Augstspiediena mazgātājs HDS 8/17 CX
Trīsfāžu karstā ūdens augstspiediena tīrītājs HDS 8/17 CX ar šļūtenes spoli ar 15 metru augstspiediena šļūteni, EASY! Force pistoli, eco! efektivitātes režīmu un vadāmību ar vienu pogu.
Viegli lietojams, pārdomāti ergonomisks dizains, ekonomisks un jaudīgs darbības laikā: HDS 8/17 CX karstā ūdens augstspiediena tīrītājs pārsteidz ar aprīkojumu un veiktspēju. Piemēram, tam ir integrēta šļūtenes spole, kurā ir 15 metri augstspiediena šļūtenes. Trīsfāžu mašīnas vadības un mobilitātes koncepcija ar intuitīvu vienas pogas vadāmību, lieliem, izturīgiem riteņiem un stūrēšanas veltni/ritentiņu atvieglo izmantošanu un transportēšanu. EASY! Force augstspiediena pistole izmanto augstspiediena strūklas atsitiena spēku, lai samazinātu noturības spēku līdz nullei, savukārt EASY! Lock ātrizjaucamie savienojumi nodrošina piecas reizes ātrāku darbību nekā parastie skrūvju savienojumi, nemazinot izturību vai kalpošanas laiku. Kärcher unikālais eco! efektivitātes režīms ir saudzīgs pret jūsu maciņu un vidi. Neskaitāmās citas funkcijas, piemēram, praktiski piederumu uzglabāšanas nodalījumi vai tīrīšanas līdzekļa un degvielas tvertnes, kas integrētas tieši izturīgajā šasijā, nodrošina maksimālu komfortu un drošību lietotājam.
Īpašības un ieguvumi
Efektivitāteeco!efektivitātes režīms — ekonomisks un vidi saudzējošs, pat ja lietojat ierīci ilgi. Samazina degvielas patēriņu un CO2 emisijas par 20%. Precīza tīrīšanas līdzekļa dozēšanas ierīce ar skalošanas funkciju.
Ērta lietošanaIntuitīva vadāmība ar lielu vienas pogas izvēles slēdzi. Liela tvertnes atvere ar uzpildes tekni. Mazgāšanas līdzekli var ērti nomainīt pa atveri iekārtas ārpusē.
Iekārtas uzglabāšanaSlēdzams piederumu nodalījums uzgaļiem, rīkiem u.c. Integrēta šļūtenes spole ar 15 m garu augstspiediena šļūteni. Plašam darbības rādiusam un vienkāršai uzglabāšanai (CX modeļi) Integrēts smidzināšanas caurules turētājs ērtai transportēšanai
Uzticamība
- Īpašā vibrāciju slāpēšanas sistēma (SDS) kompensē vibrācijas un spiediena viļņus augstspiediena sistēmā.
- Lielais ūdens filtrs aizsargā sūkni no bojājumiem.
- Ar ūdens mīkstināšanas sistēmu, kas aizsargā sildelementu no pārkaļķošanās.
Pārvietojamība
- "Skrējēja" konstrukcija ar lieliem gumijas riteņiem un grozāmiem ritenīšiem.
- Lieli šasijā integrēti rokturi.
- Iebūvēts pagriešanas rokturis vieglai šķēršļu (piemēram, pakāpienu un apmaļu) pārvarēšanai.
Ietaupiet enerģiju un laiku! EASY!Force augstspiediena pistole un EASY!Lock ātrie savienojumi.
- EASY!Force augstspiediena pistoles risinājums, kas ļauj darboties ilgstoši un bez paguruma.
- Īpaši izturīgi un ilgi kalpojoši EASY!Lock ātrizjaucamie savienojumi. Turklāt tos var pievienot, atvienot piecas reizes ātrāk nekā skrūvjveida savienojumus.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Fāžu skaits (Ph)
|3
|Spriegums (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Caurplūde (l/h)
|290 - 760
|Darba spiediens (bar/MPa)
|30 - 170 / 3 - 17
|Temperatūra (padeve 12°C) (°C)
|maks. 80
|Pieslēgtā elektriskā slodze (kW)
|5.7
|Mazuta patēriņš, pilna slodze (kg/h)
|4.7
|Degvielas patēriņš sildīšanai eco!efficiency režīmā (kg/h)
|3.8
|Barošanas kabelis (m)
|5
|Degvielas tvertne (l)
|15
|Svars (ar piederumiem) (kg)
|110.4
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|119.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|1215 x 650 x 920
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Pistole: EASY!Force Advanced
- Stobrs: 1050 mm
- Power sprausla
Aprīkojums
- Augstspiediena šļūtenes garums: 15 m
- Augstspiediena šļūtenes specifikācija: DN 6, 250 bāri
- Vibrāciju slāpēšanas sistēma (SDS)
- Integrēta augstspiediena šļūtenes spole
- Spiediena samazināšana
- Integrēta degvielas un ķīmijas tvertne
Pielietošanas veidi
- Transportlīdzekļu tīrīšana
- Iekārtu un mašīnu tīrīšana
- Darbnīcas tīrīšana
- Āra teritoriju tīrīšana
- Degvielas uzpildes staciju tīrīšana
- Fasāžu tīrīšana
- Peldbaseinu tīrīšana
- Sporta kompleksu tīrīšana
- Tīrīšana ražošanas procesu laikā
- Ražošanas kompleksu tīrīšana
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
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