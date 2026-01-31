Karstā ūdens ģenerators HG 43
Pateicoties efektīvajai un zemu emisiju degļa tehnoloģiju ar 43 kW siltumatdevi, mūsu HG 43 ūdens sildītājs var pārvērst jebkuru augstspiediena tīrītāju par efektīvu karstā ūdens iekārtu.
Mūsu HG 43 karstā ūdens sildierīce ir izmaksu ziņā efektīvs risinājums, kas ikvienu jūsu esošo aukstā ūdens augstspiediena tīrītāju ļaus padarīt par iekārtu, kas tīra ar karstu ūdeni, neatkarīgi no tā, vai tā ir, vai nav Kärcher iekārta. Tas derēs jebkura vecuma vai veiktspējas ierīcei. Augstspiediena tīrīšanai izmantojot karsto ūdeni, jūs ietaupāt mazgāšanas līdzekli, kā arī daudz ātrāk panākat labāku rezultātu, jo īpaši ja runa ir par eļļainu un taukainu vai ieēdušos netīrumu noņemšanu. Turklāt darba spiedienu var samazināt, lai aizsargātu jutīgas virsmas, vienlaikus garantējot nemainīgi augstu tīrīšanas efektivitāti. Tehniski uzlabotais deglis ar 43 kW sildīšanas jaudu, nodrošina augstu efektivitāti un zemas emisiju vērtības. Mūsu pārbaudītā un testētā drošības tehnoloģija ar drošības bloku un spiediena slēdzi, aizsardzības sistēmu pret ūdens nepietiekamību, kā arī īpašā slāpēšanas sistēma (SDS), kas sildelementu pasargā no vibrācijas, garantē ilgu iekārtas kalpošanas laiku. Visi iekārtas komponenti ir izgatavoti tā, lai tos varētu izmantot ilgstoši, un tās cauruļveida rāmis ļauj to izmantot arī nelabvēlīgos apstākļos.
Īpašības un ieguvumi
Īpaši ilgmūžīga un izturīga iekārtaĪpaši efektīva, testēta un pārbaudīta degļa tehnoloģija, kas radīta Vācijā. Testos pārbaudītā Kärcher drošības tehnoloģija garantē optimālu pašas iekārtas un tās operatora aizsardzību. Izturīgs cauruļveida aizsargrāmis nodrošina aizsardzību, nepārtraukti intensīvi izmantojot ierīci
Augsta tīrīšanas veiktspēja, ko nodrošina karstais ūdensĪsāks tīrīšanas laiks un mazākas darbaspēka izmaksas. Daudz efektīvāk tiek galā ar eļļainiem traipiem un smērvielu paliekām. Efektīvi iznīcina baktērijas, tādējādi aizsargājot jutīgas virsmas.
Ļoti viegli kopt.Viegli piekļūt visiem komponentiem, lai veiktu tehnisko apkopi. Ar degvielas filtru un noņemamu degvielas tvertni ērtai tīrīšanai.
Īpaši vienkārša lietošana
- Intuitīva vadāmība ar lielu vienas pogas izvēles slēdzi.
- Pirmklasīga vadāmība pateicoties lielām gumijas riepām un grozāmiem ritenīšiem ar stāvbremzi.
- Visas piederumu detaļas var uzglabāt tieši uz ierīces.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Sildīšanas jauda (kW)
|43
|Temperatūra (padeve 12°C) (°C)
|maks. 80
|55 °C ∆ T @ (l/h)
|600
|Svars bez piederumiem (kg)
|88.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|100.5
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|1000 x 850 x 1080
