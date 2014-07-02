Rūpnieciskas putekļsūcējs IVC 60/12-1 Tact EC
Kompakts rūpnieciskais putekļsūcējs ar automātisku filtru tīrīšanas sistēmu un nenodeldējamu EC motoru nepārtrauktai lietošanai. Ideāli piemērots smalku putekļu zonām - piemērots arī stacionārai lietošanai.
Kompaktais IVC 60/12-1 Tact EC rūpnieciskais putekļsūcējs ir ideāls ražošanas iekārtu un zonu tīrīšanai. Šī mašīna bez apstājas var veikt grūtākos tīrīšanas darbus, pateicoties tās nenodeldējamajam EKC motoram. Šim sūcējam ir automātiska filtru tīrīšanas sistēma, tas ir ideāls smalkiem putekļiem, un to var ērti izmantot kā stacionāru ierīci kombinācijā ar ražošanas vai iepakošanas mašīnām.
Īpašības un ieguvumi
Automātiskā filtra tīrīšanas sistēma TACT
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Gaisa plūsma (l/s/m³/h)
|62.5 / 225
|Vakuums (mbar/kPa)
|244 / 24.4
|Tvertnes tilpums (l)
|60
|Tvertnes materiāls
|Nerūsējošais tērauds
|nominālā ieejas jauda (kW)
|1.2
|Savienotāja nominālais diametrs
|ID 70
|Piederuma nominālais diametrs
|ID 50 ID 40
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|74
|Galvenā filtra putekļu klase
|M
|Svars bez piederumiem (kg)
|59
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|970 x 690 x 995
Aprīkojums
- Ierkļautie aksesuāri: nē
- Elektriska uzpildes līmeņa izslēgšanas funkcija