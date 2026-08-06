Augstspiediena mazgātājs HDS 9/18-4 M
Jaudīgs trīsfāzu karstā ūdens augstspiediena tīrītājs HDS 9/18-4 M ar četru polu elektromotoru ar ūdens dzesēšanu, eco!efektivitātes režīmu, divām tīrīšanas līdzekļa tvertnēm un elektronisko servisa kontroli.
HDS 9/18-4 M augstspiediena tīrītājam ir ar ūdeni dzesējams motors, un tas, ka šī iekārta darbojas ar karstu ūdeni, tai ļauj panākt lielisku tīrīšanas rezultātu. Augstu tīrīšanas veiktspēju nodrošina tās patentētā uzgaļa tehnoloģija, keramikas virzuļi, turbo ventilators, kā arī uzlabota sūkņa efektivitāte. Turklāt unikālais eco!efektivitātes režīms, pilnveidota ūdens karsēšanas tehnoloģija, kā ari citas noderīgas aprīkojuma funkcijas (proti, ūdens cietības regulācijas sistēma) nodrošina optimālu līdzsvaru starp maksimālu tīrīšanas efektivitāti un rūpēm par vidi. Īpašu lietotājdraudzīgumu nodrošina inovatīvs un ergonomisks vadības panelis, kā arī pārdomātas novietnes piederumu uzglabāšanai. Iekārtas lietošanas ērtums ir panākts pateicoties EASY!Force augstspiediena pistolei, kas efektīvi absorbē augstspiediena strūklas atsitiena spēku, padarot tās mēlītes lietošanu īpaši vieglu, savukārt EASY!Lock ātrizjaucamie savienojumi ļauj pievienot un atvienot piederumus piecas reizes ātrāk par parastajiem vītņu savienojumiem.
Īpašības un ieguvumi
Efektivitāteeco!efficiency režīmā iekārta darbojas ekonomiskākajā temperatūras diapazonā (60°C) ar pilnu ūdens plūsmu Degļa cikli ir optimizēti, lai salīdzinājumā ar pilnas slodzes režīmu samazinātu degvielas patēriņu par 20%.
Maksimāla efektivitāteĪpaši efektīva, testēta un pārbaudīta degļa tehnoloģija. Četrpolu elektromotors ar trīs virzuļu aksiālo sūkni. Motors ar ūdensdzesi maksimālai veiktspējai un kalpošanas ilgumam.
Drošība lietošanas laikāLielais, integrētais ūdens filtrs ar smalko sietu uzticami pasargā augstspiediena sūkni no netīrumu daļiņām Integrētais atgāzu termostats izslēdz motoru, ja atgāzes temperatūra pārsniedz 300°C Īpašā vibrāciju slāpēšanas sistēma (SDS) kompensē vibrācijas un spiediena viļņus augstspiediena sistēmā.
Iekārtas uzglabāšana
- Droša un ietilpīga piederumu glabāšanas vieta aizsargapģērba, piederumu un tīrīšanas līdzekļu uzglabāšanai.
- Āķis strāvas vada un augstspiediena šļūtenes uzglabāšanai.
Mobilitātes koncepcija
- Lieli gumijas riteņi un grozāmie ritentiņi atvieglo iekārtas pārvietošanu.
- Integrēts pacelšanas balsts vieglai šķēršļu (piemēram, pakāpienu un apmaļu) pārvarēšanai.
Ietaupiet enerģiju un laiku! EASY!Force augstspiediena pistole un EASY!Lock ātrie savienojumi.
- EASY!Force augstspiediena pistoles risinājums, kas ļauj darboties ilgstoši un bez paguruma.
- Īpaši izturīgi un ilgi kalpojoši EASY!Lock ātrizjaucamie savienojumi. Turklāt tos var pievienot, atvienot piecas reizes ātrāk nekā skrūvjveida savienojumus.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Fāžu skaits (Ph)
|3
|Spriegums (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Caurplūde (l/h)
|450 - 900
|Darba spiediens (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Temperatūra (padeve 12°C) (°C)
|min. 80 - maks. 155
|Pieslēgtā elektriskā slodze (kW)
|6.4
|Mazuta patēriņš, pilna slodze (kg/h)
|5.8
|Degvielas patēriņš sildīšanai eco!efficiency režīmā (kg/h)
|4.6
|Barošanas kabelis (m)
|5
|Degvielas tvertne (l)
|25
|Svars (ar piederumiem) (kg)
|158
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|170
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Pistole: EASY!Force Advanced
- Augstspiediena šļūtenes garums: 10 m
- Augstspiediena šļūtenes tips: Ilgs kalpošanas laiks
- Stobrs: 1050 mm
- Power sprausla
- Servo Control
Aprīkojums
- Tīrīšanas līdzekļa funkcija: 20 + 10 l tvertne
- ANTI!Twist sistēma
- Tvertnes tīrīšanas līdzekļiem, katlakmens inhibitoram un degvielai var uzpildīt bez iekārtas atvēršanas
- Vadības panelis ar indikatoriem
- Spiediena samazināšana
- Fāžu maiņas kontaktdakša (trīsfāzu)
- Servisa elektronika ar LED ekrānu
- Divas tvertnes tīrīšanas līdzeklim
- Aizsardzība darbībai bez ūdens
Videos
Pielietošanas veidi
- Transportlīdzekļu tīrīšana
- Iekārtu un mašīnu tīrīšana
- Darbnīcas tīrīšana
- Āra teritoriju tīrīšana
- Degvielas uzpildes staciju tīrīšana
- Fasāžu tīrīšana
- Peldbaseinu tīrīšana
- Sporta kompleksu tīrīšana
- Tīrīšana ražošanas procesu laikā
- Ražošanas kompleksu tīrīšana
Piederumi
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