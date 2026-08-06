Ultra augstspiediena tīrītājs HD 18/50-4 Cage Classic
HD 18/50-4 Cage Classic ir ir visjaudīgākais augsta spiediena tīrītājs mūsu UHP (īpaši augsta spiediena) kompaktklases iekārtu klasē. Tas ir mobils un ar izturīgu režģa konstrukciju. Tam ir 500 bāru darba spiediens, ūdens plūsmas ātrums līdz 30 l/min. un tīrīšanas veiktspēja līdz pat 30 kW.
Šai iekārtai ir ļoti plašas pielietošanas iespējas, jo ir īpaši mobila un kompakta, un vienlaikus garantē optimālu virsmu tīrīšanas rezultātu. HD 18/50-4 Cage Classic ir lielisks tīrītājs no Kärcher UHP (īpaši augsta spiediena) kompaktklases. Tam ir izturīgs režģa korpuss, un tas nodrošina tīrīšanas veiktspēju līdz pat 30 kW. Pateicoties tā 500 bāru darba spiedienam un ūdens plūsmas ātrumam 30 l/min., iekārta uzticami un ātri savāc pat visgrūtāk notīrāmos netīrumus, kas to padara ideāli piemērotu izmantošanai tīrīšanas darbiem celtniecībā, tirdzniecības un rūpnieciskās ražošanas nozarē, kā arī transporta sektorā. Pagriežams slēdzis ar intuitīvu vadāmību, kā arī mērķtiecīgi izvēlēts elektronisko komponentu minimālisms nozīmē, ka šo ierīci ir ļoti vienkārši lietot. Pateicoties iekārtas pārdomātajai ergonomikai, nelielajam svaram, četriem lieliem riteņiem un integrēto vietu stiprinājuma āķim, jūs ērti varēsiet to pārvietot arī pār nelīdzenu apvidu. Vajadzības gadījumā HD 18/50-4 Cage Classic var ērti transportēt, izmantojot dakšu pacēlāju. Tādējādi to viegli nogādāsiet vajadzīgajā tīrīšanas darbu vietā.
Īpašības un ieguvumi
Liels iebūvēts ūdens filtrs
- Zemas apkopes un uzturēšanas izmaksas.
- Nodrošina ilgu kalpošanas laiku visām augstspiediena komponentēm
Lieliska mobilitāte
- Lieli riteņi, kā arī optimāli izvietots smaguma centrs, nodrošina iekārtas augstu mobilitātes pakāpi, neskatoties uz tās kompaktajiem izmēriem.
- Praktiska stiprinājuma vieta āķim ļauj iekārtu viegli pārvietot, arī pār nelīdzenu apvidu.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Darba spiediens (bar/MPa)
|maks. 500 / maks. 50
|Caurplūde (l/h)
|1800
|Ieplūdes temperatūra (°C)
|maks. 60
|Degviela
|Elektrisks
|Dzinēja jauda (kW)
|30
|Fāžu skaits (Ph)
|3
|Spriegums (V)
|380 - 415
|Frekvence (Hz)
|50
|Sūkņa tips
|Kloķvārpsta
|Svars bez piederumiem (kg)
|307
|Svars (ar piederumiem) (kg)
|321
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|331.5
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|747 x 1317 x 1093
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Pistole: Pistole īpaši intensīvas izmantošanas vajadzībām
- Nerūsējošā tērauda stobrs: 700 mm
- Plakanās strūklas uzgalis
Aprīkojums
- Augstspiediena šļūtenes garums: 20 m
- Augstspiediena šļūtenes tips: Lieljaudas iekārta
- Drošības vārsts
- Darba stundu skaitītājs
Videos
Pielietošanas veidi
- Krāsas un rūsas noņemšanai no metāla virsmām.
- Aļģu, gliemeņu un kaļķa nogulšņu noņemšanai no kuģu korpusiem.
- Klāju, iekraušanas platformu un kravas konteineru tīrīšanai.
- Gružu savākšanai uz lidostu skrejceļiem
- Cauruļu, tvertņu un citu tilpņu tīrīšanai uz naftas platformām.
- Vispārējai tvertņu, kā arī siltummaiņu cauruļu tīrīšanai.
- Kravas automašīnu / autocisternu, transportlīdzekļu un aprīkojuma tīrīšanai.
- Krāsošanas kameru, noteku režģu un mašīnu detaļu tīrīšanai.
- Būvniecības tehnikas un tās komponentu, piemēram, ķēžu, maisīšanas instrumentu vai maisīšanas tvertņu tīrīšanai.
- Celtniecības iekārtu, piemēram, veidņu un sastatņu, kā arī transportlīdzekļu tīrīšanai.