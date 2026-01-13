Augstspiediena mazgātājs HDS 5/11 U

HDS 5/11 U augstspiediena tīrīšanas iekārta ar ūdens sildītāju ir budžeta klases modelis ar inovatīvu vertikāli veidotu konstrukciju, kas ir īpaši mobils un ergonomisks.

HDS 5/11 U augstspiediena tīrīšanas iekārta ar ūdens sildītāju ir budžeta klases modelis ar inovatīvu vertikāli veidotu konstrukciju, kas tai nodrošina lielisku mobilitāti un ergonomiku. Šī tipa konstrukcija arī ir ļāvusi samazināt iekārtas svaru un panākt ļoti kompaktus gabarītus. Iekārtu ir ļoti viegli transportēt furgontipa vieglajos automobiļos, savukārt lielie riteņi un virzīšanas rokturis ļauj to pārvietot pa nelīdzenām virsmām. Augstu tīrīšanas veiktspēju nodrošina uzlabotas lietderības sūknis, patentētā uzgaļa tehnoloģija, turboventilators, kā arī palielinātā sūkņa efektivitāte. Iekārtas lietošanas ērtums ir panākts pateicoties EASY!Force augstspiediena pistolei, kas efektīvi absorbē augstspiediena strūklas atsitiena spēku, padarot tās mēlītes nospiešanu un turēšanu īpaši vieglu, savukārt EASY!Lock ātrizjaucamie savienojumi ļauj pievienot un atvienot piederumus piecas reizes ātrāk par parastajiem vītņu savienojumiem. Iekārtas konstrukcijā ir paredzētas novietnes šļūtenei un izsmidzinātāja stobram, kas nodrošina maksimālu kompaktumu.

Īpašības un ieguvumi
Augstspiediena mazgātājs HDS 5/11 U: Inovatīva vertikālā tipa konstrukcija
Inovatīva vertikālā tipa konstrukcija
Bez piepūles apiet nelīdzenas virsmas un kāpnes. Lieli riteņi nevienmērīgām virsmām.
Augstspiediena mazgātājs HDS 5/11 U: Ūdens filtrs ar smalku sietu
Ūdens filtrs ar smalku sietu
Efektīvi aizsargā augstspiediena sūkni no netīrumiem. Viegli noņemt no iekārtas ārpuses.
Augstspiediena mazgātājs HDS 5/11 U: Kompakts dizains
Kompakts dizains
Vietu taupoša iekārta, kuru ir viegli pārvietot. Hermētisks no noplūdes pasargāts sūknis un degvielas tvertne iekārtas pārvadāšanai guļus stāvoklī. Ideāli piemērots nelielu dienesta transportlīdzekļu tīrīšanai.
Ietaupiet enerģiju un laiku! EASY!Force augstspiediena pistole un EASY!Lock ātrie savienojumi.
  • EASY!Force augstspiediena pistoles risinājums, kas ļauj darboties ilgstoši un bez paguruma.
  • Īpaši izturīgi un ilgi kalpojoši EASY!Lock ātrizjaucamie savienojumi. Turklāt tos var pievienot, atvienot piecas reizes ātrāk nekā skrūvjveida savienojumus.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Fāžu skaits (Ph) 1
Spriegums (V) 230
Frekvence (Hz) 50
Caurplūde (l/h) 450
Darba spiediens (bar/MPa) 110 / 11
Temperatūra (°C) maks. 80
Pieslēgtā elektriskā slodze (kW) 2.2
Mazuta patēriņš, pilna slodze (kg/h) 2.4
Degvielas tvertne (l) 6.5
Krāsa antracīta
Svars (ar piederumiem) (kg) 68.9
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 77.1
Izmēri (G x P x A) (mm) 618 x 618 x 994

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Pistole: EASY!Force Advanced
  • Augstspiediena šļūtenes garums: 10 m
  • Stobrs: 840 mm

Aprīkojums

  • Spiediena samazināšana
Pielietošanas veidi
  • Transportlīdzekļu tīrīšana
  • Iekārtu un mašīnu tīrīšana
  • Darbnīcas tīrīšana
  • Āra teritoriju tīrīšana
  • Degvielas uzpildes staciju tīrīšana
  • Fasāžu tīrīšana
  • Peldbaseinu tīrīšana
  • Sporta kompleksu tīrīšana
  • Tīrīšana ražošanas procesu laikā
  • Ražošanas kompleksu tīrīšana
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
