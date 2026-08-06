Ultra augstspiediena tīrītājs HD 9/100-4 Cage Classic

HD 9/100-4 Cage Classic sevišķi augsta spiediena tīrīšanas iekārta izceļas ar 1000 bāru darba spiedienu, 900 litri/stundā plūsmas ātrumu un īpašu pistoli. Šī iekārta efektīvi notīra pat visnoturīgākos netīrumus.

Tas to padara ideāli piemērotu universālai izmantošanai būvniecības un ražošanas uzņēmumu objektu tīrīšanai. HD 9/100-4 Cage Classic ir mūsu daudzpusīgais sevišķi augsta spiediena tīrītājs no Kärcher UHP kompaktklases iekārtu sērijas. To darbina ļoti jaudīgs WOMA rūpniecības klases augstspiediena sūknis. HD 9/100-4 sevišķi augsta spiediena tīrīšanas iekārta izceļas ar 1000 bāru darba spiedienu, lielu plūsmas ātrumu (900 l/st.) un īpašu pistoli, kas viss tai ļauj ātri un uzticami tikt galā pat ar visnoturīgākajiem netīrumiem.

Īpašības un ieguvumi
Ultra augstspiediena tīrītājs HD 9/100-4 Cage Classic: Jaudīgs rūpnieciski izmantojams augstspiediena sūknis
Jaudīgs rūpnieciski izmantojams augstspiediena sūknis
No karbīda izgatavotais gremdvirzulis garantē ilgu sūkņa kalpošanas laiku. Tās pārdomātais komponentu izvietojums ļauj viegli nomainīt tādas nodilstošas detaļas, kā vārstus, blīves un virzuļus. Centriski izvietots vārsts — maksimālam motora piepildījuma koeficientam.
Ultra augstspiediena tīrītājs HD 9/100-4 Cage Classic: Vienkārša lietošanā WOMA pistole
Vienkārša lietošanā WOMA pistole
Ergonomisks rokturis un viegla konstrukcija parocīgai lietošanai. Viegli nospiest un turēt gaili, lai varētu darboties bez liekas piepūles.
Ultra augstspiediena tīrītājs HD 9/100-4 Cage Classic: Īpaši ilgmūžīga un izturīga iekārta
Īpaši ilgmūžīga un izturīga iekārta
Zemas ekspluatācijas un apkalpošanas izmaksas. Tādējādi spiediens šļūtenē uzkrājas pakāpeniski, un tādējādi tiek absorbēts strūklas atsitiena spēks, kas rodas, nospiežot pistoles sprūdu.
Lieliska mobilitāte
  • Lieli riteņi, kā arī optimāli izvietots smaguma centrs, nodrošina iekārtas augstu mobilitātes pakāpi, neskatoties uz tās kompaktajiem izmēriem.
  • Praktiska stiprinājuma vieta āķim ļauj iekārtu viegli pārvietot, arī pār nelīdzenu apvidu.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Darba spiediens (bar/MPa) 1000 / 100
Caurplūde (l/h) 980
Ieplūdes temperatūra (°C) 45
Degviela Elektrisks
Dzinēja jauda (kW) 35
Fāžu skaits (Ph) 3
Spriegums (V) 380 - 415
Frekvence (Hz) 50
Sūkņa tips Kloķvārpsta
Svars bez piederumiem (kg) 378
Svars (ar piederumiem) (kg) 392
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 395.5
Izmēri (G x P x A) ( ) 1395 x 789 x 1088

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Pistole: Īpaši augsta spiediena pistole (Dump Gun)
  • Nerūsējošā tērauda stobrs: 750 mm
  • Plakanās strūklas uzgalis

Aprīkojums

  • Augstspiediena šļūtenes garums: 20 m
  • Drošības vārsts
  • Darba stundu skaitītājs
Ultra augstspiediena tīrītājs HD 9/100-4 Cage Classic
Ultra augstspiediena tīrītājs HD 9/100-4 Cage Classic
Ultra augstspiediena tīrītājs HD 9/100-4 Cage Classic
Ultra augstspiediena tīrītājs HD 9/100-4 Cage Classic
Ultra augstspiediena tīrītājs HD 9/100-4 Cage Classic
Videos
Pielietošanas veidi
  • Būvniecība
  • Rūpniecība
  • Transports
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