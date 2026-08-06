Ultra augstspiediena tīrītājs HD 9/100-4 Cage Classic
HD 9/100-4 Cage Classic sevišķi augsta spiediena tīrīšanas iekārta izceļas ar 1000 bāru darba spiedienu, 900 litri/stundā plūsmas ātrumu un īpašu pistoli. Šī iekārta efektīvi notīra pat visnoturīgākos netīrumus.
Tas to padara ideāli piemērotu universālai izmantošanai būvniecības un ražošanas uzņēmumu objektu tīrīšanai. HD 9/100-4 Cage Classic ir mūsu daudzpusīgais sevišķi augsta spiediena tīrītājs no Kärcher UHP kompaktklases iekārtu sērijas. To darbina ļoti jaudīgs WOMA rūpniecības klases augstspiediena sūknis. HD 9/100-4 sevišķi augsta spiediena tīrīšanas iekārta izceļas ar 1000 bāru darba spiedienu, lielu plūsmas ātrumu (900 l/st.) un īpašu pistoli, kas viss tai ļauj ātri un uzticami tikt galā pat ar visnoturīgākajiem netīrumiem.
Īpašības un ieguvumi
Jaudīgs rūpnieciski izmantojams augstspiediena sūknisNo karbīda izgatavotais gremdvirzulis garantē ilgu sūkņa kalpošanas laiku. Tās pārdomātais komponentu izvietojums ļauj viegli nomainīt tādas nodilstošas detaļas, kā vārstus, blīves un virzuļus. Centriski izvietots vārsts — maksimālam motora piepildījuma koeficientam.
Vienkārša lietošanā WOMA pistoleErgonomisks rokturis un viegla konstrukcija parocīgai lietošanai. Viegli nospiest un turēt gaili, lai varētu darboties bez liekas piepūles.
Īpaši ilgmūžīga un izturīga iekārtaZemas ekspluatācijas un apkalpošanas izmaksas. Tādējādi spiediens šļūtenē uzkrājas pakāpeniski, un tādējādi tiek absorbēts strūklas atsitiena spēks, kas rodas, nospiežot pistoles sprūdu.
Lieliska mobilitāte
- Lieli riteņi, kā arī optimāli izvietots smaguma centrs, nodrošina iekārtas augstu mobilitātes pakāpi, neskatoties uz tās kompaktajiem izmēriem.
- Praktiska stiprinājuma vieta āķim ļauj iekārtu viegli pārvietot, arī pār nelīdzenu apvidu.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Darba spiediens (bar/MPa)
|1000 / 100
|Caurplūde (l/h)
|980
|Ieplūdes temperatūra (°C)
|45
|Degviela
|Elektrisks
|Dzinēja jauda (kW)
|35
|Fāžu skaits (Ph)
|3
|Spriegums (V)
|380 - 415
|Frekvence (Hz)
|50
|Sūkņa tips
|Kloķvārpsta
|Svars bez piederumiem (kg)
|378
|Svars (ar piederumiem) (kg)
|392
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|395.5
|Izmēri (G x P x A) ( )
|1395 x 789 x 1088
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Pistole: Īpaši augsta spiediena pistole (Dump Gun)
- Nerūsējošā tērauda stobrs: 750 mm
- Plakanās strūklas uzgalis
Aprīkojums
- Augstspiediena šļūtenes garums: 20 m
- Drošības vārsts
- Darba stundu skaitītājs
Videos
Pielietošanas veidi
- Būvniecība
- Rūpniecība
- Transports