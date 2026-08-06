Augstspiediena mazgātājs HDS 9/18-4 MX

Jaudīgs trīsfāzu karstā ūdens augstspiediena tīrītājs HDS 9/18-4 MX ar šļūtenes spoli, 20 m spiediena šļūteni, četru polu elektromotoru, eco!efektivitātes režīmu un divām tīrīšanas līdzekļa tvertnēm.

Turklāt HDS 9/18-4 MX augstspiediena tīrītāja motoram ir ūdensdzeses sistēma, iebūvēta šļūteņu spole ar 20 m garu šļūteni. Augstu tīrīšanas veiktspēju nodrošina tās patentētā uzgaļa tehnoloģija, keramikas virzuļi, turbo ventilators, kā arī uzlabota sūkņa efektivitāte. Turklāt unikālais eco!efektivitātes režīms, pilnveidota ūdens karsēšanas tehnoloģija, kā ari citas noderīgas aprīkojuma funkcijas (proti, ūdens cietības regulācijas sistēma) nodrošina optimālu līdzsvaru starp maksimālu tīrīšanas efektivitāti un rūpēm par vidi. Īpašu lietotājdraudzīgumu nodrošina inovatīvs un ergonomisks vadības panelis, kā arī pārdomātas novietnes piederumu uzglabāšanai. Iekārtas lietošanas ērtums ir panākts pateicoties EASY!Force augstspiediena pistolei, kas efektīvi absorbē augstspiediena strūklas atsitiena spēku, padarot tās mēlītes lietošanu īpaši vieglu, savukārt EASY!Lock ātrizjaucamie savienojumi ļauj pievienot un atvienot piederumus piecas reizes ātrāk par parastajiem vītņu savienojumiem.

Īpašības un ieguvumi
Augstspiediena mazgātājs HDS 9/18-4 MX: Efektivitāte
Efektivitāte
eco!efficiency režīmā iekārta darbojas ekonomiskākajā temperatūras diapazonā (60°C) ar pilnu ūdens plūsmu Degļa cikli ir optimizēti, lai salīdzinājumā ar pilnas slodzes režīmu samazinātu degvielas patēriņu par 20%.
Augstspiediena mazgātājs HDS 9/18-4 MX: Maksimāla efektivitāte
Maksimāla efektivitāte
Īpaši efektīva, testēta un pārbaudīta degļa tehnoloģija. Četrpolu elektromotors ar trīs virzuļu aksiālo sūkni. Motors ar ūdensdzesi maksimālai veiktspējai un kalpošanas ilgumam.
Augstspiediena mazgātājs HDS 9/18-4 MX: Drošība lietošanas laikā
Drošība lietošanas laikā
Lielais, integrētais ūdens filtrs ar smalko sietu uzticami pasargā augstspiediena sūkni no netīrumu daļiņām Integrētais atgāzu termostats izslēdz motoru, ja atgāzes temperatūra pārsniedz 300°C Īpašā vibrāciju slāpēšanas sistēma (SDS) kompensē vibrācijas un spiediena viļņus augstspiediena sistēmā.
Iekārtas uzglabāšana
  • Iebūvēta šļūtenes spole ar 20 m garu augstspiediena šļūteni. Plašs iekārtas darbības rādiuss un vienkārša tās uzglabāšana.
  • Ietilpīga novietne, piemēram, tīrīšanas līdzekļu, cimdu vai instrumentu uzglabāšanai.
Mobilitātes koncepcija
  • Lieli gumijas riteņi un grozāmie ritentiņi atvieglo iekārtas pārvietošanu.
  • Integrēts pacelšanas balsts vieglai šķēršļu (piemēram, pakāpienu un apmaļu) pārvarēšanai.
Ietaupiet enerģiju un laiku! EASY!Force augstspiediena pistole un EASY!Lock ātrie savienojumi.
  • EASY!Force augstspiediena pistoles risinājums, kas ļauj darboties ilgstoši un bez paguruma.
  • Īpaši izturīgi un ilgi kalpojoši EASY!Lock ātrizjaucamie savienojumi. Turklāt tos var pievienot, atvienot piecas reizes ātrāk nekā skrūvjveida savienojumus.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Fāžu skaits (Ph) 3
Spriegums (V) 400
Frekvence (Hz) 50
Caurplūde (l/h) 450 - 900
Darba spiediens (bar/MPa) 30 - 180 / 3 - 18
Temperatūra (padeve 12°C) (°C) min. 80 - maks. 155
Pieslēgtā elektriskā slodze (kW) 6.4
Mazuta patēriņš, pilna slodze (kg/h) 5.8
Degvielas patēriņš sildīšanai eco!efficiency režīmā (kg/h) 4.6
Barošanas kabelis (m) 5
Degvielas tvertne (l) 25
Svars (ar piederumiem) (kg) 164.1
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 176.1
Izmēri (G x P x A) (mm) 1330 x 750 x 1060

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Pistole: EASY!Force Advanced
  • Augstspiediena šļūtenes garums: 20 m
  • Augstspiediena šļūtenes tips: Ilgs kalpošanas laiks
  • Stobrs: 1050 mm
  • Power sprausla
  • Servo Control

Aprīkojums

  • Tīrīšanas līdzekļa funkcija: 20 + 10 l tvertne
  • Integrēta augstspiediena šļūtenes spole
  • ANTI!Twist sistēma
  • Tvertnes tīrīšanas līdzekļiem, katlakmens inhibitoram un degvielai var uzpildīt bez iekārtas atvēršanas
  • Vadības panelis ar indikatoriem
  • Spiediena samazināšana
  • Fāžu maiņas kontaktdakša (trīsfāzu)
  • Servisa elektronika ar LED ekrānu
  • Divas tvertnes tīrīšanas līdzeklim
  • Aizsardzība darbībai bez ūdens
Augstspiediena mazgātājs HDS 9/18-4 MX
Augstspiediena mazgātājs HDS 9/18-4 MX
Augstspiediena mazgātājs HDS 9/18-4 MX
Augstspiediena mazgātājs HDS 9/18-4 MX
Augstspiediena mazgātājs HDS 9/18-4 MX
Augstspiediena mazgātājs HDS 9/18-4 MX
Augstspiediena mazgātājs HDS 9/18-4 MX
Augstspiediena mazgātājs HDS 9/18-4 MX
Augstspiediena mazgātājs HDS 9/18-4 MX
Augstspiediena mazgātājs HDS 9/18-4 MX
Augstspiediena mazgātājs HDS 9/18-4 MX
Augstspiediena mazgātājs HDS 9/18-4 MX
Augstspiediena mazgātājs HDS 9/18-4 MX
Videos
Pielietošanas veidi
  • Transportlīdzekļu tīrīšana
  • Iekārtu un mašīnu tīrīšana
  • Darbnīcas tīrīšana
  • Āra teritoriju tīrīšana
  • Degvielas uzpildes staciju tīrīšana
  • Fasāžu tīrīšana
  • Peldbaseinu tīrīšana
  • Sporta kompleksu tīrīšana
  • Tīrīšana ražošanas procesu laikā
  • Ražošanas kompleksu tīrīšana
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Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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