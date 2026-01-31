Augstspiediena mazgātājs HDS-E 8/16-4 M 12 kW
HDS-E 8/16-4M ar elektrisko katlu ir ideāli piemērots tur, kur nav vēlamas izplūdes gāzes. Pateicoties unikālajai katla izolācijai un eko! efektivitātes režīmam, tas ir efektīvs un videi draudzīgs.
Inovatīvajam HDS E 8/16-4M elektriski apsildāmajam karstā ūdens augstspiediena tīrītājam ir lieliska energoefektivitāte, un tas ir paredzēts īpaši augstai darbības temperatūrai. Pateicoties inovatīvai, augsti efektīvai katla izolācijai ar īpašām putām, ierīces elektroenerģijas patēriņš nepārtrauktā gaidīšanas režīmā ir krasi samazinājies. Tas ļauj ietaupīt līdz pat 40% enerģijas. Eko! efektivitātes režīms automātiski pārslēdz ierīci uz īpaši efektīvo 60°C režīmu, ietaupot vērtīgos resursus. Īpaši augstā darba temperatūra - maks. 85°C - ir ļoti piemērota taukainu un eļļainu traipu tīrīšanai, kur var uzturēt temperatūru līdz 80°C, nepārtraukti darbojoties, pateicoties Servo kontrolei. Augstspiediena sildīšanas kamera nodrošina daudz īsāku uzsildīšanas laiku. Karstā ūdens augstspiediena tīrītāju var lietot visur, kur nav vēlamas vai pat ir aizliegtas izplūdes gāzes, piemēram, pārtikas pārstrādes uzņēmumos, slimnīcās, lielās virtuvēs un rūpnīcās.
Īpašības un ieguvumi
Īpaši energoefektīvs, lielai izmaksu ekonomijai
- Īpaši efektīvais izolācijas materiāls gaidīšanas režīmā ļauj ietaupīt līdz 40% enerģijas
- Unikāls eco!efektivitātes režīms
Augsta darba temperatūra
- Liela karstā ūdens tvertne (maks. 85°C)
- Nepārtrauktā režīmā līdz 30 ° C
Ietaupiet enerģiju un laiku! EASY!Force augstspiediena pistole un EASY!Lock ātrie savienojumi.
- EASY!Force augstspiediena pistoles risinājums, kas ļauj darboties ilgstoši un bez paguruma.
- Īpaši izturīgi un ilgi kalpojoši EASY!Lock ātrizjaucamie savienojumi. Turklāt tos var pievienot, atvienot piecas reizes ātrāk nekā skrūvjveida savienojumus.
Servo Control
- Nodrošina piederumos ievērojami augstāku ūdens temperatūru.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Fāžu skaits (Ph)
|3
|Spriegums (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Caurplūde (l/h)
|300 - 760
|Darba spiediens (bar/MPa)
|30 - 160 / 3 - 16
|Temperatūra (padeve 12°C) (°C)
|min. 30 - maks. 85
|Pieslēgtā elektriskā slodze (kW)
|17.5
|Barošanas kabelis (m)
|5
|Sildīšanas jauda (kW)
|12
|Svars (ar piederumiem) (kg)
|119.7
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|130.7
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Pistole: EASY!Force Advanced
- Augstspiediena šļūtenes garums: 10 m
- Augstspiediena šļūtenes specifikācija: DN 6, 250 bāri
- Stobrs: 1050 mm
- Power sprausla
Aprīkojums
- Bezizmešu elektriskais sildītājs
- Vadības panelis ar indikatoriem
- Spiediena samazināšana
- Divas tvertnes tīrīšanas līdzeklim
- Servo Control
Pielietošanas veidi
- Elektriski apsildāms karstā ūdens augstspiediena tīrītājs darbam bez izplūdes telpās
