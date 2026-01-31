Augstspiediena mazgātājs HDS 9/20-4 M Classic
Uzticama un viegli lietojama karstā ūdens augstspiediena tīrīšanas iekārta ar augstvērtīgu kloķvārpstas sūkni izturīgā tērauda cauruļu rāmī . Izcila cenas un veiktspējas attiecība.
Kärcher karstā ūdens augstspiediena tīrīšanas iekārta HDS 9/20-4 M Classic ar saviem pārbaudītajiem, īpaši jaudīgajiem un uzticamajiem elementiem nodrošinās visvienkāršāko darbību, vieglu apkopi un labāko tīrīšanas rezultātu. Izturīgais kloķvārpstas sūknis, ko no piesārņojuma pasargā ūdens filtrs, un zemapgriezienu četrpolu elektromotors gādās par augstu veiktspēju un ilgstošu darbību. Atvērtā konstrukcija ļaus Jums viegli piekļūt visām svarīgākajām detaļām, savukārt par maksimālu drošību garantēs izturīgs tērauda cauruļu rāmis . Tāpēc HDS 9/20-4 M Classic mazgātājs ir piemērots pat visgrūtākajiem darbiem skarbos apstākļos, piemēram, būvlaukumos vai lauksaimniecībā. Iekārtas pārvietošanu uz darbības vietu un no tās atvieglo integrētie āķi celtnim un lieli, pret caurduršanu izturīgi riteņi. Vidējās klases iekārta standartā ir aprīkota arī ar Classic augstspiediena pistoli, 30 litru degvielas tvertni ilgiem darba cēlieniem un praktiskām piederumu glabāšanas iespējām.
Īpašības un ieguvumi
Izturīgs un ilgmūžīgsIzturīgs tērauda cauruļu rāmis uzticami aizsargā iekārtu pret bojājumiem. Pieejamība ērtai tehniskajai apkopei
UzticamībaIzturīgs Kärcher kvalitātes kloķvārpstas sūknis. Pārbaudīta drošības tehnoloģija: termostats, drošības vārsts un ūdens filtrs.
Efektīva degļa tehnoloģijaAugsta efektivitāte, zems izmešu līmenis un ilgs kalpošanas mūžs. Par ilgākiem darba cēlieniem gādā 30 l degvielas tvertne. eco!efficiency režīmā iekārta darbojas ekonomiskākajā temperatūras diapazonā (60°C) ar pilnu ūdens plūsmu
Lieliska mobilitāte
- Lieli, pret caurduršanu izturīgi riteņi drošai manevrēšanai pat uz nelīdzenām virsmām.
- Ar celtnim paredzētu āķi vieglai pārvietošanai.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Fāžu skaits (Ph)
|3
|Spriegums (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Caurplūde (l/h)
|300 - 900
|Darba spiediens (bar/MPa)
|30 - 200 / 3 - 20
|Temperatūra (padeve 12°C) (°C)
|maks. 80
|Pieslēgtā elektriskā slodze (kW)
|7
|Mazuta patēriņš, pilna slodze (kg/h)
|5.8
|Degvielas patēriņš sildīšanai eco!efficiency režīmā (kg/h)
|4.7
|Barošanas kabelis (m)
|5
|Degvielas tvertne (l)
|30
|Svars (ar piederumiem) (kg)
|124
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|134
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|1075 x 722 x 892
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Pistole: Standarta
- Augstspiediena šļūtenes garums: 10 m
- Augstspiediena šļūtenes specifikācija: ID 8, 315 bar
- Stobrs: 1050 mm
- Power sprausla
Aprīkojums
- ANTI!Twist sistēma
- Spiediena samazināšana
- Fāžu maiņas kontaktdakša (trīsfāzu)
Videos
Pielietošanas veidi
- Transportlīdzekļu tīrīšana
- Iekārtu un mašīnu tīrīšana
- Darbnīcas tīrīšana
- Āra teritoriju tīrīšana
- Degvielas uzpildes staciju tīrīšana
- Fasāžu tīrīšana
- Peldbaseinu tīrīšana
- Sporta kompleksu tīrīšana
- Tīrīšana ražošanas procesu laikā
- Ražošanas kompleksu tīrīšana
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
