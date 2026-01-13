Augstspiediena mazgātājs HDS 5/15 U
Mūsu augstspiediena tīrīšanas iekārta mazgāšanai ar karstu ūdeni HDS 5/15 U pārsteidz arī īpaši kompaktu un ergonomiski pārdomātu vertikālu konstrukciju, kā arī īpaši labiem veiktspējas parametriem.
Pamata klases karstā ūdens augstspiediena mazgāšanas iekārta HDS 5/15 U pārsteidz ar inovatīvu un pārdomātu vertikālu konstrukciju. Tās pārdomātā konstrukcija ir ļāvusi samazināt iekārtas svaru un panākt ļoti kompaktus gabarītus. Iekārtu ir ļoti viegli transportēt furgontipa vieglajos automobiļos, savukārt lielie riteņi un virzīšanas rokturis ļauj to pārvietot pa nelīdzenām virsmām. Augstu tīrīšanas veiktspēju nodrošina uzlabotas lietderības sūknis, patentētā uzgaļa tehnoloģija, turboventilators, kā arī palielinātā sūkņa efektivitāte. Iekārtas lietošanas ērtums ir panākts pateicoties EASY!Force augstspiediena pistolei, kas efektīvi absorbē augstspiediena strūklas atsitiena spēku, padarot tās mēlītes nospiešanu un turēšanu īpaši vieglu, savukārt EASY!Lock ātrizjaucamie savienojumi ļauj pievienot un atvienot piederumus piecas reizes ātrāk par parastajiem vītņu savienojumiem. Iekārtas konstrukcijā ir paredzētas novietnes šļūtenei un izsmidzinātāja stobram, kas nodrošina maksimālu kompaktumu.
Īpašības un ieguvumi
Inovatīva vertikālā tipa konstrukcijaBez piepūles apiet nelīdzenas virsmas un kāpnes. Lieli riteņi nevienmērīgām virsmām.
Ūdens filtrs ar smalku sietuEfektīvi aizsargā augstspiediena sūkni no netīrumiem. Viegli noņemt no iekārtas ārpuses.
Kompakts dizainsVietu taupoša iekārta, kuru ir viegli pārvietot. Hermētisks no noplūdes pasargāts sūknis un degvielas tvertne iekārtas pārvadāšanai guļus stāvoklī. Ideāli piemērots nelielu dienesta transportlīdzekļu tīrīšanai.
Ietaupiet enerģiju un laiku! EASY!Force augstspiediena pistole un EASY!Lock ātrie savienojumi.
- EASY!Force augstspiediena pistoles risinājums, kas ļauj darboties ilgstoši un bez paguruma.
- Īpaši izturīgi un ilgi kalpojoši EASY!Lock ātrizjaucamie savienojumi. Turklāt tos var pievienot, atvienot piecas reizes ātrāk nekā skrūvjveida savienojumus.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|230
|Frekvence (Hz)
|50
|Caurplūde (l/h)
|450
|Darba spiediens (bar/MPa)
|150 / 15
|Temperatūra (°C)
|maks. 80
|Pieslēgtā elektriskā slodze (kW)
|2.7
|Mazuta patēriņš, pilna slodze (kg/h)
|2.4
|Degvielas tvertne (l)
|6.5
|Krāsa
|antracīta
|Svars (ar piederumiem) (kg)
|78
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|86.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|618 x 618 x 994
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Pistole: EASY!Force Advanced
- Augstspiediena šļūtenes garums: 10 m
- Stobrs: 840 mm
Aprīkojums
- Spiediena samazināšana
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Atrast HDS 5/15 U rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.