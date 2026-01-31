Karstā ūdens ģenerators HG 64
Iegādājoties mūsu HG 64 ūdens sildierīci (kura jauda ir 64 kW), jūs ar minimāliem ieguldījumiem varēsiet pārvērst jebkuru aukstā ūdens augstspiediena tīrītāju par karstā ūdens iekārtu ar augstāku tīrīšanas veiktspēju.
Darbojoties ar augstspiediena tīrītājiem, jūs varat panākt par 35 % ātrāku un labāku rezultātu, ja izmantosiet karstu ūdeni, nekā aukstu. Mūsu HG 64 ūdens sildierīce ir izmaksu ziņā efektīvs risinājums, lai modernizētu jūsu augstā ūdens iekārtu, neatkarīgi no tā, cik tā ir veca, tās veiktspējas vai ražotāja. Karstais ūdens šķīdina taukus, eļļainus un cietus netīrumus daudz efektīvāk nekā auksts ūdens, un tādējādi ļauj ietaupīt uz mazgāšanas līdzekļa rēķina. Tas arī efektīvi iedarbojas uz baktērijām, un jums ir iespēja samazināt darba spiedienu, lai aizsargātu jutīgas virsmas, vienlaikus garantējot nemainīgi augstu tīrīšanas efektivitāti. Karstā ūdens ģenerators, ko pret bojājumiem aizsargā cauruļveida rāmis, ir projektēts ilgai lietošanai, un tam ir drošības bloks ar spiediena slēdzi, tukšgaitas sūknēšanas aizsardzība, kā arī efektīvs, zemu izmešu un ilgi kalpojošs deglis ar 64 kW attīstīto jaudu. Papildus tam īpašā slāpēšanas sistēma efektīvi pasargā sildelementu no vibrācijām, tādējādi paildzinot tā darbmūžu.
Īpašības un ieguvumi
Īpaši ilgmūžīga un izturīga iekārtaĪpaši efektīva, testēta un pārbaudīta degļa tehnoloģija, kas radīta Vācijā. Testos pārbaudītā Kärcher drošības tehnoloģija garantē optimālu pašas iekārtas un tās operatora aizsardzību. Izturīgs cauruļveida aizsargrāmis nodrošina aizsardzību, nepārtraukti intensīvi izmantojot ierīci
Augsta tīrīšanas veiktspēja, ko nodrošina karstais ūdensĪsāks tīrīšanas laiks un mazākas darbaspēka izmaksas. Daudz efektīvāk tiek galā ar eļļainiem traipiem un smērvielu paliekām. Efektīvi iznīcina baktērijas, tādējādi aizsargājot jutīgas virsmas.
Ļoti viegli kopt.Viegli piekļūt visiem komponentiem, lai veiktu tehnisko apkopi. Ar degvielas filtru un noņemamu degvielas tvertni ērtai tīrīšanai.
Īpaši vienkārša lietošana
- Intuitīva vadāmība ar lielu vienas pogas izvēles slēdzi.
- Pirmklasīga vadāmība pateicoties lielām gumijas riepām un grozāmiem ritenīšiem ar stāvbremzi.
- Visas piederumu detaļas var uzglabāt tieši uz ierīces.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Sildīšanas jauda (kW)
|64
|Temperatūra (padeve 12°C) (°C)
|maks. 80
|55 °C ∆ T @ (l/h)
|900
|Svars bez piederumiem (kg)
|124.2
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|136.6
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|1000 x 850 x 1080
Videos
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Atrast HG 64 rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.