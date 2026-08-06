Ultra augstspiediena tīrītājs HD 9/100-4 Cage Adv

HD 9/100-4 Cage Adv ir daudzpusīgs augstspiediena tīrītājs, kas efektīvi notīra pat visnoturīgākos netīrumus. Šis sevišķi augsta spiediena tīrītājs ir aprīkots ar īpaši izturīgu UHP pistoli un 1000 bāru darba spiedienu, nodrošina ūdens plūsmu 900 l/st.

Mūsu sevišķi augsta spiediena tīrītājam HD 9/100-4 Cage Adv no Kärcher UHP kompaktklases ir parocīga UHP pistole, un tas efektīvi noņem visieēdušākos netīrumus, kādi sastopami, piemēram būvniecības objektos vai dažādos ražošanas objektos. To darbina ļoti jaudīgs WOMA rūpniecības klases augstspiediena sūknis. Pateicoties 1000 bāru darba spiedienam un plūsmas ātrumam 900 l/st., šī iekārta nodrošina vislabāko tīrīšanas rezultātu.

Īpašības un ieguvumi
Ultra augstspiediena tīrītājs HD 9/100-4 Cage Adv: Jaudīgs rūpnieciski izmantojams augstspiediena sūknis
Jaudīgs rūpnieciski izmantojams augstspiediena sūknis
No karbīda izgatavotais gremdvirzulis garantē ilgu sūkņa kalpošanas laiku. Tās pārdomātais komponentu izvietojums ļauj viegli nomainīt tādas nodilstošas detaļas, kā vārstus, blīves un virzuļus. Centriski izvietots vārsts — maksimālam motora piepildījuma koeficientam.
Ultra augstspiediena tīrītājs HD 9/100-4 Cage Adv: Ergonomiska strūklas pistole
Ergonomiska strūklas pistole
Ergonomisks rokturis un viegla konstrukcija parocīgai lietošanai. Viegli nospiest un turēt gaili, lai varētu darboties bez liekas piepūles.
Ultra augstspiediena tīrītājs HD 9/100-4 Cage Adv: Pārspiediena vārsts
Pārspiediena vārsts
Pārspiediena vārsts šļūtenē samazina spiedienu, tādējādi padarot to elastīgu, tiklīdz kā tiek atlaists pistoles sprūds. Tādējādi spiediens šļūtenē uzkrājas pakāpeniski, un tādējādi tiek absorbēts strūklas atsitiena spēks, kas rodas, nospiežot pistoles sprūdu.
Lieliska mobilitāte
  • Lieli riteņi, kā arī optimāli izvietots smaguma centrs, nodrošina iekārtas augstu mobilitātes pakāpi, neskatoties uz tās kompaktajiem izmēriem.
  • Praktiska stiprinājuma vieta āķim ļauj iekārtu viegli pārvietot, arī pār nelīdzenu apvidu.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Darba spiediens (bar/MPa) 1000 / 100
Caurplūde (l/h) 978
Ieplūdes temperatūra (°C) 45
Degviela Elektrisks
Dzinēja jauda (kW) 35
Fāžu skaits (Ph) 3
Spriegums (V) 380 - 415
Frekvence (Hz) 50
Sūkņa tips Kloķvārpsta
Svars bez piederumiem (kg) 385
Svars (ar piederumiem) (kg) 376.5
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 380
Izmēri (G x P x A) ( ) 1385 x 790 x 1090

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Pistole: Īpaši augsta spiediena pistole (Dry Shut)
  • Nerūsējošā tērauda stobrs: 750 mm
  • Plakanās strūklas uzgalis

Aprīkojums

  • Augstspiediena šļūtenes garums: 20 m
  • Drošības vārsts
  • Darba stundu skaitītājs
Ultra augstspiediena tīrītājs HD 9/100-4 Cage Adv
Ultra augstspiediena tīrītājs HD 9/100-4 Cage Adv
Ultra augstspiediena tīrītājs HD 9/100-4 Cage Adv
Ultra augstspiediena tīrītājs HD 9/100-4 Cage Adv
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Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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