Augstspiediena mazgātājs HDS 8/17 C
Trīsfāžu augstspiediena tīrīšanas iekārta mazgāšanai ar karstu ūdeni HDS 8/17 C ar pārdomātu mobilitātes koncepciju, viegli nospiežamu pistoli, eco!efektivitātes režīmu un vienas pogas kontroli.
Viegli vadāma, ergonomiski veidota un ekonomiska augstspiediena tīrīšanas iekārta ar mazgāšanai ar karstu ūdeni HDS 8/17 C, kas nodrošina nevainojamu tīrīšanas sniegumu un kurai ir plašs piederumu klāsts. Šīs trīsfāžu iekārtas pārdomātā mobilitātes koncepcija un vienas pogas kontrole, lielie, izturīgie riteņi un grozāmais ritenītis, operatoram ievērojami atvieglo tās vadāmību un transportēšanu. Iekārtai ir EASY!Force augstspiediena pistole, kas efektīvi absorbē augstspiediena strūklas atsitiena spēku, un nodrošina ērtu tās sprūda lietošanu, savukārt EASY!Lock ātri izjaucamie savienojumi ļauj pievienot un atvienot piederumus piecas reizes ātrāk par parastajiem skrūvju savienojumiem un ir tikpat uzticami un ilgkalpojoši.Unikālais eco!efektivitātes režīms iekārtu padara mazāk kaitīgu videi un ļoti ekonomisku. Iekārtai ir daudzas citas funkcijas, kas nodrošina tās drošību un maksimālu ērtumu tās operatoram — piemēram, praktiska novietne piederumiem un uzgaļiem un tās izturīgajā šasijā iebūvētas tīrīšanas līdzekļa un degvielas tvertnes.
Īpašības un ieguvumi
Efektivitāteeco!efektivitātes režīms — ekonomisks un vidi saudzējošs, pat ja lietojat ierīci ilgi. Samazina degvielas patēriņu un CO2 emisijas par 20%. Precīza tīrīšanas līdzekļa dozēšanas ierīce ar skalošanas funkciju.
Ērta lietošanaIntuitīva vadāmība ar lielu vienas pogas izvēles slēdzi. Liela tvertnes atvere ar uzpildes tekni. Mazgāšanas līdzekli var ērti nomainīt pa atveri iekārtas ārpusē.
Iekārtas uzglabāšanaSlēdzams piederumu nodalījums uzgaļiem, rīkiem u.c. Āķis strāvas vada un augstspiediena šļūtenes uzglabāšanai. Integrēts smidzināšanas caurules turētājs ērtai transportēšanai
Uzticamība
- Īpašā vibrāciju slāpēšanas sistēma (SDS) kompensē vibrācijas un spiediena viļņus augstspiediena sistēmā.
- Lielais ūdens filtrs aizsargā sūkni no bojājumiem.
- Ar ūdens mīkstināšanas sistēmu, kas aizsargā sildelementu no pārkaļķošanās.
Pārvietojamība
- "Skrējēja" konstrukcija ar lieliem gumijas riteņiem un grozāmiem ritenīšiem.
- Lieli šasijā integrēti rokturi.
- Iebūvēts pagriešanas rokturis vieglai šķēršļu (piemēram, pakāpienu un apmaļu) pārvarēšanai.
Ietaupiet enerģiju un laiku! EASY!Force augstspiediena pistole un EASY!Lock ātrie savienojumi.
- EASY!Force augstspiediena pistoles risinājums, kas ļauj darboties ilgstoši un bez paguruma.
- Īpaši izturīgi un ilgi kalpojoši EASY!Lock ātrizjaucamie savienojumi. Turklāt tos var pievienot, atvienot piecas reizes ātrāk nekā skrūvjveida savienojumus.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Fāžu skaits (Ph)
|3
|Spriegums (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Caurplūde (l/h)
|290 - 760
|Darba spiediens (bar/MPa)
|30 - 170 / 3 - 17
|Temperatūra (padeve 12°C) (°C)
|maks. 80
|Pieslēgtā elektriskā slodze (kW)
|5.7
|Mazuta patēriņš, pilna slodze (kg/h)
|4.7
|Degvielas patēriņš sildīšanai eco!efficiency režīmā (kg/h)
|3.8
|Barošanas kabelis (m)
|5
|Degvielas tvertne (l)
|15
|Svars (ar piederumiem) (kg)
|114.4
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|123.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|1060 x 650 x 920
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Pistole: EASY!Force Advanced
- Stobrs: 1050 mm
- Power sprausla
Aprīkojums
- Augstspiediena šļūtenes garums: 10 m
- Augstspiediena šļūtenes specifikācija: DN 6, 250 bāri
- Vibrāciju slāpēšanas sistēma (SDS)
- Spiediena samazināšana
- Integrēta degvielas un ķīmijas tvertne
Pielietošanas veidi
- Transportlīdzekļu tīrīšana
- Iekārtu un mašīnu tīrīšana
- Darbnīcas tīrīšana
- Āra teritoriju tīrīšana
- Degvielas uzpildes staciju tīrīšana
- Fasāžu tīrīšana
- Peldbaseinu tīrīšana
- Sporta kompleksu tīrīšana
- Tīrīšana ražošanas procesu laikā
- Ražošanas kompleksu tīrīšana
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
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