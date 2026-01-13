Augstspiediena mazgātājs HDS 5/15 UX
Augstspiediena tīrīšanas iekārta mazgāšanai ar karstu ūdeni HDS 5/15 UX ar šļūtenes spoli un 15 m šļūteni. Ļoti kompakta iekārta ar ergonomiski pārdomātu vertikālu konstrukciju un lielu jaudu.
Pamata klases karstā ūdens augstspiediena mazgāšanas iekārta HDS 5/15 UX pārsteidz ar mūsdienīgu un inovatīvu vertikālu konstrukciju. Tās pārdomātā konstrukcija ir ļāvusi samazināt iekārtas svaru un panākt ļoti kompaktus gabarītus. Iekārtu ir ļoti viegli transportēt furgontipa vieglajos automobiļos, savukārt lielie riteņi un virzīšanas rokturis ļauj to pārvietot pa nelīdzenām virsmām. Augstu tīrīšanas veiktspēju garantē uzlabotas lietderības sūknis, patentētā uzgaļa tehnoloģija, turbo ventilators un jaudīgu uzgali netīrumu likvidēšanai — „Dirt Blaster”. Iekārtas lietošanas ērtums ir panākts pateicoties EASY!Force augstspiediena pistolei, kas efektīvi absorbē augstspiediena strūklas atsitiena spēku, padarot tās mēlītes nospiešanu un turēšanu īpaši vieglu, savukārt EASY!Lock ātrizjaucamie savienojumi ļauj pievienot un atvienot piederumus piecas reizes ātrāk par parastajiem vītņu savienojumiem. Iekārtas konstrukcijā ir paredzētas novietnes šļūtenei un izsmidzinātāja stobram, kā arī tai ir iebūvēta šļūtenes pistole ar 15 m garu augstspiediena šļūteni, kas nodrošina maksimālu kompaktumu.
Īpašības un ieguvumi
Integrēta šļūtenes spoleĒrta, droša augstspiediena šļūtenes uzglabāšana. Nodrošina ergonomisku darbību. Īsāks iestatīšanas laiks
Inovatīva vertikālā tipa konstrukcijaBez piepūles apiet nelīdzenas virsmas un kāpnes. Lieli riteņi nevienmērīgām virsmām.
Ūdens filtrs ar smalku sietuEfektīvi aizsargā augstspiediena sūkni no netīrumiem. Viegli noņemt no iekārtas ārpuses.
Kompakts dizains
- Vietu taupoša iekārta, kuru ir viegli pārvietot.
- Hermētisks no noplūdes pasargāts sūknis un degvielas tvertne iekārtas pārvadāšanai guļus stāvoklī.
- Ideāli piemērots nelielu dienesta transportlīdzekļu tīrīšanai.
Ietaupiet enerģiju un laiku! EASY!Force augstspiediena pistole un EASY!Lock ātrie savienojumi.
- EASY!Force augstspiediena pistoles risinājums, kas ļauj darboties ilgstoši un bez paguruma.
- Īpaši izturīgi un ilgi kalpojoši EASY!Lock ātrizjaucamie savienojumi. Turklāt tos var pievienot, atvienot piecas reizes ātrāk nekā skrūvjveida savienojumus.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|230
|Frekvence (Hz)
|50
|Caurplūde (l/h)
|450
|Darba spiediens (bar/MPa)
|150 / 15
|Temperatūra (°C)
|maks. 80
|Pieslēgtā elektriskā slodze (kW)
|2.7
|Mazuta patēriņš, pilna slodze (kg/h)
|2.4
|Degvielas tvertne (l)
|6.5
|Krāsa
|antracīta
|Svars (ar piederumiem) (kg)
|80.5
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|89.7
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|618 x 1163 x 994
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Pistole: EASY!Force Advanced
- Augstspiediena šļūtenes garums: 15 m
- Stobrs: 840 mm
Aprīkojums
- Integrēta augstspiediena šļūtenes spole
- Spiediena samazināšana
Pielietošanas veidi
- Transportlīdzekļu tīrīšana
- Iekārtu un mašīnu tīrīšana
- Darbnīcas tīrīšana
- Āra teritoriju tīrīšana
- Degvielas uzpildes staciju tīrīšana
- Fasāžu tīrīšana
- Peldbaseinu tīrīšana
- Sporta kompleksu tīrīšana
- Tīrīšana ražošanas procesu laikā
- Ražošanas kompleksu tīrīšana