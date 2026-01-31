Augstspiediena mazgātājs HDS 5/12 C
HDS 5/12 C karstā ūdens augstspiediena mazgāšanas iekārta ar vienfāzes motoru ir mūsu HDS kompaktklases sērijas budžeta iekārta. Ar ekonomisku eco!efektivitātes režīmu un vienkāršu vienas pogas kontroli.
Īpaši ekonomiska un lietotājdraudzīga — HDS 5/12 C karstā ūdens augstspiediena mazgāšanas iekārta ir mūsu kompaktklases budžeta modelis. Pateicoties tās eco!efektivitātes režīmam iekārta ar vienfāzes motoru ir īpaši ekonomiska un efektīva, kas to padara mazāk kaitīgu videi un enerģiju taupošu. Tai ir arī citas vērā ņemamas funkcijas. Pateicoties centrāli izvietotai vienai pārslēgšanas pogai iekārtas lietošana ir viegla un ērta, savukārt īpaši lielie aizmugurējie riteņi un grozāmais ritenītis tai piešķir īpašu mobilitāti. Izturīgā šasija ar iebūvētām mazgāšanas līdzekļa un degvielas tvertnēm ļauj to izmantot īpaši sarežģītos ekspluatācijas apstākļos. Iekārtai ir arī iebūvēta novietne piederumiem un uzgaļiem, kā arī vieta šļūtenes un strāvas vada uzglabāšanai. Iekārtai ir EASY!Force augstspiediena pistole, kas efektīvi absorbē augstspiediena strūklas atsitiena spēku, un nodrošina ērtu tās sprūda lietošanu, savukārt EASY!Lock ātrizjaucamie savienojumi ļauj pievienot un atvienot piederumus piecas reizes ātrāk par parastajiem skrūvju savienojumiem, un nebūt neatpaliek no tiem uzticamības un ilgkalpošanas ziņā.
Īpašības un ieguvumi
Efektivitāteeco!efektivitātes režīms — ekonomisks un vidi saudzējošs, pat ja lietojat ierīci ilgi. Samazina degvielas patēriņu un CO2 emisijas par 20%. Precīza tīrīšanas līdzekļa dozēšanas ierīce ar skalošanas funkciju.
Ērta lietošanaIntuitīva vadāmība ar lielu vienas pogas izvēles slēdzi. Liela tvertnes atvere ar uzpildes tekni.
Iekārtas uzglabāšanaSlēdzams piederumu nodalījums uzgaļiem, rīkiem u.c. Āķis strāvas vada un augstspiediena šļūtenes uzglabāšanai. Integrēts smidzināšanas caurules turētājs ērtai transportēšanai
Uzticamība
- Īpašā vibrāciju slāpēšanas sistēma (SDS) kompensē vibrācijas un spiediena viļņus augstspiediena sistēmā.
- Lielais ūdens filtrs aizsargā sūkni no bojājumiem.
Pārvietojamība
- "Skrējēja" konstrukcija ar lieliem gumijas riteņiem un grozāmiem ritenīšiem.
- Lieli šasijā integrēti rokturi.
- Iebūvēts pagriešanas rokturis vieglai šķēršļu (piemēram, pakāpienu un apmaļu) pārvarēšanai.
Ietaupiet enerģiju un laiku! EASY!Force augstspiediena pistole un EASY!Lock ātrie savienojumi.
- EASY!Force augstspiediena pistoles risinājums, kas ļauj darboties ilgstoši un bez paguruma.
- Īpaši izturīgi un ilgi kalpojoši EASY!Lock ātrizjaucamie savienojumi. Turklāt tos var pievienot, atvienot piecas reizes ātrāk nekā skrūvjveida savienojumus.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|230
|Frekvence (Hz)
|50
|Caurplūde (l/h)
|500
|Darba spiediens (bar/MPa)
|120 / 12
|Temperatūra (padeve 12°C) (°C)
|maks. 80
|Pieslēgtā elektriskā slodze (kW)
|2.9
|Mazuta patēriņš, pilna slodze (kg/h)
|3.2
|Degvielas patēriņš sildīšanai eco!efficiency režīmā (kg/h)
|2.6
|Barošanas kabelis (m)
|5
|Degvielas tvertne (l)
|15
|Svars (ar piederumiem) (kg)
|92
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|100.8
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|1060 x 650 x 920
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Pistole: EASY!Force Advanced
- Stobrs: 840 mm
Aprīkojums
- Augstspiediena šļūtenes garums: 10 m
- Augstspiediena šļūtenes specifikācija: DN 6, 250 bāri
- Vibrāciju slāpēšanas sistēma (SDS)
- Spiediena samazināšana
- Integrēta degvielas un ķīmijas tvertne
Pielietošanas veidi
- Transportlīdzekļu tīrīšana
- Iekārtu un mašīnu tīrīšana
- Darbnīcas tīrīšana
- Āra teritoriju tīrīšana
- Degvielas uzpildes staciju tīrīšana
- Fasāžu tīrīšana
- Peldbaseinu tīrīšana
- Sporta kompleksu tīrīšana
- Tīrīšana ražošanas procesu laikā
- Ražošanas kompleksu tīrīšana
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Atrast HDS 5/12 C rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.