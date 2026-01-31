Augstspiediena mazgātājs HDS 9/20-4 M Classic

Uzticama un viegli lietojama karstā ūdens augstspiediena tīrīšanas iekārta ar augstvērtīgu kloķvārpstas sūkni izturīgā tērauda cauruļu rāmī . Izcila cenas un veiktspējas attiecība.

Kärcher karstā ūdens augstspiediena tīrīšanas iekārta HDS 9/20-4 M Classic ar saviem pārbaudītajiem, īpaši jaudīgajiem un uzticamajiem elementiem nodrošinās visvienkāršāko darbību, vieglu apkopi un labāko tīrīšanas rezultātu. Izturīgais kloķvārpstas sūknis, ko no piesārņojuma pasargā ūdens filtrs, un zemapgriezienu četrpolu elektromotors gādās par augstu veiktspēju un ilgstošu darbību. Atvērtā konstrukcija ļaus Jums viegli piekļūt visām svarīgākajām detaļām, savukārt par maksimālu drošību garantēs izturīgs tērauda cauruļu rāmis . Tāpēc HDS 9/20-4 M Classic mazgātājs ir piemērots pat visgrūtākajiem darbiem skarbos apstākļos, piemēram, būvlaukumos vai lauksaimniecībā. Iekārtas pārvietošanu uz darbības vietu un no tās atvieglo integrētie āķi celtnim un lieli, pret caurduršanu izturīgi riteņi. Vidējās klases iekārta standartā ir aprīkota arī ar Classic augstspiediena pistoli, 30 litru degvielas tvertni ilgiem darba cēlieniem un praktiskām piederumu glabāšanas iespējām.

Īpašības un ieguvumi
Augstspiediena mazgātājs HDS 9/20-4 M Classic: Izturīgs un ilgmūžīgs
Izturīgs un ilgmūžīgs
Izturīgs tērauda cauruļu rāmis uzticami aizsargā iekārtu pret bojājumiem. Pieejamība ērtai tehniskajai apkopei
Augstspiediena mazgātājs HDS 9/20-4 M Classic: Uzticamība
Uzticamība
Izturīgs Kärcher kvalitātes kloķvārpstas sūknis. Pārbaudīta drošības tehnoloģija: termostats, drošības vārsts un ūdens filtrs.
Augstspiediena mazgātājs HDS 9/20-4 M Classic: Efektīva degļa tehnoloģija
Efektīva degļa tehnoloģija
Augsta efektivitāte, zems izmešu līmenis un ilgs kalpošanas mūžs. Par ilgākiem darba cēlieniem gādā 30 l degvielas tvertne. eco!efficiency režīmā iekārta darbojas ekonomiskākajā temperatūras diapazonā (60°C) ar pilnu ūdens plūsmu
Lieliska mobilitāte
  • Lieli, pret caurduršanu izturīgi riteņi drošai manevrēšanai pat uz nelīdzenām virsmām.
  • Ar celtnim paredzētu āķi vieglai pārvietošanai.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Fāžu skaits (Ph) 3
Spriegums (V) 400
Frekvence (Hz) 50
Caurplūde (l/h) 300 - 900
Darba spiediens (bar/MPa) 30 - 200 / 3 - 20
Temperatūra (padeve 12°C) (°C) maks. 80
Pieslēgtā elektriskā slodze (kW) 7
Mazuta patēriņš, pilna slodze (kg/h) 5.8
Degvielas patēriņš sildīšanai eco!efficiency režīmā (kg/h) 4.7
Barošanas kabelis (m) 5
Degvielas tvertne (l) 30
Svars (ar piederumiem) (kg) 124
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 134
Izmēri (G x P x A) (mm) 1075 x 722 x 892

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Pistole: Standarta
  • Augstspiediena šļūtenes garums: 10 m
  • Augstspiediena šļūtenes specifikācija: ID 8, 315 bar
  • Stobrs: 1050 mm
  • Power sprausla

Aprīkojums

  • ANTI!Twist sistēma
  • Spiediena samazināšana
  • Fāžu maiņas kontaktdakša (trīsfāzu)
Augstspiediena mazgātājs HDS 9/20-4 M Classic
Augstspiediena mazgātājs HDS 9/20-4 M Classic
Augstspiediena mazgātājs HDS 9/20-4 M Classic
Augstspiediena mazgātājs HDS 9/20-4 M Classic
Augstspiediena mazgātājs HDS 9/20-4 M Classic
Augstspiediena mazgātājs HDS 9/20-4 M Classic
Videos
Pielietošanas veidi
  • Transportlīdzekļu tīrīšana
  • Iekārtu un mašīnu tīrīšana
  • Darbnīcas tīrīšana
  • Āra teritoriju tīrīšana
  • Degvielas uzpildes staciju tīrīšana
  • Fasāžu tīrīšana
  • Peldbaseinu tīrīšana
  • Sporta kompleksu tīrīšana
  • Tīrīšana ražošanas procesu laikā
  • Ražošanas kompleksu tīrīšana
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Atrast HDS 9/20-4 M Classic rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija