojamību un pieder pie piekabes karstā ūdens augstspiediena tīrīšanas iekārtu klases. Jaudīgais dīzeļdzinējs gādā par to, lai iekārta jebkurā vietā darbotos pilnīgi neatkarīgi no strāvas pieslēguma. Šī iekārta ir ideāla izvēle lietošanā celtniecības, lauksaimniecības, rūpniecības un komunālās uzkopšanas vajadzībām.
Īpašības un ieguvumi
Maksimāla efektivitāteĪpaši efektīva, testēta un pārbaudīta degļa tehnoloģija. Siltuma recirkulācija, izmantojot motora izplūdes siltumu . Videi draudzīga darbība un zemas lietošanas izmaksas Kärcher eco!efficiency režīma dēļ.
Vienkārša darbībaIekārta ir viegli lietojama ar centrālo slēdzi. Vieglu uzstādīšanu un demontāžu nodrošina divas papildu šļūtenes spoles vadības zonā. Drošu iekārtas uzglabāšanu nodrošina plašās aizsargaprīkojuma, piederumu un tīrīšanas līdzekļu novietošanas iespējas.
Neatkarīga lietošanaLiela, 500 litru ūdens tvertne līdz 30 minūšu ilgai tīrīšanai ar lielāko tīrīšanas veiktspēju. Ar 100 litru dīzeļdegvielas tvertni. Ideāli piemērota ilgstošam darbam. Jaudīgie Yanmar dīzeļdzinēji ļauj izmantot iekārtu neatkarīgi no strāvas padeves.
Izcila pielāgojamība
- Katru piekabi ir iespējams pielāgot, izgatavot atbilstoši klienta vēlmēm.
- Pieejams kā platformas vai kabīnes piekabes variants mobilai lietošanai vai kā stacionārs risinājums .
Viegla apkope
- Liels pārsegs ļauj servisa tehniķiem vieglāk piekļūt iekšējām detaļām.
- Izstrādāta programmatūra ātrai defektu diagnostikai apkopes laikā.
- Pārbaudītas, testētas augstas kvalitātes Kärcher detaļas garantē ilgu kalpošanas laiku.
Uzticamība
- Ūdens mīkstināšanas sistēma, kas aizsargā sildelementu pret pārkaļķošanos.
- Vairākas drošības funkcijas aizsargā HDS piekabi pret bojājumiem kļūdas gadījumā.
- Iekārtā integrēts aizsardzības režīms pret salu, kas pasargās visas detaļas no zemas temperatūras.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Piedziņas veids
|Dīzeļdzinējs
|Motora ražotājs
|Yanmar
|Dzinēja jauda (kW/ZS)
|19 / 26
|Caurplūde (l/h)
|500 - 900
|Spiediens (bar/MPa)
|150 - 500 / 15 - 50
|Degvielas patēriņš sildīšanai eco!efficiency režīmā (kg/h)
|7.5
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|3646 x 1747 x 1735
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Pistole: Rūpniecība
- Augstspiediena šļūtene: 30 m
- Stobrs: 700 mm
- Power sprausla
Aprīkojums
- Spiediena pielāgošana ūdens apjomam
Pielietošanas veidi
- Apsaimniekošanas darbi pilsētā (publisko ārtelpu un satiksmes ceļu uzkopšana, grafiti un košļājamo gumiju noņemšana)
- Būvniecība (būvniecības mašīnu, sastatņu, korpusu, aprīkojuma tīrīšana)
- Industriālie darbi (krāsas un pārklājumu noņemšana, iekārtu, detaļu un aprīkojuma tīrīšana)