Vertikālais birstes tipa putekļsūcējs CV 38/2 *EU

Atbilst visaugstākajām prasībām attiecībā uz veiktspēju, tīrīšanas rezultātiem un ergonomiku: Vienkāršs un ērti lietojams birstes tipa putekļsūcējs CV 38/2. Aprīkots ar dažādām laiku taupošām funkcijām.

Veidots ļoti augstām prasībām attiecībā uz tīrīšanu un veiktspēju apstrādājamās platības ziņā: mūsu vertikālais birstes tipa putekļsūcējs CV 38/2. Tā īpaši lielais darba platums ļauj iztīrīt arī lielākas platības dažādās nozarēs: sākot ar viesnīcu sektoru un restorāniem, līdz mazumtirdzniecībai un izstāžu zālēm. Mazais svars nodrošina iespēju strādāt ilgāku darba laiku nenogurstot, savukārt ierīcē iebūvētie piederumi padara malu vai nišu tīrīšanu ērtu un vienkāršu, turklāt birstes optiskās regulēšanas funkcija ļauj precīzi noregulēt birsti atbilstoši paklāja šķiedru augstumam. Ergonomiska ir arī strāvas kabeļa ātrās nomaiņas sistēma apkopes laikā, birstes nomaiņa bez instrumentiem, kā arī rokturis, kas lieliski iegulst rokā. Speciāli izstrādātā un patentētā izņemšanas sistēma nodrošina arī izcili izturīgo flīsa filtru maisu nomaiņu gandrīz bez putekļiem.

Īpašības un ieguvumi
Vertikālais birstes tipa putekļsūcējs CV 38/2 *EU: Indikatora kontrollampiņa
Indikatora kontrollampiņa
Vertikālais birstes tipa putekļsūcējs CV 38/2 *EU: Strāvas kabeļa ātrā nomaiņas sistēma
Strāvas kabeļa ātrā nomaiņas sistēma
Vertikālais birstes tipa putekļsūcējs CV 38/2 *EU: Nepārspējama tīrīšana
Nepārspējama tīrīšana
Birstes iespējams nomainīt bez papildu instrumentiem
  • Ātra birstes rullīšu nomaiņa bez instrumentiem
Ir aksesuāru uzglabāšanas vieta
Specifikācijas

Tehniskie dati

Spriegums (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Darba platums (cm) 38
Vakuums (mbar/kPa) 200 / 20
Gaisa plūsma (l/s) 40
Nominālā veiktspēja (W) 850
Tvertnes tilpums (l) 5.5
Standarta nominālais platums ( ) ID 35
Kabeļa garums (m) 12
Skaņas spiediena līmenis (dB(A)) 65
Slotiņu motora jauda (W) 150
Krāsa antracīta
Svars bez piederumiem (kg) 8.8
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 11.8
Izmēri (G x P x A) (mm) 370 x 390 x 1215

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Uzgalis spraugām
  • Uzgalis tapsējumam
  • Iesūkšanas caurule, noņemama
  • Staipīga iesūkšanas šļūtene
  • Filtra maisu daudzums: 1 Gabals(i)
  • Filtra maisu materiāls: Flīss
  • Cilindrveida birste, standarta: 1 Gabals(i)

Aprīkojums

  • Filtra stāvokļa indikators
  • Iespējams iespraust strāvas kabeli: Standarta
  • Augstumā regulējams rokturis
Vertikālais birstes tipa putekļsūcējs CV 38/2 *EU
Pielietošanas veidi
  • Ar paklāju klātas grīdas
  • Ideāli piemērota lietošanai viesnīcās, ēdināšanas uzņēmumos, mazumtirdzniecībā un ēku uzkopšanā
