Ultra augstspiediena tīrītājs HD 13/35 Ge Cage

Šis produkts izmanto līdz 350 bāru spiedienu, lai notīrītu ieēdušos netīrumus. Iekārtas izturīgā konstrukcija nodrošina visaptverošu aizsardzību un pieļauj drošu iekraušanu ar celtni. Ar rolleru principu ērtai pārvietošanai.

Līdz pat 350 bāru darba spiediens efektīvi notīra pat ieēdušos netīrumus. Izturīgs rāmis aizsargā iekārtu un ļauj to droši ielādēt ar pacēlāju. Groza princips vienkāršai transportēšanai un daudzi citi konstruktīvie risinājumi padara šo mašīnu par pirmo izvēli profesionālai lietošanai. Ērts un parocīgs. Slokšņu turētājs un integrētais šļūtenes āķis nodrošina to, ka piederumi vienmēr ir pa rokai uz iekārtas. Stundu skaitītājs vienmēr rāda precīzu sūkņa darba laiku. Droša uzglabāšana. Piederumi un darbarīki tiek glabāti drošā kastē. Viegli pārvietot. Stumjamu ratu princips ļauj viegli pārvietot mašīnu pat grūti pieejamās vietās. Uzticams un drošs: KÄRCHER augstas veiktspējas kloķvārpstas sūknis nodrošina optimālu spiedienu. Pēc izvēles pieejama funkcija — izslēgšanās , ja darbība notiek tukšgaitā — pasargā mašīnu un lietotāju.

Īpašības un ieguvumi
Rūpnieciskā pistole
  • Izturīgs un stabils. Jaunā Kärcher pistole tika radīta īpaši intensīvas izmantošanas vajadzībām
Caurplūdes regulēšana
  • Gaidstāves režīmā ātrums tiek automātiski samazināts. Tas pasargā motoru un taupa enerģiju
Pārvietojamība
Maksimāla neatkarība
Specifikācijas

Tehniskie dati

Darba spiediens (bar/MPa) 100 - maks. 350 / 10 - 35
Caurplūde (l/h) 500 - 1300
Ieplūdes temperatūra (°C) maks. 60
Degviela Benzīns
Motora ražotājs Honda
Motora tips GX 690
Dzinēja jauda (kW) 16
Sūkņa tips Maksimāla veiktspēja Kärcher kloķvārpstas sūknis
Svars bez piederumiem (kg) 122
Svars (ar piederumiem) (kg) 150
Izmēri (G x P x A) (mm) 930 x 800 x 920

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Pistole: Pistole īpaši intensīvas izmantošanas vajadzībām
  • Nerūsējošā tērauda stobrs: 700 mm
  • Plakanās strūklas uzgalis

Aprīkojums

  • Elektroniskais starteris
  • Augstspiediena šļūtenes garums: 10 m
  • Augstspiediena šļūtenes tips: Lieljaudas iekārta
  • Drošības vārsts
  • Darba stundu skaitītājs
