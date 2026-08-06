Augstspiediena mazgātājs HDS 12/18-4 SX

Augstspiediena tīrīšanas iekārta tīrīšanai ar karstu ūdeni HDS 12/18-4 SX ar iebūvētu šļūtenes spoli un 20 m spiediena šļūteni pārsteidz ar pārdomātiem piederumiem un vienkāršu pārvietošanu.

Šī karstā ūdens augstspiediena tīrīšanas iekārta, kura ietilpst Kärcher Extra segmentā, īpaši izceļas ar augstu veiktspēju un efektivitāti. Iekārtas HDS 12/18-4 SX plašajā un pārdomātajā piederumu klāstā ietilpst iebūvēta šļūtenes spole ar 20 m garu augstspiediena šļūteni. Pateicoties tam, ka iekārta spēj pārvadīt lielu ūdens daudzumu, vajadzības gadījumā to var izmantot ar diviem izsmidzināšanas stobriem, lai darbotos divatā. Tas ļauj ieekonomēt laiku un darbu paveikt krietni ātrāk. Iekārtas augsto tīrīšanas veiktspēju nodrošina augstas lietderības sūknis, patentēta uzgaļa tehnoloģija, keramikas virzuļi, turbo ventilators, kā arī pārdomāti piederumi. Maksimāli efektīvu tīrīšanu garantē eco!efektivitātes režīms, precīzas tīrīšanas līdzekļa dozēšanas sistēma, kā arī pilnveidota degļa tehnoloģija ūdens sildīšanai, turklāt radot minimālu ietekmi uz vidi. Iekārtu ir viegli manevrēt un vadīt, kas patiesi atvieglo operatora darbu. Tās apkopi atvieglo ērtā piekļuve visiem komponentiem un iespēja operatīvi iegūt informāciju par ekspluatācijas datiem.

Īpašības un ieguvumi
Augsta efektivitāte
  • eco!efficiency režīmā iekārta darbojas ekonomiskākajā temperatūras diapazonā (60°C) ar pilnu ūdens plūsmu
  • Degļa cikli ir optimizēti, lai salīdzinājumā ar pilnas slodzes režīmu samazinātu degvielas patēriņu par 20%.
Uzticamība
  • Īpašā vibrāciju slāpēšanas sistēma (SDS) kompensē vibrācijas un spiediena viļņus augstspiediena sistēmā.
  • Liels, viegli pieejams ūdens filtrs ar smalku sietu, kas aizsargā sūkni no ūdenī esošajām netīrumu daļiņām.
  • Piekļuve iekārtas darbības informācijai par tās izmantošanas ilgumu un nepieciešamajiem apkopes intervāliem.
Maksimāla efektivitāte
  • Īpaši efektīva, testēta un pārbaudīta degļa tehnoloģija.
  • Četrpolu elektromotors ar trīs virzuļu aksiālo sūkni.
  • Motors ar ūdensdzesi maksimālai veiktspējai un kalpošanas ilgumam.
Iekārtas uzglabāšana
  • Ērts gan kreiļiem, gan labročiem.
  • Precīzas dozēšanas vārsts samazina tīrīšanas līdzekļa patēriņu.
Tīrīšanas līdzekļa dozēšana
  • Viegli pārslēgties starp 1. un 2. mazgāšanas līdzekļa tvertni.
  • Pozīcijā "0" skalošana notiek automātiski.
Ietaupiet enerģiju un laiku! EASY!Force augstspiediena pistole un EASY!Lock ātrie savienojumi.
  • Īpaši izturīgi un ilgi kalpojoši EASY!Lock ātrizjaucamie savienojumi. Turklāt tos var pievienot, atvienot piecas reizes ātrāk nekā skrūvjveida savienojumus.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Fāžu skaits (Ph) 3
Spriegums (V) 400
Frekvence (Hz) 50
Caurplūde (l/h) 600 - 1200
Darba spiediens (bar/MPa) 30 - 180 / 3 - 18
Temperatūra (padeve 12°C) (°C) min. 80 - maks. 155
Mazuta patēriņš, pilna slodze (kg/h) 7.7
Degvielas patēriņš sildīšanai eco!efficiency režīmā (kg/h) 6.2
Pieslēgtā elektriskā slodze (kW) 8.4
Barošanas kabelis (m) 5
Degvielas tvertne (l) 25
Svars (ar piederumiem) (kg) 184
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 196
Izmēri (G x P x A) (mm) 1330 x 750 x 1060

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Pistole: EASY!Force Advanced
  • Augstspiediena šļūtenes garums: 20 m
  • Augstspiediena šļūtenes tips: Ilgs kalpošanas laiks
  • Stobrs: 1050 mm
  • Power sprausla
  • Servo Control

Aprīkojums

  • Integrēta augstspiediena šļūtenes spole
  • Spiediena samazināšana
  • Fāžu maiņas kontaktdakša (trīsfāzu)
  • Vibrāciju slāpēšanas sistēma (SDS)
  • Servisa elektronika ar LED ekrānu
  • Divas tvertnes tīrīšanas līdzeklim
  • Aizsardzība darbībai bez ūdens
Augstspiediena mazgātājs HDS 12/18-4 SX
Augstspiediena mazgātājs HDS 12/18-4 SX
Augstspiediena mazgātājs HDS 12/18-4 SX
Augstspiediena mazgātājs HDS 12/18-4 SX
Augstspiediena mazgātājs HDS 12/18-4 SX
Augstspiediena mazgātājs HDS 12/18-4 SX
Augstspiediena mazgātājs HDS 12/18-4 SX
Augstspiediena mazgātājs HDS 12/18-4 SX
Augstspiediena mazgātājs HDS 12/18-4 SX
Augstspiediena mazgātājs HDS 12/18-4 SX
Augstspiediena mazgātājs HDS 12/18-4 SX
Augstspiediena mazgātājs HDS 12/18-4 SX
Augstspiediena mazgātājs HDS 12/18-4 SX
Videos
Pielietošanas veidi
  • Transportlīdzekļu tīrīšana
  • Iekārtu un mašīnu tīrīšana
  • Darbnīcas tīrīšana
  • Āra teritoriju tīrīšana
  • Degvielas uzpildes staciju tīrīšana
  • Fasāžu tīrīšana
  • Peldbaseinu tīrīšana
  • Sporta kompleksu tīrīšana
  • Tīrīšana ražošanas procesu laikā
  • Ražošanas kompleksu tīrīšana
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Atrast HDS 12/18-4 SX rezerves daļas

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Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

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